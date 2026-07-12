GefÃ¶rderte Wohnung fÃ¼r Ehefrau: SPÃ–-Wien massiv unter Druck

Eine gefÃ¶rderte Wohnung im Wohnprojekt â€žRote Emmaâ€œ in der Wiener Donaustadt kommt fÃ¼r den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Wiener Volkshochschulen (VHS), Herbert Schweiger, denkbar ungelegen.

GefÃ¶rderte Wohnung fÃ¼r die Ehefrau

Denn er wollte doch im September in Pension gehen â€“ nach 25 Jahren bei den VHS. Erst vor zwei Wochen berichteten die Mainstream-Medien darÃ¼ber und sparten nicht mit Lob fÃ¼r den roten Apparatschik, der die Volkshochschulen seit Oktober 2016 fÃ¼hrt.

Die Friede-Freude-Eierkuchenstimmung wurde allerdings durch einen Bericht des Nachrichtenmagazins profil erheblich gestÃ¶rt. Denn dort wurde aufgedeckt, dass Schweigers Ehefrau eine begehrte Gemeindewohnung erhalten haben soll. Pikant ist der rÃ¤umliche Zusammenhang: Im selben GebÃ¤ude wurde ein neuer Standort jener Wiener Volkshochschulen erÃ¶ffnet.

Ã–VP spricht von mehr als schlechter Optik

Bislang ist nicht nachgewiesen, dass Schweiger persÃ¶nlich in die Vergabe eingegriffen oder seiner Ehefrau die Wohnung vermittelt hat. Der Wohnbausprecher der Wiener Ã–VP, Lorenz Mayer, sieht in der Verbindung zwischen der Wohnungsvergabe und dem neuen VHS-Standort jedenfalls einen Vorgang, der â€žmehr als nur schlechte Optikâ€œ darstellt.

Dass ausgerechnet die Ehefrau eines gut verdienenden SPÃ–-FunktionÃ¤rs eine gefÃ¶rderte Wohnung erhalten habe, werfe nach Ansicht der Volkspartei erhebliche Fragen auf.

AufklÃ¤rung gefordert

Mayer verlangt daher:

SÃ¤mtliche UmstÃ¤nde dieser Wohnungsvergabe mÃ¼ssen offengelegt werden.

Es mÃ¼sse nachvollziehbar werden, nach welchen Kriterien die Wohnung vergeben wurde, wer die Entscheidung traf und ob Schweigers berufliche oder politische Verbindungen dabei irgendeine Rolle spielte.

Rote Freunderlwirtschaft im Visier

Der Vorwurf der Volkspartei richtet sich damit nicht allein gegen Schweiger. Er zielt auf ein jahrzehntealtes System, in dem Ã¶ffentlich gefÃ¶rderte Wohnungen durch persÃ¶nliche oder parteipolitische Kontakte beeinflusst werden. SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig ist Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen.

Unterschied sozialistisch und sozial

Auch die Wiener FPÃ– fordert â€žlÃ¼ckenlose AufklÃ¤rungâ€œ. Landes-Chef Dominik Nepp wirft der SPÃ– vor, fÃ¼r das eigene Umfeld andere MaÃŸstÃ¤be anzulegen als fÃ¼r gewÃ¶hnliche Wiener, eben â€žsozialistischen und nicht sozialen Wohnbauâ€œ zu betreiben:

Der gefÃ¶rderte Wohnbau darf kein Hort fÃ¼r Vetternwirtschaft sein.

PreisgÃ¼nstige Wohnungen mÃ¼ssten Menschen zugutekommen, die tatsÃ¤chlich auf leistbaren Wohnraum angewiesen seien, und nicht Personen, die Ã¼ber einflussreiche politische Kontakte verfÃ¼gten.

FPÃ– kÃ¼ndigt Rathausanfrage an

Die Freiheitlichen wollen es nicht bei Ã¶ffentlicher Kritik belassen. Landesparteichef Dominik Nepp kÃ¼ndigte eine Anfrage im Rathaus an. Damit sollen die Verantwortlichen gezwungen werden, Auskunft Ã¼ber das Vergabeverfahren, die Voraussetzungen der BegÃ¼nstigten und mÃ¶gliche politische Einflussnahmen zu geben.

Schweiger war schon bisher kein Strahlemann

Die Wohnungscausa trifft keinen unangefochtenen Strahlemann der SPÃ–-Wien. Der Bezirksrat in Wien-Floridsdorf hatte die Volkshochschulen (VHS), die schon seit 2013 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckten, total abgewirtschaftet.

Nur vier Jahre, nachdem er die Verantwortung Ã¼bernommen hatte, waren die VHS kaputt. Sein 2018 begonnenes Sanierungskonzept war gescheitert.

KÃ¼ndigungen und Schulden

Damals kÃ¼ndigte Schweiger an, dass im folgenden Jahr rund fÃ¼nf Millionen Euro eingespart werden mÃ¼ssten. Beim Stammpersonal standen zunÃ¤chst 50 bis 70 KÃ¼ndigungen im Raum. Der Wiener Stadtrechnungshof hatte zudem bereits zuvor Reformbedarf festgestellt und unter anderem eine Verringerung der Zahl der Standorte angeregt.

Im Dezember 2022 wurden schlieÃŸlich 43 BeschÃ¤ftigte gekÃ¼ndigt. Schweiger bezifferte das damalige Defizit der Wiener Volkshochschulen mit 7,5 Millionen Euro. Gleichzeitig musste die Stadt Wien ein Rettungspaket von fÃ¼nf Millionen Euro bereitstellen, damit das Bildungsangebot im Jahr 2023 aufrechterhalten werden konnte.

Links wirtschaften

Nun steht nicht mehr die wirtschaftliche FÃ¼hrung der VHS im Mittelpunkt, sondern die Frage, wie Schweigers Ehefrau zu ihrer gefÃ¶rderten Wohnung kam. Die rÃ¤umliche Verbindung zum neuen VHS-Standort lÃ¤sst auf Einflussnahme schlieÃŸen; es gilt die Unschuldsvermutung.