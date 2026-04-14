BrÃ¼ssel predigt Energieverzicht, statt sich fÃ¼r Versorgungssicherheit einzusetzen

Es kommt geradezu gelegen, dass im Nahen Osten Raketen fliegen und in Europa die Energiepreise steigen.

Willkommener Treiber fÃ¼r Energiewende

Denn so kann EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen den Schwarzen Peter fÃ¼r die jedoch seit langem steigenden Energiepreise und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Niedergang einem fremden Krieg zuschieben.

In einer ErklÃ¤rung zur Lage im Nahen Osten hÃ¤lt sie fest: Die AbhÃ¤ngigkeit von fossilen EnergietrÃ¤gern mÃ¼sse so schnell wie mÃ¶glich beendet, Europa radikal elektrifiziert und der Ausbau von erneuerbaren Energien und Kernkraft massiv beschleunigt werden.

22 Milliarden Euro hÃ¶here Kosten

Denn seit Beginn des Krieges seien die Ausgaben fÃ¼r den Import fossiler Brennstoffe um mehr als 22 Milliarden Euro gestiegen. Die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger (FPÃ–) wirft der EU-Kommission vor, die aktuelle Krise zu nutzen, â€žum den lÃ¤ngst eingeschlagenen Umbau des Energiesystems weiter zu beschleunigenâ€œ, statt die Versorgung zu stabilisieren und Preise zu senken.

Zentralisierung im Schatten der Krise

Im Windschatten der geopolitischen Spannungen nÃ¼tzt BrÃ¼ssel die Krise zur weiteren Machtkonzentration: Ãœber die EUâ€‘Energieplattform sollen gemeinsame GaseinkÃ¤ufe gebÃ¼ndelt und Gasspeicher abgestimmt befÃ¼llt werden. Auch die Freigabe von Ã–lvorrÃ¤ten soll koordiniert werden.

Die Mitgliedstaaten sollen â€žfinanziell schwÃ¤chere Haushalte und anfÃ¤lligere Sektorenâ€œ schÃ¼tzen â€“ mit raschen, befristeten MaÃŸnahmen und flexibleren Beihilferegeln. Von der Leyen kÃ¼ndigte an, â€žden befristeten Rahmen fÃ¼r staatliche Beihilfen noch in diesem Monatâ€œ annehmen zu lassen.

Fortsetzung der Klimapolitik

Parallel dazu kÃ¼ndigte von der Leyen strukturelle Schritte an: Ã„nderungen am Emissionshandel, VorschlÃ¤ge zu Stromsteuern und Netzentgelten sowie eine Neuordnung des europÃ¤ischen Stromnetzes.

Kern der Strategie bleibt jedoch der teure Ausbau der teuren erneuerbaren Energieerzeugung im Namen des Klimas. Alles natÃ¼rlich zum Wohle der EuropÃ¤er und – aus aktuellem Anlass – zu ihrer Entlastung.

Steger: â€žPolitische Kapitulation vor selbst geschaffenen Problemenâ€œ

Petra Steger liest diese ErklÃ¤rung gÃ¤nzlich anders. Was von der Leyen als StÃ¤rkung der UnabhÃ¤ngigkeit verkauft, ist fÃ¼r sie nichts anderes als ein Verschieben des Problems â€“ und eine Belastung fÃ¼r BÃ¼rger und Wirtschaft:

Anstatt alles daranzusetzen, Energie wieder leistbar und in ausreichender Menge verfÃ¼gbar zu machen, wird den BÃ¼rgern nun offen erklÃ¤rt, dass sie schlicht weniger verbrauchen sollen.

Das sei nichts anderes als eine politische Kapitulation vor den selbst geschaffenen Problemen der EU-Energiepolitik, kritisierte Steger. Wenn von der Leyen Energiesparen zur â€žgÃ¼nstigsten Energieâ€œ erklÃ¤rt, sieht Steger darin die BankrotterklÃ¤rung einer Politik, die es nicht schaffe, ein stabiles Angebot zu organisieren.Â

â€žIdeologisch motivierte Verknappungâ€œ

Die Betonung auf sinkender Nachfrage durch Effizienz sei â€žin Wahrheit ein EingestÃ¤ndnis, dass es der EU nicht gelingt, ein stabiles und verlÃ¤ssliches Angebot sicherzustellenâ€œ.

WÃ¤hrend die Kommission ihre Strategie als Modernisierung und Dekarbonisierung verkauft, erkennt Steger eine â€žideologisch motivierte Verknappungâ€œ, die die Last auf Verbraucher und Unternehmen abwÃ¤lze. NatÃ¼rlich sei es sinnvoll, eigene KapazitÃ¤ten zu stÃ¤rken. Doch â€žwer glaubt, eine hochindustrialisierte Volkswirtschaft kÃ¶nne allein durch Elektrifizierung, Netzausbau und erneuerbare Energien kurzfristig stabil versorgt werden, der verkennt die RealitÃ¤t vÃ¶llig.â€œ

Ergebnis der falschen Politik

Auch die Argumentation, wonach gestiegene Importkosten nun als BegrÃ¼ndung fÃ¼r den vollstÃ¤ndigen Ausstieg aus fossilen EnergietrÃ¤gern dienen sollen, weist Steger entschieden zurÃ¼ck:

Diese Preisexplosion ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das direkte Ergebnis politischer Entscheidungen â€“ vom Bruch mit bewÃ¤hrten Lieferketten bis hin zur kÃ¼nstlichen Verknappung von Energieangeboten.

Jetzt genau diese Fehlentwicklung als Rechtfertigung fÃ¼r noch radikalere MaÃŸnahmen zu missbrauchen, sei hochgradig unseriÃ¶s, so Steger.

Krise als willkommene Gelegenheit

DarÃ¼ber hinaus kritisierte Steger, dass die aktuelle geopolitische Lage gezielt genutzt werde, um den Umbau des Energiesystems weiter zu forcieren:

Krisen dÃ¼rfen nicht als Vorwand dienen, um politische Projekte im Eiltempo durchzudrÃ¼cken, die unter normalen UmstÃ¤nden niemals die notwendige Zustimmung finden wÃ¼rden. Genau das erleben wir aber derzeit auf europÃ¤ischer Ebene.

Echter Ausweg aus Krise

Steger fordert daher â€žeine RÃ¼ckkehr zu einer pragmatischen, technologieoffenen Energieversorgungâ€œ.

Versorgungssicherheit entstehe â€ždurch Diversifizierung, verlÃ¤ssliche Partnerschaften und ausreichendes Angebot â€“ nicht durch politisch verordnete EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r BevÃ¶lkerung und Wirtschaft.

Statt eines primÃ¤r stromzentrierten Umbaus plÃ¤diert sie dafÃ¼r, verschiedene Technologien â€“ inklusive fossiler ÃœbergangslÃ¶sungen, neuer Kernkraftkonzepte oder synthetischer Kraftstoffe â€“ parallel zu nutzen und MarktlÃ¶sungen zu ermÃ¶glichen.