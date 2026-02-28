Zu langsam fÃ¼r Verfolgungsjagd: Karner scheitert mit Elektroautos fÃ¼r Polizei

Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner ist mit seinem Prestigeprojekt, fÃ¼r die Polizei eine E-Auto-Flotte aufzubauen, krachend gescheitert. Es stellte sich heraus, dass die Elektroautos fÃ¼r die Verfolgungsjagd zu langsam und nur fÃ¼r Botenfahren geeignet sind.Â

Millionen fÃ¼r absehbaren Unsinn?

Das Innenministerium musste nun offiziell bestÃ¤tigen, dass E-Fahrzeuge fÃ¼r den operativen Polizeieinsatz nur eingeschrÃ¤nkt geeignet sind. Der FPÃ–-Klubobmann im niederÃ¶sterreichischen Landtag, Reinhard Teufel, sieht sich in seiner Kritik bestÃ¤tigt:

Wir Freiheitliche haben bereits 2022 davor gewarnt. Jetzt muss selbst Ã–VP-Innenminister Karner seinem Prestigeprojekt den Stecker ziehen und eingestehen, dass er falsch abgebogen ist. Die entscheidende Frage lautet: Wie viele Millionen Euro Steuergeld wurden fÃ¼r diesen absehbaren Unsinn verbrannt?

24 Elektrofahrzeuge im Test

Seit JÃ¤nner 2024 wurden 24 Elektrofahrzeuge im Rahmen des Projekts â€žTronâ€œ unter realen Einsatzbedingungen getestet. Zum Testfuhrpark gehÃ¶rten der Volkswagen ID.3, der Volkswagen ID.4 sowie ein Porsche Taycan fÃ¼r den Autobahndienst. Die Fahrzeuge waren vollstÃ¤ndig als Streifenwagen ausgerÃ¼stet und im regulÃ¤ren Dienst unterwegs.

Zu langsam fÃ¼r Verfolgungsjagd

Als GrÃ¼nde fÃ¼r das E-Auto-Aus nennt das Ministerium die mangelhafte Ladeinfrastruktur, das erhÃ¶hte Gesamtgewicht durch einsatztaktische AusrÃ¼stung, Platzprobleme sowie technische EinschrÃ¤nkungen. Auch die Fahrleistungen spielten eine Rolle. Serienversionen von ID.3 und ID.4 sind in der Regel elektronisch bei rund 160 km/h begrenzt. Im Autobahndienst kann das relevant sein, wenn Fahrzeuge Ã¼ber lÃ¤ngere Strecken mit sehr hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind.

Kein Spielplatz fÃ¼r klimapolitische Experimente

Jeder Euro, der in dieses von Anfang an zum Scheitern verurteilte Projekt geflossen ist, fehle bei unseren Polizisten und damit bei der Sicherheit der BevÃ¶lkerung, sagte Teufel in einer Aussendung, der weiter meinte:Â