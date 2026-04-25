Ausgerechnet SPÃ–-Chef Babler: Skandal wegen NS-Parole â€žKraft durch Freudeâ€œ

Bei der PrÃ¤sentation des Kulturprogramms zum Eurovision Song Contest 2026 im Naturhistorischen Museum Wien ist SPÃ–-Chef und Vizekanzler Andreas Babler ein denkwÃ¼rdiger Satz unterlaufen. In seinen einleitenden Worten sprach er von der â€žvereinigenden Kraft durch Freude, Offenheit und Vielfaltâ€œ als schÃ¶ner Idee des europÃ¤ischen Song Contests. Die Formulierung â€žKraft durch Freudeâ€œ (KdF) war der offizielle Name einer zentralen nationalsozialistischen Massenorganisation, die Freizeitprogramme zur ideologischen Formung der BevÃ¶lkerung im Sinne des Dritten Reichs organisierte.

DenkwÃ¼rdiger Verschleierungsversuch

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch vor dem Hintergrund des Mottos â€žUnited by Musicâ€œ. Babler wollte offenbar die verbindende Kraft des Events betonen und bezog sich dabei auf die aktuelle geopolitische Lage. Das Originalvideo auf der Ministeriumsseite enthÃ¤lt die Aussage weiterhin unverÃ¤ndert, wÃ¤hrend eine schriftliche Zitatversion spÃ¤ter in â€žVereint durch Freudeâ€œ abgeÃ¤ndert wurde.

Freiheitliche beklagen Doppelmoral

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker reagierte umgehend. In einer Presseaussendung warf er Babler vor, eine â€žNabelschau seiner dÃ¼rftigen intellektuellen FÃ¤higkeitenâ€œ geliefert zu haben. Hafenecker weiter:

Da entlarvt sich der oberste Moralapostel der Nation von selbst. Ausgerechnet der marxistische SPÃ–-Chef Babler, dessen Partei bei jeder Gelegenheit die â€žNazi-Keuleâ€œ gegen politische Mitbewerber schwingt und Ã¼berall Rechtsextremismus wittert, verwendet nun selbst einen Begriff, der eine nationalsozialistische Massenorganisation bezeichnete.

Aufschrei bleibt aus

Hafenecker fragte, wo die EntrÃ¼stung der anderen Systemparteien, die mahnenden Worte von BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen oder die betroffenen Aussendungen von linken Nichtregierungsorganisationen (NRO/NGOs) wie â€žSOS Mitmenschâ€œ blieben.

Das laute Schweigen des linken EmpÃ¶riums ist ohrenbetÃ¤ubend â€“ aber entlarvend! Es ist gar nicht auszudenken, wie die Republik Kopf stehen wÃ¼rde, wenn Babler kein Roter und Systemvertreter wÃ¤re.

Typischer Fall von links-grÃ¼ner Doppelmoral

Die SPÃ– und ihr Vorsitzender positionieren sich seit Jahren als oberste WÃ¤chter gegen jede vermeintlich rechte Abweichung. Bei FPÃ–-Politikern reicht oft schon eine ungeschickte Formulierung, um breite mediale und politische Aufregung auszulÃ¶sen, mit Verweisen auf angebliche braune Flecken. Bei Babler bleibt es bei verhaltenem Echo aus dem eigenen Lager und dem Ã¼blichen Schweigen der sonst so schnell empÃ¶rten Akteure.