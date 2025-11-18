Verlierer-Ampel am Ende: FPÃ– zeigt Regierung Wege aus der Wirtschaftskrise

Inflation, Insolvenzen, Arbeitslosigkeit und explodierende Energiepreise: Die wirtschaftliche Lage in Ã–sterreich spitzt sich weiter zu, wÃ¤hrend die Verlierer-Ampel weiterhin untÃ¤tig bleibt. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker sprach deshalb heute, Dienstag, im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien von einer “Regierung am Ende”. In den beiden kommenden Tagen im Nationalrat wollen die Freiheitlichen die VersÃ¤umnisse der Regierungskoalition aufzeigen und Wege aus der Wirtschaftskrise prÃ¤sentieren.

Schluss mit Ã–VP-Selbstbedienungsladen Wirtschaftskammer

Als Auftakt steht morgen zunÃ¤chst eine Aktuelle Stunde zum leidigen Thema Wirtschaftskammer auf der Tagesordnung. Unter dem Titel “Schluss mit der Zwangsfinanzierung gieriger Ã–VP-Gagenkaiser durch Ã–sterreichs tÃ¼chtige Unternehmen” wird mit dem FunktionÃ¤rs-Bereicherungs-System WKO abgerechnet. Die WKO habe ein System geschaffen, das primÃ¤r darauf ausgelegt sei, mÃ¶glichst viel Geld in die Taschen eigener FunktionÃ¤re umzuleiten.

Bablers “MedienfÃ¶rderungsstrategie” als “Medienkontrollstrategie”

Kein gutes Haar lassen die Freiheitlichen auch an der neuen “MedienfÃ¶rderungsstrategie” der Regierung, die Hafenecker als “BankrotterklÃ¤rung” bezeichnete. SPÃ–-Medienminister Andreas Babler plane vielmehr eine “Medienkontrollstrategie”, mit der lediglich regierungskonforme System-Medien Ã¼ppig gefÃ¶rdert, kritische Stimmen hingegen mundtot gemacht werden sollen. Obwohl die MedienfÃ¶rderung bereits rund 80 Millionen Euro umfasst, sollen weitere Millionen unter Tarnbegriffen wie “Kampf gegen Desinformation” und “Fake News” verteilt werden.

ZusÃ¤tzlich erhalten Mainstream-Medien 25 Millionen Euro fÃ¼r VertriebsfÃ¶rderung und 30 Millionen Euro fÃ¼r das “Meine-Zeitung-Abo“, mit dem die Regierung jungen Menschen bestimmte Medien nahegelegen will. Besonders kritisch sieht man Bablers Idee, den Zugang zu sozialen Medien erst ab 16 Jahren zu erlauben.

Ampel handelt nicht gegen “Shrinkflation” und “Ã–sterreich-Aufschlag”

Im wirtschaftlichen Bereich kritisierte Hafenecker die sogenannte “Shrinkflation” â€“ immer kleinere Lebensmittelpackungen zum gleichen Preis â€“ sowie den “Ã–sterreich-Aufschlag”, also die in Ã–sterreich im Vergleich zu den NachbarlÃ¤ndern besonders hohen Lebensmittelpreise. WÃ¤hrend einerseits angeblich MaÃŸnahmen gegen die Teuerung vorgestellt wÃ¼rden, kÃ¤men tatsÃ¤chlich laufend neue Belastungen fÃ¼r die Konsumenten hinzu. Bereits im April hatte die FPÃ– im Parlament einen Antrag gegen “Shrinkflation” eingebracht. Die Ampel-Koalition stellte einen Antrag an sich selbst, sich auf EU-Ebene fÃ¼r gÃ¼nstigere Lebensmittelpreise einzusetzen â€“ ein absurd bÃ¼rokratischer Umweg. Dabei habe FPÃ–-Obmann Herbert Kickl bereits mit dem “Ã–sterreich-Warenkorb” konkrete Konzepte fÃ¼r sofortige Entlastung prÃ¤sentiert.

Genderwahn: Biologischen RealitÃ¤t wiederherstellen

Ein weiterer Schwerpunkt im Plenum soll der penetrante Genderwahn und die Festschreibung der zwei biologischen Geschlechter in der Verfassung werden. Die FPÃ– fordert die “Wiederherstellung der RealitÃ¤t”. Nach der GesetzesÃ¤nderung 2024, die die Gleichbehandlung von biologischen und â€žsozialenâ€œ Geschlechtern eingefÃ¼hrt hat, soll die bisherige Regelung rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht werden â€“ auch mit Blick auf die Zustimmung der Ã–VP zu dieser Ã„nderung. Hafenecker prangerte an, wie eine ideologische Debatte kÃ¼nstlich aufgeblasen werde, die in der RealitÃ¤t kaum eine Rolle spiele: â€žDiese Thematik, die vor allem durch den ORF und durch die System-Medien und durch all das, was regierungsnah ist, stÃ¤ndig zu einer riesengroÃŸen Debatte aufgeblasen wird, ist eine Debatte, die 0,003 Prozent der BevÃ¶lkerung betrifft.â€œ

Lkw-Maut heizt Teuerung weiter an

Ab Donnerstag erwarte Unternehmer der nÃ¤chste Belastungshammer: die von der Regierung geplante ErhÃ¶hung der Lkw-Maut und die Abschaffung der Klebevignette. Laut FPÃ– treibe die Regierung damit die Kosten fÃ¼r Logistik und Produkte weiter in die HÃ¶he, was wiederum die Verbraucher treffe. In der Vignettenfrage – Klebe- oder Digital-Variante – plÃ¤dieren die Freiheitlichen fÃ¼r Wahlfreiheit statt Online-Zwang. Was etwa tun Kraftfahrer, die kein Smartphone besitzen?

Entlastungen fÃ¼r freiwillige Helfer

Auch die unnÃ¶tigen Belastungen der Freiwilligen Feuerwehren werden Thema: FPÃ–-Mandatar und Ehrenamts-Sprecher Harald Thau hatte eine automatische NoVA-Befreiung fÃ¼r die Anschaffung von Einsatzfahrzeugen gefordert. Derzeit mÃ¼ssen die mehr als 355.000 Ehrenamtlichen die Steuer im Voraus entrichten und dann bÃ¼rokratisch zurÃ¼ckfordern. Angesichts von 250.000 EinsÃ¤tzen allein im letzten Jahr untragbar.

Mehr Transparenz bei U-AusschÃ¼ssen

SchlieÃŸlich unterstÃ¼tze die FPÃ– das Volksbegehren fÃ¼r die Direkt-Ãœbertragung von UntersuchungsausschÃ¼ssen, das bereits mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt hat. Transparenz im Parlament sei dabei ein zentrales Anliegen. Die beiden nÃ¤chsten von den Freiheitlichen inszenierten U-AusschÃ¼sse sollen sich mit den UmstÃ¤nden rund um den Tod des Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek sowie der Aufarbeitung der Corona-MaÃŸnahmen befassen.

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