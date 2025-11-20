Hitzige Debatte: FPÃ– fordert â€žnur Mann und Frauâ€œ im Gesetz

Im Nationalrat kam es zu einer besonders heftigen Auseinandersetzung Ã¼ber die eigentlich selbsterklÃ¤rende Frage, wie das Geschlecht in Ã–sterreich rechtlich definiert werden soll. AuslÃ¶ser waren am gestrigen Mittwoch mehrere AntrÃ¤ge der Freiheitlichen, die das Thema wie angekÃ¼ndigt auf die Tagesordnung gebracht hatten.

Mann und Frau statt Gender-Ideologie

Die FPÃ– fordert, dass im Staatsgrundgesetz ausdrÃ¼cklich festgelegt wird, dass es ausschlieÃŸlich zwei Geschlechter â€“ Mann und Frau â€“ gibt. AuÃŸerdem wollte die Partei eine im vergangenen Jahr (auch dank der Ã–VP) beschlossene Ã„nderung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes rÃ¼ckgÃ¤ngig machen. Anstelle der Formulierung â€žGleichbehandlung aufgrund des Geschlechtsâ€œ sollte wieder von der Gleichstellung von â€žMÃ¤nnern und Frauenâ€œ die Rede sein.

Biologie ist keine Meinung

FPÃ–-Mandatarin und Ã„rztin Dagmar Belakowitsch begrÃ¼ndete den Antrag damit, dass es aus biologischer Sicht nur zwei Geschlechter gebe. Varianten der Geschlechtschromosomen seien ihrer Darstellung nach medizinische Abweichungen, aber keine eigenstÃ¤ndigen Geschlechter.

Biologie sei nicht verhandelbar, so Belakowitsch:

Wir bekennen uns zur Biologie, sie hat fÃ¼r uns einen wichtigen Stellenwert. Es gibt MÃ¤nner und es gibt Frauen â€“ Punkt! Es gibt keine sozialen Konstrukte und keine sozialen Geschlechter. Das sind Hirngespinste von Sozialwissenschaftlern, denen offensichtlich langweilig ist. Bleiben wir auf dem Boden der Biologie und stellen wir sicher, dass es in Ã–sterreich wieder Frauen und MÃ¤nner in jedem Gesetz gibt.

Zanger warnt vor ideologischer Umerziehung durch Sprachvorgaben

In seiner Wortmeldung brachte FPÃ–-Abgeordneter Wolfgang Zanger die Sorgen vieler BÃ¼rger auf den Punkt: WÃ¤hrend sich die Mehrheit der BevÃ¶lkerung mit der klaren RealitÃ¤t von Mann und Frau identifiziert, drÃ¤ngen die etablierten Parteien auf eine ideologische Umgestaltung unserer Sprache und Gesetzgebung. Zanger warnte eindringlich vor einer Entwicklung, die nicht nur biologische Tatsachen ausblendet.

Einheitspartei erregt sich Ã¼ber FPÃ–-Antrag

Die Einheitspartei stellte sich dagegen. Ã–VP, SPÃ–, Neos und GrÃ¼ne verwiesen unter anderem auf “intergeschlechtliche” Menschen und warfen der FPÃ– vor, diese auszublenden oder zu diskriminieren. Besonders empÃ¶rt zeigte sich Neos-Abgeordnete Henrike BrandstÃ¶tter, die mit den VorstÃ¶ÃŸen der Freiheitlichen nicht viel anfangen konnte. Die Debatte verlief Ã¤uÃŸerst emotional, mehrere Wortmeldungen mussten von NationalratsprÃ¤sidentin Doris Bures (SPÃ–) mit Ordnungsrufen unterbrochen werden.