Neues Dienstzeitmodell fÃ¼r die Polizei : So leidet die Exekutive unter Karners SparmaÃŸnahmen

Das geplante neue Dienstzeitmodell (DZM) fÃ¼r die Polizei stand am heutigen Montag im Mittelpunkt einer gemeinsamen Pressekonferenz von NiederÃ¶sterreichs freiheitlichem Landesvize Udo Landbauer und der Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft UnabhÃ¤ngiger und Freiheitlicher (AUF), Irene Eisenhut, in St. PÃ¶lten. Eisenhut, selbst seit 33 Jahren Polizistin und FPÃ–-Nationalratsabgeordnete, sprach Klartext zu den unhaltbaren ZustÃ¤nden bei der Exekutive.

Frontalangriff auf Sicherheit der Ã–sterreicher

Die schrittweise EinfÃ¼hrung des neuen Dienstzeitmodells ist ab 2027 vorgesehen. Bereits im Herbst 2026 soll im Bezirk GÃ¤nserndorf ein Probebetrieb starten. Die FPÃ– und die AUF lehnen die geplanten Ã„nderungen ab und sehen darin vor allem eine SparmaÃŸnahme des Bundes.

Landbauer verwies auf Einsparungen im Polizeibereich seit Anfang 2025 und kritisierte die Auswirkungen auf die Exekutive. Er stellte klar: â€žSicherheit ist ein GrundbedÃ¼rfnis der NiederÃ¶sterreicherâ€œ und man erlebe einen Frontalangriff von Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner auf die Polizisten und damit auf die Sicherheit der BevÃ¶lkerung. Denn seit Anfang 2025 werde im Polizeibereich ein massives Sparpaket umgesetzt. Weniger Ãœberstunden, gestoppte Personalaufnahmen und geschlossene Dienststellen am Wochenende seien die Folge.

Verlierer-Ampel spart bei der Polizei

Mit Blick auf das geplante Dienstzeitmodell sprach Landbauer von einem Frontalangriff auf die PolizistengehÃ¤lter. Dieses Dienstzeitmodell komme nicht, weil es die Polizei stÃ¤rker mache, oder weil die Polizisten mehr verdienen oder bessere Arbeitsbedingungen hÃ¤tten. Dieses Modell komme â€žeinzig und allein deshalb, weil die Bundesregierung den Sparstift bei der Exekutive ansetzt.â€œ Insgesamt seien KÃ¼rzungen bei Ãœberstunden in MillionenhÃ¶he vorgesehen. Die Freiheitlichen fordern stattdessen Investitionen in Personal, Bezahlung und AusrÃ¼stung der Polizei.

Viel Arbeit fÃ¼r wenig Geld

Eisenhut verwies auf die Einkommensstruktur vieler Polizeibediensteter. Ein erheblicher Teil des Verdienstes werde durch Zulagen und Ãœberstunden erzielt. Das Grundgehalt, gerade an der Basis, sei niedrig, erklÃ¤rte sie. Das sei auch jener Betrag, der als Grundlage fÃ¼r die Pension herangezogen werde. Rund ein Drittel des Einkommens ergebe sich aus Zulagen wie Gefahrenzulage, Wachdienstzulage, Journaldienste oder Ãœberstunden.

Eisenhut betonte die Bedeutung von Ãœberstunden fÃ¼r den laufenden Dienstbetrieb:

Seit Jahren gibt es viele systembedingte Ãœberstunden â€“ zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Ohne diese unabdinglichen Ãœberstunden mÃ¼ssen Dienststellen geschlossen werden beziehungsweise werden â€žmitbetreutâ€œ. Es Ã¤ndert aber nichts an der Tatsache: In der Dienststelle ist niemand da.

Karner hantiert mit geschÃ¶nten Zahlen

Als Ursache fÃ¼r die angespannte Personalsituation nannte sie einen Fehlstand von rund 4.000 Bediensteten. â€žWie kann das sein, wenn Karner doch immer den hohen Personalstand betont? Der Innenminister zÃ¤hlt nur die KÃ¶pfe, ehrlich wÃ¤re das sogenannte VollzeitÃ¤quivalent zu betrachtenâ€œ, merkte sie an.

Kritisch beurteilt die AUF auch die geplanten Ã„nderungen bei den Dienstzeiten. Dazu zÃ¤hlen die vorgesehene Abschaffung von 24-Stunden-Diensten sowie neue Regelungen fÃ¼r Wochenenddienste. Eisenhut erinnerte dabei an eine Umfrage unter mehr als 14.000 uniformierten Polizeibediensteten, bei der sich eine deutliche Mehrheit fÃ¼r die Beibehaltung der bisherigen Regelung ausgesprochen habe.

Stimmung schlecht wie nie

Zur Stimmung innerhalb der Exekutive erklÃ¤rte sie: â€žDie RealitÃ¤t ist anders: Die Stimmung bei der Polizei war noch nie so schlechtâ€œ. Ã„ltere Kollegen kÃ¶nnten die Pension kaum erwarten, jÃ¼ngere Kollegen kÃ¼ndigten jetzt schon an, dass sie im Falle der EinfÃ¼hrung des DZM die Polizei wieder verlassen wÃ¼rden.

Bis zu 900 Euro weniger im Monat

Auch die finanziellen Auswirkungen des neuen Modells sind erheblich. â€žDer einzige Grund fÃ¼r die EinfÃ¼hrung des DZM ist das Sparprogramm. Einzelne mÃ¼ssen mit Monatsverlusten bis zu 900 Euro rechnen â€“ und da sind die Mehrkosten durch hÃ¤ufigere Diensttouren noch gar nicht berÃ¼cksichtigtâ€œ, so Eisenhut.

Exekutive braucht WertschÃ¤tzung

AbschlieÃŸend richtete sie einen Appell an die politischen Verantwortlichen â€“ und dankte den Kollegen bei der Polizei: