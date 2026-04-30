Vertrauen verspielt: Nur jeder Dritte hÃ¤lt SPÃ– noch fÃ¼r Arbeiterpartei

Sozialisten und Sozialdemokraten feiern auch am diesjÃ¤hrigen 1. Mai weltweit den Tag der Arbeit â€“ doch die arbeitende BevÃ¶lkerung fÃ¼hlt sich von den Linken immer weniger vertreten. Auch die SPÃ– ist lÃ¤ngst keine Arbeiterpartei mehr, wie eine Heute-Umfrage zeigt.

Dramatische Zahlen fÃ¼r die Sozialdemokratie

Die Zahlen sind eindeutig: Gerade einmal 33 Prozent sehen die SPÃ– von Vizekanzler Andreas Babler als Vertreterin von Arbeiterthemen. 57 Prozent sehen das anders. 30 Prozent sagen sogar, dass die Sozialdemokratie diese Gruppe â€žganz sicher nichtâ€œ vertrete.

Auch unter Rot-WÃ¤hlern viel Pessimismus

Auch die AnhÃ¤nger der Partei sind nicht wirklich optimistisch: Unter den roten WÃ¤hlern sagen 18 Prozent, dass die SPÃ– â€žeher nichtâ€œ die Vertretung der Arbeiter sei. Bei den GrÃ¼nen sind es hingegen sogar 62 Prozent, die der Sozialdemokratie diese Rolle zutrauen, 23 Prozent finden das nicht. Bei den Neos-AnhÃ¤ngern glauben 47 Prozent daran, 42 Prozent nicht. Die Ã–VP-WÃ¤hler haben weniger Vertrauen in die Genossen: Hier glauben nur 40 Prozent an die â€žArbeiterparteiâ€œ SPÃ–.

FPÃ–-AnhÃ¤nger haben klare Meinung

Wenig Ã¼berraschend ist das Ergebnis unter den FPÃ–-WÃ¤hlern: 84 Prozent glauben nicht, dass die Genossen noch die Vertreter der arbeitenden BevÃ¶lkerung sind, 63 Prozent sind der Meinung, dass die Ã¶sterreichische Sozialdemokratie â€žganz sicher nichtâ€œ Arbeiterinteressen vertritt.

Ã„ltere besonders enttÃ¤uscht

MÃ¤nner glauben etwas mehr an das Arbeiter-Image der SPÃ– als Frauen, ebenso Befragte mit Matura etwas mehr als solche ohne Matura. Bei Menschen zwischen 30 und 59 Jahren denken nur 32 Prozent, dass die SPÃ– ihrer zugedachten Rolle nachkommt, 57 Prozent glauben das nicht. Befragte ab 60 Jahren sehen das noch pessimistischer: Mit 68 Prozent hÃ¤lt eine groÃŸe Mehrheit die SPÃ– nicht mehr fÃ¼r die Vertretung der WerktÃ¤tigen.

SPÃ–-AnhÃ¤nger wandern zu Freiheitlichen

Meinungsforscher Peter Hajek erklÃ¤rte den Untergang der Sozialdemokratie: â€žDie Gesellschaft hat sich von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft gewandeltâ€œ, so der Experte. Damit komme der SPÃ– ihre klassische Zielgruppe der Arbeiterinnen und Arbeiter abhanden. Der verbliebene Rest dieser WÃ¤hlergruppe sei in den vergangenen Jahrzehnten in grÃ¶ÃŸeren Teilen zur FPÃ– gewandert, teilweise auch zu den GrÃ¼nen oder den Neos.