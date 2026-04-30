64 Millionen Einwanderer in der EU: â€žAlle Alarmglocken mÃ¼ssten schrill lÃ¤utenâ€œÂ 

Eine neue Studie offenbart, dass die Einwanderung nach Europa auf Rekordhoch liegt. Dabei tragen nur wenige LÃ¤nder die Hauptlast.

Turbo in den letzten 15 Jahren

Die Zahl der im Ausland geborenen Einwohner in der EU ist in nur 15 Jahren von rund 40 Millionen (2010) auf etwa 64 Millionen im Jahr 2025 gestiegen. Zwischen 2024 und 2025 stieg die Zahl der im Ausland Geborenen um weitere 2,1 Millionen â€“ ein Plus von 3,4 Prozent.

Die Bundesrepublik Deutschland ist das Traumland der Einwanderer. Die Zahl der im Ausland geborenen Einwohner stieg von rund 10 Millionen im Jahr 2010 auf fast 18 Millionen im Jahr 2025.

Ã–sterreich unter den Spitzenreitern

Besonders brisant sind aber die Zahlen bezogen auf die BevÃ¶lkerung: Laut Rockwool-Studie gehÃ¶rt Ã–sterreich zu den LÃ¤ndern mit dem hÃ¶chsten AuslÃ¤nderanteil in der EU, nÃ¤mlich 23 Prozent laut Analyse.

Ã–sterreich liegt damit an fÃ¼nfter Stelle in der EU, hinter Luxemburg mit 52 Prozent der BevÃ¶lkerung, Malta mit 32 Prozent, Zypern mit 28 Prozent und Irland mit ebenfalls 23 Prozent.

Kritik von FPÃ–

FÃ¼r FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Heimatschutzsprecher Michael Schnedlitz ist das â€žzutiefst alarmierend und ein klares Zeugnis einer verfehlten Politikâ€œ. Er sieht darin eine sicherheitspolitische und gesellschaftliche ZerreiÃŸprobe, zumal es um so viele Menschen geht, wie ganz Frankreich an Einwohnern hat:

Wenn heute fast jeder vierte Einwohner in Ã–sterreich nicht hier geboren wurde, bringt das unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unsere Infrastruktur und unser soziales GefÃ¼ge ins Wanken.

Die aktuelle Koalition in Wien sei eine â€žamtierende Verlierer-Koalitionâ€œ, die â€ždiesen Weg leider fortsetzt und die Sorgen der eigenen BevÃ¶lkerung ignoriertâ€œ.

Asyl: Wenige LÃ¤nder tragen die Hauptlast

Die Zahl der AsylantrÃ¤ge in der EU ging 2025 zwar deutlich zurÃ¼ck â€“ um 26,6 Prozent auf 669.365. Doch die Last ist stark konzentriert. Spanien ist derzeit mit rund 141.000 AntrÃ¤gen mit Abstand das Hauptzielland, gefolgt von Italien (127.000), Frankreich (116.000) und der Bundesrepublik Deutschland (113.000). Zusammen entfallen auf diese vier LÃ¤nder rund 74 Prozent aller AsylantrÃ¤ge in der EU, heiÃŸt es in der Studie.

LieblingslÃ¤nder fÃ¼r Asylanten

Die Herkunft der Asylanten unterscheidet sich je nach Land stark. Die Studie zeigt, dass Afghanen und Syrer Deutschland bevorzugen (sie stellen 42 Prozent der AntrÃ¤ge), nur elf Prozent nÃ¼tzen die NÃ¤he der TÃ¼rkei. In Spanien entfallen etwa 60 Prozent der AsylantrÃ¤ge auf Venezolaner, in Italien dominiert Bangladesch mit 22 Prozent, in Frankreich ist das Bild stÃ¤rker fragmentiert, mit jeweils rund zehn Prozent ukrainischen, kongolesischen und afghanischen Antragstellern.

Gesamtproblematik im Vordergrund

FÃ¼r den FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r sind die Details zweitrangig â€“ fÃ¼r ihn zÃ¤hlt das Gesamtvolumen:

Wir sehen eine steigende Belastung fÃ¼r unser Sozialsystem, Schulklassen mit Ã¶sterreichischen Kindern als Minderheit sowie Probleme rund um KriminalitÃ¤t, und die KI-Revolution wird nicht mehr Zuwanderer in den Arbeitsmarkt bringen â€“ im Gegenteil.

â€žFlÃ¼chtlingeâ€œ: Absolute Zahlen und relative Belastung

Noch stÃ¤rker als bei den AsylantrÃ¤gen zeigt sich die Ungleichverteilung bei der Zahl der bereits aufgenommenen â€žFlÃ¼chtlingeâ€œ und Schutzberechtigten. Deutschland bleibt mit etwa 2,7 Millionen Schutzsuchenden das Land mit den hÃ¶chsten absoluten Zahlen. Dahinter folgen Polen (rund 1 Million vor allem Ukrainer), Frankreich (751.000), Spanien (471.000) und Tschechien (381.000).

Bezogen auf die BevÃ¶lkerungsgrÃ¶ÃŸe

Bezogen auf die BevÃ¶lkerungsgrÃ¶ÃŸe sieht man, wer die eigentliche Hauptlast trÃ¤gt: Zypern fÃ¼hrt mit 4,8 Prozent seiner BevÃ¶lkerung, gefolgt von Tschechien mit 3,5, die Bundesrepublik mit 3,2, Ã–sterreich mit 3,1 und Estland mit 3,0 Prozent.

In einem breiten Mittelfeld liegen LÃ¤nder wie Litauen, Lettland, Finnland, Bulgarien, Belgien, Malta, Luxemburg, Schweden, DÃ¤nemark und die Niederlande, mit Anteilen zwischen 1,5 und 1,8 Prozent. Spanien und RumÃ¤nien kommen jedoch nur auf etwa 1,0 Prozent, Frankreich auf 1,1 Prozent, Italien auf 0,5 Prozent.

Kleinere LÃ¤nder trugen im VerhÃ¤ltnis zu ihrer BevÃ¶lkerung derweil oft einen grÃ¶ÃŸeren Anteil bei der Aufnahme von â€žGeflÃ¼chtetenâ€œ.

Nutzen oder Belastung?

Die Studie selbst verweist darauf, dass in der EU ein groÃŸer Teil der Eingewanderten im erwerbsfÃ¤higen Alter sei.

Doch leider arbeitet kaum jemand von ihnen. Die Behauptung, dass es sich bei den Einwanderern mehrheitlich um dringend benÃ¶tigte ArbeitskrÃ¤fte handle, sei â€žbeschÃ¶nigendâ€œ. â€žDie ErzÃ¤hlung von den â€šFachkrÃ¤ftenâ€˜ deckt sich nicht mit der RealitÃ¤t, die viele BÃ¼rger tagtÃ¤glich erlebenâ€œ, so Schnedlitz.

FPÃ– fordert Asylstopp und â€žwirksamen Grenzschutzâ€œ

FÃ¼r die FPÃ– ist die Faktenlage klar:

Es ist hÃ¶chste Zeit, die Interessen der Ã–sterreicherinnen und Ã–sterreicher wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wir brauchen keine weiteren Studien, die das Offensichtliche belegen, sondern eine Politik, die handelt.