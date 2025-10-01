„Feiger geht es nicht mehr“: Kickl kritisiert Karner als „Antifa-Schutzpatron”

„Typisch ÖVP! Sie schlägt sich auf die Seite der „Antifa“ statt die Polizei zu schützen. Feiger geht es nicht mehr“. Das sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl, nachdem ÖVP-Innenminister Gerhard Karner jenen Polizisten versetzen ließ, der für den Einsatz gegen die „Antifa“ auf dem Peršmanhof in Bad Eisenkappl im Bezirk Völkermarkt in Kärnten verantwortlich war.

Verletzte, Anzeigen und Festnahmen

Wie berichtet, musste die Polizei im Juli gegen das „Antifa“-Sommercamp mit schweren Geschützen auffahren. Während sich die linken Veranstalter auf „Gedenkkultur“ und „politische Bildung“ beriefen, sah sich die Polizei gezwungen, einzugreifen – unter anderem wegen illegalen Campierens und fehlender Mitwirkung bei der Identitätsfeststellung. Der Großeinsatz endete mit einem Verletzten, Anzeigen und Festnahmen.

Van der Bellen kritisierte Sicherheitsbehörden

Die links-grünen Ideologen, die in Kärnten ein Chaos angerichtet hatten, bekamen bald Unterstützung aus der Politik. An deren Spitze stellte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der die Amtshandlung der Exekutive gegen die Gesetzesübertretungen der„Antifa“ zur Staatsaffäre machte und vor allem die Sicherheitsbehörden zu mehr Augenmaß aufrief. Unzensuriert berichtete.

Einsatzleiter wurde versetzt

Gestern, Dienstag, wurde nun bekannt, dass ÖVP-Innenminister Gerhard Karner jenen Polizisten „bestrafte“, der am 27. Juli auf dem Peršmanhof für Ordnung gesorgt hat. Der stellvertretende Leiter des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Kärnten, der den Einsatz angeordnet und geleitet hatte, wurde einer anderen Dienststelle zugewiesen, wie das Innenministerium mitteilte.

Karner als “Schutzpatron” der “Antifa”

Das überrascht vor allem insofern, als Karner nun entgegen internationaler Bestrebungen, die „Antifa“ als Terrororganisation einzustufen, nun als deren „Schutzpatron“ auftritt. Nachdem US-Präsident Donald Trump die Antifaschistische Aktion, kurz „Antifa“, zur Terrorgruppe stempelte, zogen die Niederlande und Ungarn nach.

SPÖ-Justizministerin: “Antifa? Kenne ich nicht”

Österreich geht da offenbar weiterhin einen anderen Weg und beweist einmal mehr, dass die Politiker der Verlierer-Ampel auf dem linken Auge blind sind. Akteure der „Antifa“ sorgten in der Vergangenheit für Schwerverletzte und Sachbeschädigungen – trotzdem sagte SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer:

Ich kenne die Organisation „Antifa“ als solche nicht, daher meine ich, dass man eine Organisation, die es als solche nicht gibt, nicht als Terrorgruppe einstufen kann.

Eine bezeichnende Wortmeldung der obersten Justiz-Wächterin, die keines weiteren Kommentars bedarf.