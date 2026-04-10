ORF saniert falsche Baustellen – und die Regierung schaut tatenlos zu!

Was tut sich bezÃ¼glich ORF nach dem Skandal rund um die mutmaÃŸliche sexuelle NÃ¶tigung von Ex-Generaldirektor Roland WeiÃŸmann, den aufgedeckten NebengeschÃ¤ften der StiftungsrÃ¤te Heinz Lederer (SPÃ–) und Gregor SchÃ¼tze (Ã–VP) und nach Bekanntwerden des unverschÃ¤mten Gagenparadies am KÃ¼niglberg? Es geht alles so weiter wie bisher.Â

Die jeweiligen Grenzen des GegenÃ¼bers zÃ¤hlen

Einzige Ausnahme: Es soll, wie der exxpress als erster berichtete, einen neuen Leitfaden fÃ¼r sexuelle BelÃ¤stigung geben. Einen Leitfaden, der schon jetzt fÃ¼r heftige Kritik sorgt, denn da heiÃŸt es unter dem Punkt â€žWichtigâ€œ:Â

Es ist nicht ausschlaggebend, ob das belÃ¤stigende Verhalten bewusst oder unbewusst gesetzt wurde. Entscheidend ist, wie die betroffene Person das Verhalten wahrgenommen hat. Die jeweiligen Grenzen des GegenÃ¼bers zÃ¤hlen!

Da ist den Mitarbeitern des ORF nur zu raten, Ã¼berhaupt nichts mehr zu sagen. Man stelle sich nur vor, ein Mann gratuliert einer Frau zu einer schÃ¶nen Frisur und zu einer schÃ¶nen Kleidung: Im Falle des Falles kÃ¶nnte sogar das als sexuelle BelÃ¤stigung ausgelegt werden, wenn das GegenÃ¼ber es so empfindet oder wenn die Person ihrem Kollegen eines Auswischen mÃ¶chte. Konfliktpotenzial vorhanden!

Vergebliches Warten auf Reformen

WÃ¤hrend der ORF also eine seiner Baustellen mit einem Leitfaden fÃ¼r sexuelle BelÃ¤stigung sanieren mÃ¶chte, warten die von den Vorkommnissen genervten GebÃ¼hrenzahler vergeblich auf echte Reformen. Raus mit der Politik, raus mit StiftungsrÃ¤ten, die nur auf ihre eigene Tasche schauen und eine Gehaltsstruktur, die sich nicht um ein Vielfaches von den Durchschnitts-LÃ¶hnen im Land abhebt.Â

Verlierer-Ampel schweigt eisern

Nichts davon passiert, auch weil die Verlierer-Ampel zu alledem eisern schweigt und offenbar Ã¼berhaupt kein Interesse daran hat, â€žihre Medienorgelâ€œ, auf der nach Lust und Laune sie spielen kann, echten Fachleuten preiszugeben.Â Stattdessen lassen sie jene Leute machen, die von ihnen in die jeweiligen Positionen gehievt wurden. Und die, die fÃ¼r den ORF arbeiten – und wie man aus den diversen Berichten Ã¼ber die prÃ¤chtigen GehÃ¤lter und lukrativen NebengeschÃ¤ften weiÃŸ, davon ziemlich gut leben -, wollen den Ã–sterreichern weismachen, wie wichtig der ORF in dieser Form ist.Â

ORF wird mutwillig kaputt gemacht

So wird der ORF von innen heraus kaputt gemacht, schrieb Claus PÃ¡ndi in seinem Krone–Kommentar. WÃ¶rtlich meinte er:Â

Da wird der ORF fast schon mutwillig kaputt gemacht. Und zwar nicht von irgendwelchen Feinden von auÃŸen, sondern den Job erledigen einige besondere aus dem politischen GeschÃ¤ftemacherbetrieb bekannte Figuren mehr oder weniger allein von innen.

System ist aus den Fugen geraten

PÃ¡ndi schrieb, dass das ORF-Desaster am Ende an den GebÃ¼hrenzahlern hÃ¤ngen bleiben werde. Das sei leider die wenig Ã¼berraschende Pointe in einem System, das vollends aus den Fugen geraten sei. SchÃ¶n, dass auch der Krone-Kolumnist erkennt, was die FPÃ– schon seit Jahren predigt, sich dafÃ¼r aber stets den Vorwurf gefallen lassen muss, den ORF zerstÃ¶ren zu wollen.Â