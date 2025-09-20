SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer will linksextreme „Antifa“ nicht kennen

Jeder politisch halb-gebildete Österreicher kennt die linksextreme, gewaltbereite Bewegung „Antifa“ (Abkürzung für Antifaschistische Aktion). Aber die wichtigste Person, die gegen die Ausschreitungen dieser Chaos-Truppe vorgehen sollte, SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer, will die „Antifa“ nicht kennen.

Als terroristische Vereinigung eingestuft

Die ganze Welt diskutiert derzeit über ein Verbot der „Antifa“, nachdem US-Präsident Donald Trump diese als „bedeutende terroristische Organisation“ eingestuft hatte. Gestern, Freitag, folgte Trump das niederländische Parlament, das mit großer Mehrheit beschlossen hatte, die „Antifa“ künftig als terroristische Vereinigung einstufen zu lassen. Unzensuriert berichtete.

“Kenne Organisation Antifa als solche nicht”

Aufgrund dieser Ereignisse wurde auch SPÖ-Jusitzministerin Anna Sporrer dazu befragt, und sie antwortete – gelinde gesagt – überraschend:

Ich kenne die Organisation „Antifa“ als solche nicht, daher meine ich, dass man eine Organisation, die es als solche nicht gibt, nicht als Terrorgruppe einstufen kann.

Kickl: “Auch nicht ganz normal, oder?”

FPÖ-Chef Herbert Kickl fand diese Aussage „nicht ganz normal“. Auf Facebook veröffentlichte er das Video von Sporrer mit ihrer Wortmeldung und schrieb dazu:

Skurril! ANTIFA? Nie gehört! SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer kennt die linksextreme ANTIFA nicht. Auch nicht ganz normal, oder?

Wüste Ausschreitungen rund um Akademikerball

Tatsächlich ist man erstaunt, dass die oberste Justiz-Wächterin Österreichs die Existenz der “Antifa” nicht kennen will, obwohl Linksextreme unter dieser Bezeichnung nicht nur immensen Sachschaden angerichtet, sondern auch andersdenkenden Menschen und Polizisten schwere Verletzungen zugefügt haben. Man denke nur an die wüsten Ausschreitungen rund um den Akademikerball in Wien.

“Antifa”: “Trump soll sich Terrorbezeichnung in den Arsch schieben”

Will Sporrer schon nicht dorthin schauen, wo die “Antifa” in Straßenschlachten mit der Polizei verwickelt ist, könnte ihr vielleicht ein Blick in die sozialen Medien helfen, um die Linksextremisten näher kennenzulernen. Aktuell heißt es auf der “AntiFa”-Facebook-Seite:

Lieber Donald Trump: Sie können sich Ihre völlig illegale und impotente Terrrorbezeichnung direkt in den Arsch schieben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.

Auf dem linken Auge blind

Sporrer hat mit ihrer Wortmeldung jedenfalls ein Narrativ nur noch verstärkt – nämlich: Dass jetzt auch die Verlierer-Ampel beim Kampf gegen Gewalt auf dem linken Auge blind ist.