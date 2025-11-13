Die Mandatare der EuropÃ¤ischen Volkspartei (EVP) suchen im EU-Parlament immer Ã¶fter Mehrheiten mit den patriotischen Fraktionen.

Foto: Diliff / wikimedia (CC BY-SA 3.0)

EuropÃ¤ische Union

13. November 2025 / 15:47 Uhr

Gemeinsam gegen Links-GrÃ¼n: Neue rechte BÃ¼ndnisse formieren sich in BrÃ¼ssel

Die Christdemokraten im EU-Parlament haben sich fÃ¼r ihr zentrales Reformvorhaben, den Abbau von EU-Vorschriften und BÃ¼rokratie, neue Partner gesucht â€“ und sie bei den patriotischen Parteien gefunden. Gemeinsam mit der EKR-Fraktion (EuropÃ¤ische Konservative und Reformer) und den Patriots for Europe (PfE), der auch die FPÃ– angehÃ¶rt, will die EuropÃ¤ische Volkspartei (EVP) zwei zentrale Gesetzespakete von EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen deutlich entschÃ¤rfen: das Lieferkettengesetz und die Regeln fÃ¼r Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Mit dieser neuen Mehrheit aus Konservativen und Rechtsparteien soll ein jahrelanger Stillstand im Parlament Ã¼berwunden werden. Sozialdemokraten und GrÃ¼ne hatten die Vorhaben zuletzt blockiert, weil sie einen “Kahlschlag bei Umwelt- und Menschenrechtsschutzâ€œ befÃ¼rchten.

Schikanen durch Lieferkettengesetz entschÃ¤rft


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Das Lieferkettengesetz, das Unternehmen verpflichtet, auf vermeintlich “faire” Arbeitsbedingungen und den Schutz der Umwelt entlang ihrer Lieferketten zu achten, soll kÃ¼nftig nur noch fÃ¼r die grÃ¶ÃŸten Konzerne gelten, das sind europaweit lediglich einige Dutzend. Zudem mÃ¼ssen Firmen nur noch ihre direkten Zulieferer Ã¼berprÃ¼fen.

EVP sucht Mehrheiten mit Rechten

Der freiheitliche EU-Parlamentarier Roman Haider erklÃ¤rte, man habe “das bÃ¼rokratische Monstrum Lieferkettengesetz” am liebsten ganz begraben wollen, doch dank des BÃ¼ndnisses mit der EVP seien die europÃ¤ischen Unternehmen “vor einer BÃ¼rokratielawine gerettet” worden. Auch gegenÃ¼ber unzensuriert hatte Haider bereits von den neuen Allianzen in BrÃ¼ssel berichtet: Bereits die GrÃ¼ndung einer EU-Entwaldungsagentur, die von der PfE-Fraktion abgelehnt wurde, hatte im Parlament auch dank der Stimmen der EVP keine Mehrheit gefunden. “Es formiert sich Widerstand”, so Haider. Man wisse nie, wie Mehrheiten im EU-Parlament aussehen. Gemeinsam habe man immer eine Mehrheit, und die EVP rudere inzwischen zurÃ¼ck. Zusammen kÃ¶nne man den “Wahnsinn der letzten fÃ¼nf Jahre” revidieren.


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