Kampagne gegen FPÃ– entlarvt â€“ doch von ORF und â€žStandardâ€œ kommen nur Ausreden

Zehn bis zwanzig parlamentarische Mitarbeiter der FPÃ– sollen vom Verfassungsschutz beobachtet werden â€“ doch an der Berichterstattung von ORF und Standard ist nichts dran, wie jetzt bekannt wurde. Die Verantwortlichen hinter den abstrusen â€žFake Newsâ€œ reden sich wÃ¤hrenddessen aus der Misere heraus.

DSN-Chefin und StaatssekretÃ¤r: Keine FPÃ–-Mitarbeiter unter Beobachtung

Sylvia Mayer, Leiterin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), und der fÃ¼r den Staatsschutz zustÃ¤ndige SPÃ–-StaatssekretÃ¤r JÃ¶rg Leichtfried waren der Einladung des freiheitlichen NationalratsprÃ¤sidenten Walter Rosenkranz ins Parlament gefolgt und hatten dort unter Teilnahme aller Parlamentsfraktionen klargestellt, dass kein einziger FPÃ–-Mitarbeiter im Parlament vom Staatsschutz beobachtet werde und von keinem ein Sicherheitsrisiko ausgehe.

ORF und Standard flÃ¼chten sich in Ausreden

Der Standard, der seine vermeintlichen EnthÃ¼llungen besonders stolz prÃ¤sentiert hatte, ruderte inzwischen zurÃ¼ck und verwies auf die Organisationsstruktur der DSN. Der ORF rechtfertigte sich damit, dass nicht einzelne Personen, sondern Gruppen beobachtet wÃ¼rden.

â€žAlles in allem ist das ein absoluter Tiefpunkt, der zeigt, dass diese selbsternannten QualitÃ¤tsmedien keinerlei Fehlerkultur haben und sich offenbar als Kampagnenwerkzeuge gegen die stimmenstÃ¤rkste politische Kraft im Land sehenâ€œ, merkte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker in einer Aussendung an. Er hoffe, dass das Innenministerium in einer Aussendung mitteile, dass es den Aussagen von NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz keinesfalls widerspreche, wie die beiden Medien nun zu konstruieren versuchen wÃ¼rden.

â€žAm Ende siegt immer die Wahrheitâ€œ

Hafenecker nahm die denunzierten Mitarbeiter des Parlaments in Schutz â€“ es habe sich in der Causa nÃ¤mlich nicht nur um eine Kampagne gegen die FPÃ–, sondern auch gegen â€žuntadelige Mitarbeiterâ€œ gehandelt, beklagte er. Sie seien nur aufgrund ihres patriotischen Engagements zur Zielscheibe linker Redakteure geworden:

Sie wurden als SicherheitsgefÃ¤hrdung dargestellt, ihre Reputation beschÃ¤digt und damit auch ihre berufliche Existenz aufs Spiel gesetzt. Dass beim ORF ein ins RedakteurskostÃ¼m geschlÃ¼pfter Ex-GrÃ¼nen-FunktionÃ¤r an dieser Desinformationskampagne federfÃ¼hrend beteiligt war, sagt eigentlich alles aus. Auch wenn es die als Journalisten getarnten Linksaktivisten nicht wahrhaben wollen: Am Ende siegt immer die Wahrheit Ã¼ber die LÃ¼ge, so auch in diesem Fall!