Seit Anfang Juli rollen die Bagger in der AmundsenstraÃŸe in Wien-Hernals. FÃ¼r insgesamt 800.000 Euro entstehen dort neue feste Leitplanken aus Stahl und Holz sowie mehrere Tunnel fÃ¼r ErdkrÃ¶ten, FrÃ¶sche, Molche und Feuersalamander. Die FPÃ– warnt bereits scharf: Das Projekt habe mit Nachhaltigkeit oder echtem Artenschutz nichts mehr zu tun.

Hunderttausende Euro fÃ¼r Stahl, Holz und acht Tunnel

Die Arbeiten laufen in zwei Abschnitten. Beim Schottenhof am Restaurant Chalet Moeller entstehen auf 250 Metern Leitplanken und drei Tunnel. Dieser Teil kostet 75.000 Euro und wird zwischen dem 14. und dem 17. Bezirk aufgeteilt. Die Bauarbeiten dort sollen bis Ende August abgeschlossen sein. Beim Hanslteich folgt ab Mitte August der grÃ¶ÃŸere Abschnitt mit 1.344 Metern Leitplanken und fÃ¼nf Tunneln. DafÃ¼r sind 725.000 Euro veranschlagt. Fertigstellung ist bis Jahresende geplant. WÃ¤hrend der Bauarbeiten regelt eine Baustellenampel den Verkehr.

Die Stadt Wien hatte die festen Anlagen nach dreijÃ¤hrigem Monitoring empfohlen. In diesem Jahr retteten Freiwillige des Vereins gegen Tierfabriken bereits 225 ErdkrÃ¶ten, 119 FrÃ¶sche, sechs Molche und 33 Feuersalamander hÃ¤ndisch. Alle Amphibienarten Wiens stehen auf der Roten Liste. Der Bezirk Hernals trÃ¤gt den GroÃŸteil der Kosten: 600.000 Euro sind heuer im Budget eingeplant, 200.000 Euro folgen 2027. Sollte die Agrarmarkt Austria (AMA) fÃ¶rdern, reduziert sich der Anteil des Bezirks auf rund 57 Prozent oder 456.000 Euro. Das Bezirksbudget fÃ¼r 2026 liegt bei rund 6,9 Millionen Euro.

Protest der TierschÃ¼tzer ebnete den Weg

Das Vorhaben kommt nicht aus dem Nichts. Seit MÃ¤rz 2013 gibt es bereits ein Amphibien-Tunnelsystem an der AmundsenstraÃŸe im Schottenwald. Es war Teil des damaligen rot-grÃ¼nen Regierungs-Ãœbereinkommens. Ãœber Jahre hinweg sicherten Freiwillige des Vereins gegen Tierfabriken die Strecke beim Hanslteich mit provisorischen ZÃ¤unen und KÃ¼beln. Der Verein betreut die Route seit sieben Jahren. Hunderte Helfer trugen Tausende Tiere Ã¼ber die StraÃŸe.

Im Februar 2026 demonstrierten Aktivisten vor dem Bezirksamt. Nach einer halben Stunde trat Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÃ–) vor die Menge und sagte den Bau noch fÃ¼r dieses Jahr zu. Finanziert werden sollte er Ã¼ber Bezirksmittel, notfalls mit Querfinanzierung aus Mitteln der lÃ¤ndlichen Entwicklung. Die Bezirksvertretung gab grÃ¼nes Licht. Nun rollen die Bagger.

FPÃ–-Nittmann: â€žLediglich mit Ideologie vor Lebens-QualitÃ¤t und -RealitÃ¤tâ€œ

Genau hier setzt die Kritik der FPÃ– an. Bezirksobfrau Ulrike Nittmann sieht die Grenze fÃ¼r Hernals und seine Bewohner Ã¼berschritten: