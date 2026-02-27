Nur noch 16 Prozent: Wie weit zieht Babler die SPÃ– noch hinunter?

Was fÃ¼r ein Schock fÃ¼r die Roten! Wenige Tage vor dem Parteitag am 7. MÃ¤rz befindet sich die SPÃ– in einem historischen Tief. Nur noch 16 Prozent wÃ¼rden die Sozialdemokraten wÃ¤hlen – und ihr Chef, Andreas Babler, liegt in der Kanzlerfrage auf dem letzten Platz.Â

Babler und SPÃ– schauen dumm aus der WÃ¤sche

Im Grunde liefert die Lazarsfeld-Umfrage fÃ¼r Oe24 Woche fÃ¼r Woche kaum etwas Neues. FPÃ–-Chef Herbert Kickl thront sowohl mit seiner Partei (36 Prozent) als auch bei der Frage, ob die Ã–sterreicher ihn zum Kanzler haben wollen (32 Prozent), mit einem groÃŸen Vorsprung auf Platz eins. Gestern, Donnerstag, als Oe24 die neueste Hochrechnung prÃ¤sentierte, schaute aber nicht nur Babler dumm aus der WÃ¤sche, sondern wohl die gesamte SPÃ–. Denn mit dieser Schlappe rechneten sie nicht. Und alle fragen sich: Wie weit zieht Babler die SPÃ– noch hinunter? Schrumpft die einst groÃŸe Volkspartei des Landes zur Kleinpartei?

Ã–VP im Wechselbad der GefÃ¼hle

WÃ¤hrend sich die SPÃ– im freien Fall befindet, erlebt die Ã–VP unter Christian Stocker ein Wechselbad der GefÃ¼hle. In der Vorwoche auf nur 20 Prozent, soll die Kanzlerpartei laut Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft jetzt bei 22 Prozent liegen. NÃ¤chste Woche kÃ¶nnte der Wert schon wieder anders sein. In der Kanzlerfrage kommt Stocker auf 13 Prozent.

Die Neos haben auch schon bessere Zeiten erlebt. Aktuell bei neun Prozent, wurden sie von den GrÃ¼nen (zehn Prozent) Ã¼berholt. Nur in der Kanzlerfrage ist Beate Meinl-Reisinger (acht Prozent) noch einen Prozentpunkt vor der GrÃ¼nen-Chefin Leonore Gewessler (sieben Prozent).Â