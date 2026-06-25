Gery Seidl hat im GesprÃ¤ch mit der Krone ausgepackt: Der ORF zensiert seine eigenen Sendungen, wenn es um Satire auf prominente eigene Leute geht.

Foto: Richard Huber/ wikimedia

Ã–ffentlich-rechtlicher Rundfunk

25. Juni 2026 / 16:33 Uhr

Mohammed-Witze verboten, Armin-Wolf-Gag rausgeschnitten: Gery Seidl Ã¼ber ORF-Sprachpolizei

Kabarettist Gery Seidl hat im krone.tv-Podcast â€žMessage macht Medienâ€œ mit Gerald Fleischmann kein Blatt vor den Mund genommen. Mitten im GesprÃ¤ch fÃ¤llt der Satz, der sofort Wellen schlÃ¤gt: Ein Witz Ã¼ber Armin Wolf, den langjÃ¤hrigen â€žZiB2â€œ-Moderator und stellvertretenden Chefredakteur des ORF, wurde bei einer Ausstrahlung einfach rausgeschnitten. FÃ¼r Seidl kein Einzelfall, sondern Symptom einer tieferen Entwicklung: weg von der echten, ungeschminkten Kabarettkunst hin zu angepasster, kontrollierter Unterhaltung.

ORF-Kenner packt aus

Der 51-jÃ¤hrige Wiener, aufgewachsen in HÃ¶flein an der Donau und ursprÃ¼nglich aus der Bauwirtschaft kommend, kennt den ORF von beiden Seiten. FrÃ¼her war er selbst in Sendungen wie â€žWas gibt es Neues?â€œ oder Sommerkabarett-Formaten zu sehen. Heute spricht er offen Ã¼ber die Schere im Kopf, die bei den Verantwortlichen offenbar immer schÃ¤rfer wird. Besonders pikant: Der Witz Ã¼ber den mÃ¤chtigen Nachrichtenmann landete nicht etwa in einer internen Probe auf dem Boden, sondern wurde aus einer bereits fertigen Sendung entfernt. Seidl sagt es klar und ohne Umschweife â€“ und genau das macht die Sache brisant.


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Der Witz, der nicht gesendet werden durfte

Laut Seidl war es kein harmloser Seitenhieb, sondern ein Gag, der offenbar zu nah an die RealitÃ¤t des ORF-Betriebs kam. Armin Wolf, seit Ã¼ber zwei Jahrzehnten das Gesicht der â€žZiB2â€œ und bekannt fÃ¼r seine inquisitorischen Interviews mit Politikern, gilt intern als unantastbar. Dass ausgerechnet ein Kabarettist wie Seidl, der sein Publikum mit direktem, oft baustellennahem Humor begeistert, darÃ¼ber Witze reiÃŸen wollte, passte offenbar nicht ins Konzept. Der Sender, der sich selbst gerne als HÃ¼ter der Meinungsvielfalt und des kritischen Journalismus feiert, griff zur Schere.

Was genau in dem Gag stand, lÃ¤sst Seidl im Podcast offen â€“ doch die Tatsache allein reicht. Ein Ã¶ffentlich-rechtlicher Sender, finanziert von den GebÃ¼hrenzahlern, zensiert Satire Ã¼ber einen seiner prominentesten Mitarbeiter.

Humor Ã¼ber den Islam nicht mehr mÃ¶glich

Seidl bleibt nicht beim einen Fall stehen. Im GesprÃ¤ch mit Fleischmann rechnet er grundsÃ¤tzlich mit einer Entwicklung ab, die er als schleichende Zensur durch die HintertÃ¼r beschreibt. Cancel Culture, die neuen Tabus rund um Gender und Klima, aber auch die Erfahrungen aus der Corona-Zeit â€“ all das spielt herein. Besonders deutlich wird er bei Mohammed-Witzen: In Ã–sterreich sei es offenbar nicht mehr mÃ¶glich, darÃ¼ber zu lachen, ohne sofort in die Schusslinie zu geraten. Ein Land, in dem Kabarettisten Ã¼ber bestimmte religiÃ¶se oder politische Figuren keine Witze mehr machen dÃ¼rfen, verliere etwas Wesentliches, nÃ¤mlich seine FÃ¤higkeit zur Selbstironie und zur offenen Auseinandersetzung.

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