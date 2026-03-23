Punkte fÃ¼r Gemeindewohnung: Wien wird immer mehr zur DDR

Mit Herbst stellt die rot-pinke Stadtregierung die Vergabe von Gemeindewohnungen und anderer gefÃ¶rderter Wohnungen auf ein neues Fundament: Ein detailliertes Punktesystem soll kÃ¼nftig entscheiden, wer eine Wohnung bekommt und wann.

Bravsein statt Wartelisten

NatÃ¼rlich nur zum Wohle der Wiener: Die Stadt verspricht mehr Gerechtigkeit, Effizienz und Transparenz. Die Wiener FPÃ– hingegen ortet einen â€žsozialistischen Kontrollapparatâ€œ.

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Novelle des Wohnungsvergabegesetzes

Die Grundlage der Reform ist eine Novelle des Wiener Wohnungsvergabegesetzes, die im Juni beschlossen und im September in Kraft treten soll.

Die bisherige Vergabe wird auf ein System umgestellt, in dem individuelle Lebenssituationen stÃ¤rker gewichtet werden. Wer eine Gemeindewohnung sucht, soll nach einem PunkteschlÃ¼ssel gereiht werden, der etwa Ausbildung, FamiliengrÃ¼ndung oder dringenden Bedarf berÃ¼cksichtigt.

Sperre bei Fehlverhalten

Gleichzeitig werden Regeln verschÃ¤rft: Wer in einem Gemeindebau durch schweres Fehlverhalten auffÃ¤llt, muss kÃ¼nftig mit einer fÃ¼nfjÃ¤hrigen Sperre rechnen.

Davon betroffen sind etwa Mieter, deren MietverhÃ¤ltnis nach Konflikten mit Nachbarn gerichtlich gekÃ¼ndigt wurde, Personen, die ihre Wohnung unerlaubt weitervermieten oder sie nicht als Hauptwohnsitz nutzen.

Vom Staat durchleuchtet

Neu ist auch die Tiefe der Datenerhebung: Nicht nur die antragstellende Person, sondern alle mitziehenden Haushaltsmitglieder mÃ¼ssen Beruf, Aufenthaltsstatus, FamilienverhÃ¤ltnisse und â€“ falls nÃ¶tig â€“ Gesundheitsdaten offenlegen.

Ã„ndern sich diese Daten wÃ¤hrend der Wartezeit, mÃ¼ssen sie gemeldet werden.

Hauptwohnsitz fÃ¼r zwei Jahre

UnverÃ¤ndert bleibt die Zugangsvoraussetzung: Wer eine Gemeindewohnung mÃ¶chte, muss seit mindestens zwei Jahren seinen Hauptwohnsitz in Wien haben.

Bestehende MietvertrÃ¤ge sind von der Gesetzesnovelle laut Stadtangaben nicht betroffen.

FPÃ–: â€žFeuchter Traum der Stasiâ€œ und â€žKolchose Wienâ€œ

FÃ¼r FPÃ–-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp ist die neue Wohnungsvergabe â€žein Anschlag auf die Wienerâ€œ.

Die SPÃ– wolle den sozialen Wohnbau â€žoffensichtlich zum sozialistischen Kontrollapparat umfunktionierenâ€œ. Das geplante System sei â€žwohl der feuchte Traum der Stasi gewesenâ€œ. Im Gegenzug fÃ¼r â€žeine Schimmel-Wohnung bei Wiener Wohnenâ€œ mÃ¼sse man â€žjetzt schon fast seine Seele verkaufenâ€œ, so Nepp.

Kritik an Datensammelwut

Die Freiheitlichen kritisieren insbesondere die aus ihrer Sicht Ã¼berbordende Datensammelwut:

Die LebensqualitÃ¤t der Wiener darf nicht von Gutpunkten abhÃ¤ngig gemacht werden. Wir wollen keine glÃ¤sernen Menschen und keine Ã¼berwachungssÃ¼chtige Verwaltung wie in dunkelsten DDR-Zeiten.

Nepp spricht offen von â€žKolchoseâ€œ und â€žgelebtem Kommunismusâ€œ als Vorbild fÃ¼r Wien.

Rote Demokratie

Wohnbausprecher Michael Niegl stÃ¶rt zudem der Umgang mit dem Gemeinderat:

Es ist absolut inakzeptabel, dass wir von so drastischen MaÃŸnahmen aus den Medien erfahren.

Inhaltlich moniert die FPÃ–, dass die StaatsbÃ¼rgerschaft bei der Vergabe vÃ¶llig ausgeklammert werde. â€žDie SPÃ– regiert mal wieder in bester Diktatoren-Manierâ€œ, so Niegl. FÃ¼r ihn und Nepp ist klar: â€žZum Gemeindebau dÃ¼rfen kÃ¼nftig nur mehr Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rger Zugang haben!â€œ

Sanierungsstau und â€žrote Versorgungspostenâ€œ

Die Kritik der FPÃ– beschrÃ¤nkt sich nicht auf die neue Vergabe, sondern setzt beim Zustand und Management des gesamten Gemeindebestands an.

Im Zentrum der schon vor Monaten geÃ¤uÃŸerten Kritik steht die stÃ¤dtische Hausverwaltung Wiener Wohnen, die laut FPÃ– â€žkomplett versagtâ€œ. GemÃ¤ÃŸ einem Bericht des Stadtrechnungshofs liegt ein Sanierungsstau von rund zehn Milliarden Euro vor. Rund drei Viertel der etwa 220.000 Gemeindewohnungen seien sanierungsbedÃ¼rftig.

Krisengewinner auf Kosten der Gemeindebaubewohner

Gleichzeitig wirtschafte Wiener Wohnen trotz gestiegener Mieteinnahmen defizitÃ¤r. Die FPÃ– wirft dem Unternehmen Doppelstrukturen und einen Ã¼berzogenen Personaleinsatz vor, spricht von â€žroten Versorgungspostenâ€œ.

Aus Sicht Nepps war Wiener Wohnen â€žKrisengewinnerâ€œ, weil der von BÃ¼rgermeister Michael Ludwig (SPÃ–) verkÃ¼ndete Mietenstopp erst nach mehreren vorherigen Teuerungen kam.

Besitzgesellschaft statt BehÃ¶rde

Als Konsequenz forderte die FPÃ– schon vor lÃ¤ngerer Zeit einen â€žkompletten Neustartâ€œ. Wiener Wohnen solle zur reinen Besitzgesellschaft werden, die selbst keine VerwaltungstÃ¤tigkeiten mehr Ã¼bernimmt.

Die Verwaltung der Gemeindebauten solle â€“ Ã¤hnlich wie im Bereich der Genossenschaftswohnungen â€“ an gemeinnÃ¼tzige Bauvereinigungen ausgelagert und ausgeschrieben werden.

Ziel: Senkung der Mieten

Ziel der FPÃ– ist dabei auch eine Senkung der Mieten. Ausfinanzierte Gemeindewohnungen mÃ¼ssten nach dem Vorbild von Genossenschaftsbauten deutlich gÃ¼nstiger werden. â€žTrotz ausfinanzierter Gemeindebauten kassiert die Stadt jedoch weiterhin hohe Mietenâ€œ, kritisiert Nepp. Laut FPÃ– wÃ¤re eine Senkung um rund ein Drittel mÃ¶glich.