GruÃŸworte auf Farsi: Babler gratuliert zu umstrittenem kurdischen Neujahrsfest

Nicht nur zum islamischen Fastenmonat Ramadan kommen fremdsprachige GrÃ¼ÃŸe von linken Politikern wie BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen oder dem Wiener SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig, auch ganz andere Festlichkeiten hat man bei der Einheitspartei auf dem Schirm.

Kurden, Perser und Afghanen feiern Newroz

Newroz etwa, das traditionelle Neujahrs- und FrÃ¼hlingsfest, das vor allem von Kurden, Persern, Afghanen und anderen VÃ¶lkern im iranischen Kulturraum gefeiert wird. Es fÃ¤llt auf den 20. oder 21. MÃ¤rz, zur Tagundnachtgleiche, und bedeutet wÃ¶rtlich â€žneuer Tagâ€œ. Es symbolisiert den Sieg des Lichts Ã¼ber die Dunkelheit sowie neues Leben nach dem Winter. FÃ¼r Kurden ist es besonders mit der Legende des Schmieds Kawa verbunden, der gegen den tyrannischen KÃ¶nig Dahak rebellierte â€“ ein Symbol fÃ¼r Freiheit und Widerstand gegen UnterdrÃ¼ckung.

Rot-GrÃ¼n zelebriert Kurden-Fest

Das ist jedenfalls Grund genug fÃ¼r SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler, mitzufeiern. Im Wiener Rathaus nahm er am gestrigen Samstag an der vom kurdischen Dachverband Feykom gemeinsam mit der Stadt Wien organisierten Feier teil. Auch die Nationalratsabgeordneten Pia Maria Wieninger (SPÃ–), Olga Voglauer (GrÃ¼ne), die ehemalige grÃ¼ne Justizministerin Alma ZadiÄ‡, Kai Jan Krainer (SPÃ–), dessen Parteifreund und Mandatar Paul Stich und Ex-BundesprÃ¤sident Heinz Fischer (ebenfalls SPÃ–) nahmen an der Zeremonie teil.

Babler gratuliert auf Persisch

Auf Facebook schrieb Babler, es sei wichtig, daran zu erinnern, dass Newroz nicht alleine ein Fest darstelle, so der SPÃ–-Chef. Es stehe auch fÃ¼r den “Kampf um Selbstbestimmung und Frieden”. Babler weiter (inklusive Gender-Sprache):

Und so viele â€“ ob Menschen im Iran oder Kurd:innen in Rojava â€“ kÃ¶nnen heute nicht in Frieden feiern. Sie mÃ¼ssen trauern, sie sind mit Angst, Gewalt und UnterdrÃ¼ckung konfrontiert. Wir stehen Seite an Seite mit allen Kurd:innen, Iraner:innen, Afghan:innen und allen, die heute und an jedem einzelnen Tag fÃ¼r Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einstehen.

Auf Farsi ergÃ¤nzte er (Ãœbersetzung von unzensuriert):

Ich wÃ¼nsche allen Iranerinnen und Iranern ein frohes und hoffnungsvolles Neujahrsfest (Newroz). Meine Gedanken sind bei all jenen, die heute nicht in Frieden feiern kÃ¶nnen â€“ bei Menschen, die um den Verlust geliebter AngehÃ¶riger trauern oder in Angst leben. Ich hoffe, dass dieses neue Jahr ihnen allen mehr Frieden, mehr Gerechtigkeit und mehr Freiheit bringt.

Newroz-Fest heiÃŸ diskutiert

Heute steht Newroz auch fÃ¼r den kurdischen Kampf um Selbstbestimmung â€“ besonders relevant fÃ¼r Kurden in Rojava, Iraner unter Repression oder Afghanen. Organisationen wie die linksextreme PKK nutzen es fÃ¼r Mobilisierung. Newroz-Feiern werden in LÃ¤ndern wie der TÃ¼rkei regelmÃ¤ÃŸig verboten oder stehen unter strenger Polizeikontrolle, da BehÃ¶rden sie als Plattform fÃ¼r PKK-Propaganda und Separatismus einstufen â€“ dies fÃ¼hrte bereits zu Massenfestnahmen, TrÃ¤nengaseinsÃ¤tzen und gewaltsamen Auseinandersetzungen. Kritiker werfen dem Fest vor, dass es bewusst politisch instrumentalisiert wird und zu Krawallen eskaliert.

In Hannover wurden Newroz-Veranstaltungen mehrfach verboten, vor allem 2018: Die Polizei sah im Veranstalter eine PKK-nahe Organisation und kÃ¼ndigte Verbote an, da sie PKK-Symbole und Propaganda befÃ¼rchtete â€“ der Verein zog daraufhin Anmeldungen zurÃ¼ck.