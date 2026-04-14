Magyar siegt, Linksextremist Maja hofft: Rechtsstaat oder linke Kuscheljustiz?

Kaum hat Viktor OrbÃ¡n seine 16-jÃ¤hrige Amtsperiode verloren und PÃ©ter Magyar mit seiner Tisza-Partei die Parlamentswahl gewonnen, da meldet sich der inhaftierte deutsche Linksextremist Simeon T. alias Maja zu Wort. Aus dem GefÃ¤ngnis lÃ¤sst er mitteilen, er hoffe, â€ždass es nun besser wirdâ€œ. Der Wahlausgang gebe der â€žZivilgesellschaft Luft zum Atmenâ€œ, so die Ã¼bermittelte Botschaft an die taz. FÃ¼r den verurteilten TÃ¤ter, der sich â€žnon-binÃ¤r” nennt, scheint der Machtwechsel wie ein Geschenk.

Acht Jahre fÃ¼r die Hammerbande

Simeon T. alias Maja sitzt in Budapest eine achtjÃ¤hrige Haftstrafe ab. Das Budapester Gericht hatte im Februar 2026 seine Beteiligung an der sogenannten Hammerbande als erwiesen angesehen. Die Gruppe hatte im Februar 2023 in Budapest mutmaÃŸliche Rechte gezielt mit SchlagstÃ¶cken, HÃ¤mmern und anderen GegenstÃ¤nden Ã¼berfallen. Das Urteil lautete auf versuchte lebensgefÃ¤hrliche KÃ¶rperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Ungarische Richter sahen darin keine politische Verfolgung, sondern brutale, koordinierte Gewalt gegen politische Gegner.

Der deutsche Linksextremist selbst sieht sich bis heute als Opfer der OrbÃ¡n-Justiz. Sein Anwalt drÃ¤ngt die Bundesregierung jetzt, die GesprÃ¤che Ã¼ber eine RÃ¼ckÃ¼berstellung nach Deutschland wieder aufzunehmen. Konkret wandte er sich an AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU). Aus dem AuswÃ¤rtigen Amt kam jedoch die klare Ansage: An der rechtlichen Lage habe sich durch den Regierungswechsel in Budapest nichts geÃ¤ndert.

Peter Magyars erste ZerreiÃŸprobe

Genau hier wird es fÃ¼r PÃ©ter Magyar spannend. Der Wahlsieger hatte im Wahlkampf klare Signale in Richtung Rechtsstaatlichkeit und Ordnung gesendet. Nun muss er zeigen, ob er diese Linie gegenÃ¼ber Linksextremisten durchzieht oder ob die neue politische Luft in Budapest tatsÃ¤chlich zu jener Narrenfreiheit fÃ¼hrt, die Linkexetremist Simeon T. alias Maja sich erhofft.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte das Urteil gegen T. bereits im Februar ausdrÃ¼cklich verteidigt. Er sprach von einer linksextremistischen Gruppe, die gezielt Jagd auf politische Gegner gemacht habe. Diese Haltung stand bisher im Einklang mit der harten Linie OrbÃ¡ns gegen politische Gewalt von links. Ob Magyar diese Linie fortsetzt oder ob er der linken Szene in Deutschland und Ungarn nun Entgegenkommen signalisiert, wird zur ersten echten BewÃ¤hrungsprobe seiner Regierung.