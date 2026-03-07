Babler am Parteitag unter Druck: Kritik aus eigenen Reihen und Streit um ORF-Ãœbertragung

VizekanzlerÂ Andreas BablerÂ steht heute, Samstag, beim Bundesparteitag unter wachsendem Druck. WÃ¤hrend die SPÃ–-Spitze den Parteitag als Signal der Geschlossenheit prÃ¤sentieren will, wird aus verschiedenen Richtungen Kritik laut â€“ sowohl von politischen Gegnern als auch aus dem eigenen politischen Umfeld.

Babler im Clinch: Kritik von Parteikollegen

In den vergangenen Wochen hatten Berichte Ã¼ber eine schwierige Stimmungslage innerhalb der Partei zugenommen. Beobachter sprechen von einer Phase der Orientierungssuche. Auch in Umfragen blieb die SPÃ– zuletzt deutlich hinter den Erwartungen zurÃ¼ck, was parteiintern fÃ¼r Diskussionen Ã¼ber Kurs und Strategie sorgt.

Ex-SPÃ–-BÃ¼rgermeister stieÃŸ bei Babler auf taube Ohren

In diesem Zusammenhang Ã¤uÃŸerte sich der ehemalige SPÃ–-BÃ¼rgermeister von Thalheim (Bezirk Wels-Land in OberÃ¶sterreich)) , Gerhard Edlinger, besonders deutlich. In einem vielbeachteten Interview bei FPÃ– TV kritisierte er die politische Ausrichtung der ParteifÃ¼hrung und warf Babler vor, sich zu weit von traditionellen sozialdemokratischen Positionen entfernt zu haben.

In seiner EinschÃ¤tzung habe sich die Partei in zentralen Fragen von jenen WÃ¤hlern entfernt, die frÃ¼her ihr politisches RÃ¼ckgrat bildeten. Die Kritik aus dem Umfeld ehemaliger oder langjÃ¤hriger SPÃ–-FunktionÃ¤re gilt vielen Beobachtern als bemerkenswert, weil sie den Eindruck verstÃ¤rkt, dass die Debatte Ã¼ber den politischen Kurs der Partei lÃ¤ngst nicht abgeschlossen ist.

Streit um ORF-Ãœbertragung

ZusÃ¤tzliche politische Brisanz erhielt der Parteitag durch eine Kontroverse rund um den Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der ORF plant, den SPÃ–-Bundesparteitag in Echtzeit zu Ã¼bertragen. Diese Entscheidung lÃ¶ste scharfe Kritik seitens der Opposition aus. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker reagierte mit deutlichen Worten auf die AnkÃ¼ndigung. In einer Aussendung erklÃ¤rte er:

Nach der Propaganda-Sendung fÃ¼r die Verlierer-Ampel zum einjÃ¤hrigen JubilÃ¤um und der “ZIB Spezial” mit der Live-Ãœbertragung des Ã–VP-Neujahrsauftakts legt der Zwangssteuersender ORF jetzt den nÃ¤chsten Kniefall vor der Regierung hin (…)â€žSolche Entscheidungen trifft man als Ã¶ffentlich-rechtlicher Rundfunk eigentlich am Beginn einer Gesetzgebungsperiode und nicht jetzt.â€œ

Politisch motiviert

In der FPÃ– wird der Schritt daher als politisch motiviert interpretiert. Der freiheitliche Mediensprecher stellte zudem in Frage, ob die Ãœbertragung dem Ã¶ffentlich-rechtlichen Auftrag entspreche oder eher parteipolitische Wirkung entfalten solle.

Parteitag als Richtungsentscheidung

FÃ¼r die SPÃ–-FÃ¼hrung soll der Parteitag dennoch ein Signal der StabilitÃ¤t sein. Parteichef Babler steht als einziger Kandidat fÃ¼r den Vorsitz zur Wahl und dÃ¼rfte damit ohne Gegenkandidaten bestÃ¤tigt werden. Politisch bleibt jedoch offen, ob der Parteitag tatsÃ¤chlich zu einer Befriedung der internen Debatten fÃ¼hrt. Die kritischen Stimmen aus dem Umfeld frÃ¼herer ParteifunktionÃ¤re zeigen, dass die Diskussion Ã¼ber den zukÃ¼nftigen Kurs der Sozialdemokratie weiterhin gefÃ¼hrt wird.

Vor diesem Hintergrund bekommt der Parteitag eine besondere Bedeutung. Er entscheidet nicht nur Ã¼ber Personalfragen, sondern auch darÃ¼ber, ob es der ParteifÃ¼hrung gelingt, ihre Strategie Ã¼berzeugend zu vermitteln, sowohl innerhalb der eigenen Reihen als auch gegenÃ¼ber der Ã–ffentlichkeit.