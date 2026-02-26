Chaos im Innenministerium: Karner kennt nicht einmal Zahl der Asylanten im Land

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Harald Schuh wollte von Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner wissen, wie viele Asylanten sich in Ã–sterreich aufhalten â€“ und Karner konnte diese Frage nicht beantworten.

Politik der Show-Effekte fÃ¼hrt zu Chaos

Schuh hatte sich in einer parlamentarischen Anfrage an den Minister nach den Zahlen zu Asylberechtigten im Land erkundigt. Karner hatte jedoch keine konkreten Zahlen parat. Schuh zeigte sich empÃ¶rt und fragte sich: â€žWie will man eine verantwortungsvolle Sicherheits- und Migrationspolitik gestalten, wenn man nicht einmal weiÃŸ, wer sich im eigenen Land aufhÃ¤lt?â€œ Dieses Chaos sei das direkte Ergebnis einer Politik, die auf Show-Effekte statt auf echte LÃ¶sungen setze, merkte er an. FÃ¼r ihn steht fest, dass die Ã–VP jede Kontrolle verloren habe.

FÃ¼hrten Aberkennungen zu Abschiebungen? Karner weiÃŸ es nicht!

Auch andere Zahlen sind alles andere als ermutigend: 23.752 Aberkennungsverfahren wurden zwischen 2020 und 2024 eingeleitet, allerdings wurde nur 5.035 mal der Asylstatus am Ende wirklich aberkannt. Und auch hier scheint Karner wenig informiert zu sein: Ob diese Personen dann wirklich auÃŸer Landes gebracht wurden, kann er ebenfalls nicht beantworten und beruft sich â€“ wie so oft â€“ auf fehlende Statistiken. â€žEinem AsylbetrÃ¼ger den Status am Papier abzuerkennen, ihn aber im Land zu lassen, ist die sicherheitspolitische Kapitulationâ€œ, kommentierte Schuh das Gebaren des Innenressorts.

Neue Anfrage soll Chaos aufklÃ¤ren

Schuh will sich mit den mageren Zahlen nicht zufriedengeben und mit einer neuen, noch umfangreicheren Anfrage erneut nachhaken. â€žDie Menschen haben ein Recht auf Wahrheit und vor allem auf Sicherheit.â€œ Er und seine Partei wollen am Thema dranbleiben und das â€žsystematische Versagen weiter aufdeckenâ€œ. Sein Fazit: Offenbar habe der Innenminister keine Lust, grundlegende Daten aus seinem Ressort in Erfahrung zu bringen. Da wollen ihm die Freiheitlichen auf die SprÃ¼nge helfen.