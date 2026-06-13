“Schwulau” statt Spittelau: Wiener Linien “verqueeren” Ã–ffi-Stationen fÃ¼r die Pride

Die Wiener Linien haben pÃ¼nktlich zum Pride-Wochenende ihre Social-Media-KanÃ¤le genutzt, um bekannte Ã–ffi-Stationen in Wien umzubenennen. Aus der LÃ¤ngenfeldgasse in Meidling wurde die “Lesbenfeldgasse”, der Franz-Josefs-Bahnhof firmierte als “Trans*-Josefs-Bahnhof” und die Leopoldau alias Spittelau erhielt den Namen “Schwulau”. Das Posting mit der Ãœberschrift “Unsere Stationen â€“ aber queer” und dem Slogan “we ride with pride” sorgte am Freitag fÃ¼r Aufsehen und Kritik.

Marketing-Aktion zum 30. JubilÃ¤um

Am heutigen Samstag findet in Wien die 30. Regenbogenparade statt. Die Wiener Linien fÃ¼hren traditionell mit Pride-Fahrzeugen den Zug an und nutzen den Pride Month fÃ¼r verschiedene Aktionen, darunter eine Foto-Kampagne und bunte Fahrzeuge. Das Instagram-Posting mit den umgetauften Stationen passt in diese Linie.

Die Aktion richtet sich an die “LGBTIQ-Community” und soll vermeintlich Sichtbarkeit schaffen. Die Wiener Linien betonen seit Jahren ihre UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Regenbogenparade. Kritiker sehen darin jedoch einen weiteren Schritt, bei dem ideologische Symbolik den normalen Alltag der FahrgÃ¤ste Ã¼berlagert.

Verkehrsbehinderungen erwartbar

Die Regenbogenparade selbst dÃ¼rfte wie in den Vorjahren fÃ¼r Verkehrsbehinderungen sorgen. Die Wiener Linien positionieren sich dabei klar als Teil der Bewegung. Ob solche Aktionen die Mehrheit der FahrgÃ¤ste wirklich ansprechen oder eher Polarisierung fÃ¶rdern, bleibt abzuwarten.