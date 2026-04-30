1,7 Millionen ArmutsgefÃ¤hrdete: DrittstaatsbÃ¼rger Ã¼berfordern den Sozialstaat

Die jÃ¼ngste Erhebung der Statistik Austria offenbart einen deutlichen Anstieg der Armut in Ã–sterreich: 2025 waren 1.699.000 Personen oder 18,8 Prozent der BevÃ¶lkerung armuts- oder ausgrenzungsgefÃ¤hrdet. Das sind 170.000 mehr als im Vorjahr. Besonders ins Auge sticht, dass Personen ohne Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft in den untersten Einkommensgruppen stark Ã¼berreprÃ¤sentiert sind. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen stieg zwar auf 50.709 Euro, doch der Zuwachs verteilt sich ungleich.

Zuwanderung erhÃ¶ht die Last auf den Sozialstaat

WÃ¤hrend der Staat traditionell fÃ¼r einheimische BedÃ¼rftige wie Arbeitslose und Alleinerziehende zustÃ¤ndig ist, kommt nun die zusÃ¤tzliche Herausforderung durch einen hohen Anteil an Zuwanderern aus wirtschaftlich schwachen LÃ¤ndern hinzu. 36 Prozent der DrittstaatsangehÃ¶rigen und 20 Prozent der EU/EFTA-StaatsbÃ¼rger zÃ¤hlen zu den zehn Prozent mit den niedrigsten Haushaltseinkommen.

AuslÃ¤ndische StaatsangehÃ¶rige machen zudem 42,8 Prozent der als arbeitslos oder in Schulung Gemeldeten aus. Der Sozialstaat muss daher fÃ¼r eine breitere Gruppe aufkommen als noch vor Jahren â€“ einheimische Arme und Zuwanderer aus armen VerhÃ¤ltnissen konkurrieren um die gleichen begrenzten Ressourcen.

Inflation und Energiekrise verschÃ¤rfen die Situation

Trotz des Einkommenswachstums stieg der Anteil unter der ArmutsgefÃ¤hrdungsschwelle von 1.806 Euro monatlich auf 16 Prozent. Die Inflation erreichte im MÃ¤rz 2026 3,2 Prozent, beeinflusst von Energiepreisen und steigenden Netzentgelten im Zuge der Energiekrise und des Nahost-Kriegs.

17,8 Prozent der Menschen kÃ¶nnen sich keinen Jahresurlaub leisten, und die Zahl armutsgefÃ¤hrdeter Kinder und Jugendlicher stieg auf 411.000. Der ohnehin belastete Sozialstaat steht vor der schwierigen Aufgabe, sowohl einheimische als auch zugewanderte Arme zu unterstÃ¼tzen â€“ bei gleichzeitig hoher Teuerung