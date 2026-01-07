Vertrauen verspielt: Zwei Drittel mit Verlierer-Ampel unzufrieden

Eine neue IFDD-Umfrage im Auftrag der Kronen Zeitung offenbart eine dramatische Stimmungskurve: Mehr als zwei Drittel der Ã–sterreicher sind mit der Verlierer-Ampel unzufrieden â€“ 35 Prozent â€žweniger zufriedenâ€œ, 32 Prozent â€žÃ¼berhaupt nicht zufriedenâ€œ. Der erste Ministerrat im neuen Jahr steht noch aus, doch das Vertrauen ist bereits verloren.

Ã–sterreicher glauben nicht an Ampel-Versprechen

Knapp 60 Prozent der Befragten halten die angepriesenen Reformen zwischen Bund und LÃ¤ndern fÃ¼r LuftschlÃ¶sser. Masseneinwanderung, Teuerung, Gesundheitskrise und Wirtschafts-Stagnation bleiben die echten Brennpunkte, doch statt Taten kommt nur heiÃŸe Luft aus dem Kanzleramt.

Kickl so relevant wie der Bundeskanzler

Im Relevanz-Index landet Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker auf AugenhÃ¶he mit FPÃ–-Chef Herbert Kickl (beide 37 Prozent) â€“ damit ist der noch immer nicht sehr bekannte Regierungschef fÃ¼r die Ã–sterreicher genauso wichtig wie der Oppositions-Sieger und Gewinner der letzten Nationalratswahl.

Babler abgeschrieben

Neos-Chefin und AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger (25 Prozent) und GrÃ¼nen-Vorsitzende Leonore Gewessler (29 Prozent) reihen sich im Index klar vor SPÃ–-Chef und Vizekanzler Andreas Babler: Er erreicht nur noch 20 Prozent â€“ minus sieben Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Erhebung im Oktober. Gefragt wurde beim Relevanz-Index, ob die genannten Politiker in Zukunft eine grÃ¶ÃŸere Rolle in der Ã¶sterreichischen Politik spielen sollen.