Machtkampf im ORF: WeiÃŸmann tritt zurÃ¼ck, FPÃ– sieht Chance auf Neuausrichtung

ORF-Generaldirektor Roland WeiÃŸmann ist zurÃ¼ckgetreten. Das teilte der Stiftungsrat, das Kontrollgremium des ORF, am heutigen Montagvormittag mit. In den vergangenen Tagen habe eine ORF-Mitarbeiterin gegenÃ¼ber dem Generaldirektor VorwÃ¼rfe der sexuellen BelÃ¤stigung aus dem Jahr 2022 erhoben. WeiÃŸmann bestreitet diese Anschuldigungen, sein Anwalt spricht von einer â€žÃ¼berschieÃŸenden Reaktionâ€œ. Die FPÃ– sieht im WeiÃŸmann-RÃ¼cktritt eine Chance fÃ¼r den Staatssender.

Thurnher Ã¼bernimmt interimistisch

Die amtierende HÃ¶rfunkdirektorin Ingrid Thurnher Ã¼bernimmt interimistisch die FÃ¼hrung des ORF. In einer Aussendung erklÃ¤rte der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer, der im Raum stehende Vorwurf verlange eine transparente und konsequente AufklÃ¤rung, der Schutz der betroffenen Person mÃ¼sse oberstes Ziel sein. Lederer und sein Stellvertreter Gregor SchÃ¼tze dankten WeiÃŸmann zugleich fÃ¼r seine Verdienste und seine 30-jÃ¤hrige TÃ¤tigkeit im ORF.

Lederer betonte, es sei â€ždie Verantwortung des ORF-Stiftungsrats, nun rasch die nÃ¶tigen Schritte zu setzen, damit die erhobenen VorwÃ¼rfe transparent und mit aller Konsequenz aufgeklÃ¤rt werden kÃ¶nnenâ€œ. Der Vizevorsitzende SchÃ¼tze ergÃ¤nzte, der Stiftungsrat zeige mit der â€žentschiedenen Vorgangsweiseâ€œ, dass er auch â€žin schwierigen Momenten eine ruhige Hand bewahrtâ€œ. Beide zeigten sich Ã¼berzeugt, dass mit Thurnher die â€žgute FortfÃ¼hrung der GeschÃ¤fte gesichertâ€œ sei.

Anwalt kritisiert Vorgehensweise

Laut WeiÃŸmanns Anwalt Oliver Scherbaum sei sein Mandant â€žvom Stiftungsrat darÃ¼ber in Kenntnis gesetzt worden, dass ihm von einer Mitarbeiterin unangemessenes Verhalten zu Beginn seiner Amtszeit als Generaldirektor (2022) vorgeworfen wirdâ€œ. Ihm sei jedoch â€žeine Frist von wenigen Tagen eingerÃ¤umt worden, um seinen RÃ¼cktritt zu erklÃ¤ren, obwohl mein Mandant die VorwÃ¼rfe bestritten hat und eine inhaltliche ÃœberprÃ¼fung der VorwÃ¼rfe nicht erfolgteâ€œ. Scherbaum weiter: Diese Vorgehensweise, wie auch die Wiedergabe der VorwÃ¼rfe durch Dritte, verletzten massiv die PersÃ¶nlichkeitsrechte seines Mandanten.

WeiÃŸmann sei â€žum Schaden vom Unternehmen abzuwenden, zu weitreichenden ZugestÃ¤ndnissen bereitâ€œ gewesen und sei daher â€žam Sonntag, dem 8. MÃ¤rz 2026, um 11.45 Uhr mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion als Generaldirektor zurÃ¼ckgetretenâ€œ.

Direktorenwahl weiterhin im August

Die Wahl des neuen ORF-Generaldirektors soll laut Stiftungsrat dennoch wie geplant erfolgen: Die Wahl ist fÃ¼r den 11. August vorgesehen. Der neue Generaldirektor wird das Amt mit JÃ¤nner 2027 antreten.

