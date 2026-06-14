Ausnahme bei EU-Asylpakt: Weiterhin keine Aufnahme von Migranten

Der Asyl- und Migrationspakt der EU ist seit Freitag in Kraft und gilt grundsÃ¤tzlich fÃ¼r alle EU-Mitgliedstaaten â€“ doch nicht fÃ¼r alle in vollem Umfang: Polen nimmt weiterhin keine zusÃ¤tzlichen Asylwerber auf.

Keine Umverteilung von Asylwerbern nach Polen

Eigentlich soll der Pakt die Migration erschweren, doch daran bestehen erhebliche Zweifel. Verfahren sollen beschleunigt, Abschiebungen erleichtert und fÃ¼r Asylanten strengere Regeln eingefÃ¼hrt werden. Polen werde keine weiteren Migranten aufnehmen und den EU-Migrationspakt nur teilweise umsetzen, teilte das polnische Innenministerium mit. An der Umverteilung von Asylwerbern innerhalb der EU beteiligt sich Polen nicht. Zuvor hatte das Land mehr als zwei Jahre lang erfolgreich mit BrÃ¼ssel verhandelt.

Migrationslage in Polen angespannt

Grund fÃ¼r die Ausnahme ist die Situation im Land: Polen steht bereits jetzt unter erheblichem Migrationsdruck, unter anderem durch Migranten, die Ã¼ber WeiÃŸrussland ins Land gelangen. Zudem hat Polen rund zwei Millionen Ukrainer aufgenommen. Polen werde nur jene Bestimmungen anwenden, die den Grenzschutz stÃ¤rken, die Migrationspolitik verschÃ¤rfen und den Zugang zu Daten verbessern, die zur BekÃ¤mpfung illegaler Migration beitragen, stellte das Innenministerium klar.

Die Regelung ist allerdings vorerst auf ein Jahr befristet. Danach soll die Situation erneut geprÃ¼ft werden. Entscheidend wird dabei vor allem sein, wie sich die Lage an der polnisch-weiÃŸrussischen Grenze entwickelt.