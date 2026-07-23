Bizarre Randthemen statt Innenpolitik: ORF verschweigt Rekord-AuslÃ¤nder-KriminalitÃ¤t

164.573 auslÃ¤ndische TatverdÃ¤chtige gab es im vergangenen Jahr â€“ und damit 7.515 mehr als noch 2023. Im ORF will man davon jedoch nichts wissen und berichtet lieber Ã¼ber einen Sternekoch in SÃ¼dkorea.

Massiver Anstieg bei auslÃ¤ndischen TatverdÃ¤chtigen

21 Morde wurden, wie berichtet, durch AuslÃ¤nder registriert. Hinzu kommen 471 Vergewaltigungen und 1.468 FÃ¤lle schwerer KÃ¶rperverletzung â€“ das hatte eine parlamentarische Anfrage der FPÃ– aufgedeckt. Die Zahl tatverdÃ¤chtiger Asylwerber stieg von 11.425 auf 11.896. Syrien fÃ¼hrt die HerkunftslÃ¤nder mit 14.863 TatverdÃ¤chtigen an. Dabei handelt es sich um einen Anstieg um 2.996 Personen gegenÃ¼ber 2024. Insgesamt machten auslÃ¤ndische TatverdÃ¤chtige 47,7 Prozent aller ausgeforschten VerdÃ¤chtigen aus.

ORF berichtet lieber Ã¼ber Randthemen

In der Berichterstattung des Staatssenders hÃ¶rte man gestern, Mittwoch, nichts Ã¼ber die schockierenden Zahlen. Stattdessen wurden bemerkenswert irrelevante Randthemen behandelt, etwa die Geschichte eines sÃ¼dkoreanischen Kochs, dem eine GefÃ¤ngnisstrafe droht, weil er Ameisen serviert haben soll.

Das sorgt fÃ¼r Kritik: â€žDiese PrioritÃ¤tensetzung ist an AbsurditÃ¤t kaum mehr zu Ã¼berbietenâ€œ, kommentierte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker. Offenbar halte der ORF derartige KuriositÃ¤ten fÃ¼r wichtiger als die Sicherheitslage im eigenen Land, so das Urteil.

ORF schweigt zu den wichtigsten Themen

â€žWenn es darum geht, der FPÃ– mit konstruierten ZusammenhÃ¤ngen, belanglosen und alten ChatverlÃ¤ufen oder fragwÃ¼rdigen Kampagnen â€“ oftmals im Gleichklang mit linken Medien â€“ zu schaden, kennt der ORF weder ZurÃ¼ckhaltung noch Nachrichtenknappheit”, merkte der blaue Mandatar an. Dann werde tagelang berichtet, kommentiert und moralisiert. Gehe es aber um die dramatisch steigende AuslÃ¤nderkriminalitÃ¤t und deren Folgen fÃ¼r die Sicherheit der eigenen BevÃ¶lkerung, herrsche plÃ¶tzlich Funkstille.

Hafeneckers Vorwurf an den ORF: bei einem der wichtigsten innenpolitischen Themen des Jahres zu schweigen und damit seinen gesetzlichen Informationsauftrag zu verfehlen. Dadurch verliere der Sender weiter an GlaubwÃ¼rdigkeit. Immer mehr BÃ¼rger wÃ¼rden den Eindruck gewinnen, dass der ORF nur mehr Ã¼ber jene Themen berichte, die der Verlierer-Ampel-Koalition und den Systemparteien nÃ¼tzen wÃ¼rden.

Staatssender weiterhin politischer Akteur

Auch unter der neuen designierten ORF-FÃ¼hrung sei keine KursÃ¤nderung erkennbar. Der ORF agiere â€žweiterhin als politischer Akteur statt als objektiver Informationsanbieterâ€œ, wÃ¤hrend kritische Berichterstattung Ã¼ber die Migrationspolitik ausbleibe.

Hafeneckers Forderung ist eindeutig: Der ORF mÃ¼sse wieder seiner gesetzlichen Verpflichtung zu â€žobjektiver, vollstÃ¤ndiger und ausgewogener Informationâ€œ nachkommen, statt den Eindruck eines Regierungsfunks zu vermitteln.