Westenthaler fordert vorgezogene Wahl

Unterdessen fordert der von den Freiheitlichen entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler eine vorgezogene ORF-Wahl. â€žDas wÃ¤re die logische Konsequenzâ€œ, sagte Westenthaler im oe24.TV-Interview. Es brauche â€žso rasch wie mÃ¶glich Neuwahlenâ€œ. Zuvor mÃ¼sse jedoch noch geprÃ¼ft werden, ob das rechtlich machbar sei.

Westenthaler zeigte sich zudem empÃ¶rt darÃ¼ber, erst aus den Medien vom RÃ¼cktritt erfahren zu haben. Das sei â€žder Skandal im Skandalâ€œ. Der Vorsitzende des Stiftungsrats und sein Stellvertreter hÃ¤tten den Stiftungsrat rechtzeitig informieren mÃ¼ssen. â€žIch bin der Meinung, dass der Vorsitzende des Stiftungsrats und sein Stellvertreter ebenfalls gleich den Hut nehmen sollenâ€œ, forderte Westenthaler. â€žDas wird noch Konsequenzen haben.â€œ

Thurnher-Bestellung als Skandal

Ebenso Ã¼bte er scharfe Kritik an der Entscheidung, Radiodirektorin Ingrid Thurnher vorlÃ¤ufig zur ORF-Chefin zu machen. Das sei laut ihm ein â€žAlleingangâ€œ der Stiftungsratsspitze â€“ â€žebenso skandalÃ¶s, weil ja der Stiftungsrat entscheiden mussâ€œ. Die nÃ¤chste Sitzung des Gremiums findet am Donnerstag,12. MÃ¤rz, statt. â€žJedenfalls sei nun fÃ¼r eine ordentliche Stimmung am Donnerstag gesorgt.â€œ

ORF hat Chance fÃ¼r Neuausrichtung

Nach dem WeiÃŸmann-RÃ¼cktritt sieht FPÃ–-Mediensprecher Christian Hafenecker den Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunk vor einer entscheidenden BewÃ¤hrungsprobe. Der ORF habe nun die Chance, seine â€žselbstgewÃ¤hlte Rolle als zwangssteuerfinanzierter Regierungslautsprecherâ€œ abzulegen und zu seinem eigentlichen Auftrag zurÃ¼ckzukehren, erklÃ¤rte Hafenecker. Unter WeiÃŸmann sei der ORF zum â€žHaus- und Hof-Propagandaorganâ€œ der Regierung geworden â€“ etwa durch die Live-Ãœbertragung des SPÃ–-Bundesparteitags, einer Sondersendung zum einjÃ¤hrigen Bestehen der Koalition sowie eine â€žZIB Spezialâ€œ zum Ã–VP-Neujahrsauftakt. Das VerhÃ¤ltnis zwischen Regierung und Rundfunk gleiche damit eher jenem in ehemaligen Ostblockstaaten, so der freiheitliche GeneralsekretÃ¤r.

Echte Reform nur unter blauer Regierung mÃ¶glich

Von der interimistischen ORF-Chefin Ingrid Thurnher erwartet Hafenecker nun mehr Distanz zwischen KÃ¼niglberg und Verlierer-Ampel sowie eine inhaltliche Neuausrichtung der Programme, die seit Jahren von Einseitigkeit und ideologisch gefÃ¤rbtem Framing geprÃ¤gt seien. Auch die jÃ¼ngsten Kritikpunkte des Rechnungshofes an der ORF-Beitrags-Service GmbH (OBS) griff er auf: Kostensteigerungen, Doppelvorschreibungen und Datenprobleme zeigten das Scheitern des neuen Beitragssystems. Eine echte Reform in Richtung eines schlankeren Grundfunks ohne verpflichtenden Beitrag werde erst unter einer freiheitlich gefÃ¼hrten Bundesregierung mÃ¶glich sein, betonte Hafenecker.