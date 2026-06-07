Neues Geld fÃ¼r Kiew: NATO plant 70-Milliarden-MilitÃ¤rhilfspaket fÃ¼r Ukraine

FÃ¼r die Ukraine gibt es womÃ¶glich bald neue Milliarden: Die NATO-VerbÃ¼ndeten diskutieren ein neues militÃ¤risches FÃ¶rderprogramm in HÃ¶he von 70 Milliarden Euro fÃ¼r die Ukraine, das voraussichtlich auf dem Gipfel des Pakts in Ankara am 7. und 8. Juli 2026 offiziell angekÃ¼ndigt werden kÃ¶nnte. Deutschland wÃ¼rde einen GroÃŸteil davon tragen mÃ¼ssen.

Transparenzmechanismus wird eingefÃ¼hrt

Die Initiative, die von vier NATO-Diplomaten gegenÃ¼ber Politico bestÃ¤tigt wurde, zielt darauf ab, die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Kiew vorhersehbarer und transparenter zu gestalten und gleichzeitig Bedenken einiger VerbÃ¼ndeter zu adressieren, die eine Ã¼berproportionale Last bei der Bewaffnung der Ukraine tragen.

Das geplante Paket besteht nicht vollstÃ¤ndig aus neuen Mitteln. Etwa 30 Milliarden Euro stammen aus dem bereits vereinbarten Darlehensprogramm der EuropÃ¤ischen Union fÃ¼r die Ukraine, wÃ¤hrend rund 40 Milliarden Euro aus bilateralen Verpflichtungen der NATO-Mitgliedstaaten finanziert werden sollen. Die Initiative fÃ¼hrt einen neuen Transparenzmechanismus ein, der die BeitrÃ¤ge jedes Landes nachverfolgt und verhindert, dass Allianzsprecher ihre EU-Darlehen als bilaterale Verpflichtung doppelt zÃ¤hlen.

Deutschland erneut besonders groÃŸzÃ¼gig

Deutschland, das bereits plant, die Ukraine 2026 mit rund elf Milliarden Euro bilateraler Hilfe zu unterstÃ¼tzen, hat die Initiative bei einem Treffen der NATO-AuÃŸenminister im letzten Monat vorgestellt. Ein separates deutsches Vorhaben, das Ende Mai von Reuters gemeldet wurde, forderte von europÃ¤ischen NATO-Regierungen, 2026 und 2027 jÃ¤hrlich zwischen 30 und 40 Milliarden Euro bereitzustellen. Deutschland unterstÃ¼tzt die Ukraine zudem mit bis zu 500 Millionen US-Dollar im Rahmen des PURL-Mechanismus fÃ¼r dringend benÃ¶tigte VerteidigungsgÃ¼ter.

Noch keine endgÃ¼ltige Entscheidung

Mehrere Diplomaten haben gewarnt, dass die GesprÃ¤che noch in einem frÃ¼hen Stadium sind und keine endgÃ¼ltige Entscheidung getroffen wurde. Ein mÃ¶gliches Abkommen kÃ¶nnte bei einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister spÃ¤ter in diesem Monat erzielt werden. Das Paket stellt einen von mehreren VorschlÃ¤gen dar, die geprÃ¼ft werden, wÃ¤hrend VerbÃ¼ndete versuchen, die langfristige UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine unabhÃ¤ngig von den Vereinigten Staaten zu formalisieren, die unter PrÃ¤sident Donald Trump die Finanzierung von Kiews Kriegsanstrengungen zurÃ¼ckgefahren haben.

Nato-LÃ¤nder sollen 0,25 Prozent des BIP an Kiew zahlen

Die militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine ist leicht zurÃ¼ckgegangen, wobei die LÃ¤nder von Januar bis April 2026 monatlich zwei Milliarden Euro zugewiesen haben, verglichen mit 2,4 Milliarden Euro monatlich im gleichen Zeitraum 2025. Der NATO-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte hatte zuvor einen Vorschlag unterbreitet, dass die VerbÃ¼ndeten 0,25 Prozent ihres BIP fÃ¼r Ukraine-Hilfe ausgeben sollen, aber diese Idee stieÃŸ auf Widerstand von LÃ¤ndern wie Frankreich und dem Vereinigten KÃ¶nigreich.

Die ukrainische NATO-Botschafterin Aljona Getmantschuk erklÃ¤rte gegenÃ¼ber Politico, dass zukÃ¼nftige Hilfsleistungen sich auf Luftverteidigung, Investitionen in die Drohnen- und Raketenproduktion sowie lÃ¤ngere MunitionsvorrÃ¤te konzentrieren sollten. PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj bestÃ¤tigte im April, dass die Ukraine auf dem Ankara-Gipfel vertreten sein wird.