Mohammed-Witze verboten, Armin-Wolf-Gag rausgeschnitten: Gery Seidl Ã¼ber ORF-Sprachpolizei

Kabarettist Gery Seidl hat im krone.tv-Podcast â€žMessage macht Medienâ€œ mit Gerald Fleischmann kein Blatt vor den Mund genommen. Mitten im GesprÃ¤ch fÃ¤llt der Satz, der sofort Wellen schlÃ¤gt: Ein Witz Ã¼ber Armin Wolf, den langjÃ¤hrigen â€žZiB2â€œ-Moderator und stellvertretenden Chefredakteur des ORF, wurde bei einer Ausstrahlung einfach rausgeschnitten. FÃ¼r Seidl kein Einzelfall, sondern Symptom einer tieferen Entwicklung: weg von der echten, ungeschminkten Kabarettkunst hin zu angepasster, kontrollierter Unterhaltung.

ORF-Kenner packt aus

Der 51-jÃ¤hrige Wiener, aufgewachsen in HÃ¶flein an der Donau und ursprÃ¼nglich aus der Bauwirtschaft kommend, kennt den ORF von beiden Seiten. FrÃ¼her war er selbst in Sendungen wie â€žWas gibt es Neues?â€œ oder Sommerkabarett-Formaten zu sehen. Heute spricht er offen Ã¼ber die Schere im Kopf, die bei den Verantwortlichen offenbar immer schÃ¤rfer wird. Besonders pikant: Der Witz Ã¼ber den mÃ¤chtigen Nachrichtenmann landete nicht etwa in einer internen Probe auf dem Boden, sondern wurde aus einer bereits fertigen Sendung entfernt. Seidl sagt es klar und ohne Umschweife â€“ und genau das macht die Sache brisant.

Der Witz, der nicht gesendet werden durfte

Laut Seidl war es kein harmloser Seitenhieb, sondern ein Gag, der offenbar zu nah an die RealitÃ¤t des ORF-Betriebs kam. Armin Wolf, seit Ã¼ber zwei Jahrzehnten das Gesicht der â€žZiB2â€œ und bekannt fÃ¼r seine inquisitorischen Interviews mit Politikern, gilt intern als unantastbar. Dass ausgerechnet ein Kabarettist wie Seidl, der sein Publikum mit direktem, oft baustellennahem Humor begeistert, darÃ¼ber Witze reiÃŸen wollte, passte offenbar nicht ins Konzept. Der Sender, der sich selbst gerne als HÃ¼ter der Meinungsvielfalt und des kritischen Journalismus feiert, griff zur Schere.

Was genau in dem Gag stand, lÃ¤sst Seidl im Podcast offen â€“ doch die Tatsache allein reicht. Ein Ã¶ffentlich-rechtlicher Sender, finanziert von den GebÃ¼hrenzahlern, zensiert Satire Ã¼ber einen seiner prominentesten Mitarbeiter.

Humor Ã¼ber den Islam nicht mehr mÃ¶glich

Seidl bleibt nicht beim einen Fall stehen. Im GesprÃ¤ch mit Fleischmann rechnet er grundsÃ¤tzlich mit einer Entwicklung ab, die er als schleichende Zensur durch die HintertÃ¼r beschreibt. Cancel Culture, die neuen Tabus rund um Gender und Klima, aber auch die Erfahrungen aus der Corona-Zeit â€“ all das spielt herein. Besonders deutlich wird er bei Mohammed-Witzen: In Ã–sterreich sei es offenbar nicht mehr mÃ¶glich, darÃ¼ber zu lachen, ohne sofort in die Schusslinie zu geraten. Ein Land, in dem Kabarettisten Ã¼ber bestimmte religiÃ¶se oder politische Figuren keine Witze mehr machen dÃ¼rfen, verliere etwas Wesentliches, nÃ¤mlich seine FÃ¤higkeit zur Selbstironie und zur offenen Auseinandersetzung.