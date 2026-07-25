ORF sendete 25 Stunden Wiederholungen und Archiv-Sendungen

Der ORF kostet die Ã–sterreicher etwa 900 Millionen Euro im Jahr – doch statt einem ansprechenden Programm gibt trotz ZwangsgebÃ¼hr vor allem Wiederholungen und alte Sendungen.

Eine Auswertung von LA Media zeigt, wie eintÃ¶nig das Programm des Staatssenders aussieht: Gestern, Freitag, senden ORF 1 und ORF 2 zusammen mehr als 1.500 Minuten lang alte Filme, Serien und Wiederholungen. Damit bestand Ã¼ber die HÃ¤lfte des Programms aus bereits ausgestrahlten Inhalten.

Tagesprogramm im Ãœberblick

Im ORF-2-Programm begann der Vormittag nach dem FrÃ¼hstÃ¼cksfernsehen mit einer bereits am Vortag gezeigten Ausgabe von â€žSilvia kochtâ€œ. Danach lief mit â€žEin Schloss am WÃ¶rtherseeâ€œ eine Serie aus dem Jahr 1990, gefolgt von einer Wiederholung von â€žkreuz&querâ€œ. Zu Mittag sendete ORF 2 erneut eine Ausgabe von â€žAm Schauplatzâ€œ, die an diesem Freitag sogar zweimal wiederholt wurde.

Am Nachmittag standen weitere Ã¤ltere Formate auf dem Plan, darunter â€žDie Rosenheim-Copsâ€œ von 2011, â€žDie Bergretterâ€œ von 2016 und â€žUm Himmels Willenâ€œ aus demselben Jahr. Im Hauptabend zeigte ORF 2 â€žDer Alteâ€œ aus 2023, kurz vor Mitternacht folgte noch ein Krimi aus 2019. Dazwischen wurde immerhin live von den Bregenzer Festspielen Ã¼bertragen.

ORF 1 mit Archivware

Auch ORF 1 setzte am Vormittag vor allem auf alte US-Formate, darunter mehrere Sendungen aus 2021. Danach folgten gleich zwei Quizshows in Wiederholung vom Vortag. Zu Mittag liefen die Krimis â€žDeath in Paradiseâ€œ von 2022 und â€žKommissar Rexâ€œ aus dem Jahr 2000.

Am Nachmittag dominierte der Sport, am Abend wird der Film â€žHinterholz 8â€œ aus dem Jahr 1997 gezeigt. Kurz vor Mitternacht lÃ¤uft dann noch â€žBlind ermitteltâ€œ von 2018.

Hoher Anteil alter Sendungen

Zusammen kamen ORF 1 und ORF 2 an diesem Tag auf rund 25 Stunden beziehungsweise mehr als 1.500 Minuten Wiederholungen und Archivmaterial. Die Spartensender ORF 3 und Sport+ sind dabei noch gar nicht mitgerechnet, obwohl sie derzeit nahezu vollstÃ¤ndig auf Archivinhalte setzen.

Damit ist die Anstalt weit davon entfernt, ihren Auftrag zu erfÃ¼llen: Laut ORF-Gesetz soll der Sender im Hauptabend zwischen 20 und 22 Uhr â€žin der Regel anspruchsvolle Sendungenâ€œ wie Dokumentationen, Kultur- oder Informationsformate zu komplexen Themen anbieten.