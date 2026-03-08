Babler mit dem RÃ¼cken zur Wand: Parteitag ringt sich zu schwacher BestÃ¤tigung durch

Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler wurde beim Parteitag am Wochenende mit nur rund 81,5 Prozent der Delegiertenstimmen als Parteivorsitzender bestÃ¤tigt.

Weniger Stimmen als 2023

Das Ergebnis liegt unter seinem ersten Parteitagsergebnis von 2023, als er knapp 89 Prozent erreicht hatte, gilt innerhalb der Partei aber dennoch als BestÃ¤tigung seiner FÃ¼hrung.

Insgesamt nahmen rund 600 Delegierte an der Abstimmung teil, die Wahlbeteiligung lag bei Ã¼ber 98 Prozent. Der Parteitag fand vor mehr als 1.700 Delegierten und GÃ¤sten statt und markierte fÃ¼r die SPÃ– auch eine besondere Situation: Erstmals seit 2017 Jahren traf sich die Partei als Teil der Bundesregierung.

Regierungspolitik im Mittelpunkt der Rede

In seiner Rede stellte Babler vor allem die Regierungsarbeit der SPÃ– in den Mittelpunkt. Ã–sterreich habe vor einem Jahr politisch an einer Weggabelung gestanden, erklÃ¤rte er. Die Sozialdemokratie habe sich bewusst fÃ¼r Regierungsverantwortung entschieden.

Die sozialdemokratische Handschrift ist mit einem dicken roten Filzstift ins Regierungsprogramm geschrieben â€“ wir geben dem Land eine positive Entwicklung.

Die SPÃ– sehe ihre Aufgabe darin, StabilitÃ¤t zu schaffen und soziale Sicherheit zu stÃ¤rken.

Genossen hÃ¶ren Appell nicht

Dabei spart Babler nicht an martialischen Worten:

Wenn alle spalten wollen, halten wir zusammen. Wenn alles auf dem Kopf steht, ordnen wir die Dinge neu. Wenn alles in TrÃ¼mmern liegt, bauen wir es wieder auf. Wir sind die Sozialdemokratie.

Das Parteitagsmotto â€žOrdnen statt Spaltenâ€œ beschreibe diese politische Linie, erklÃ¤rte der Parteichef. Doch das Bitten und Betteln fÃ¼r Zusammenhalt hat Babler nichts geholfen. Mit dem schwachen Ergebnis sei er â€žin seinem Amt gedemÃ¼tigtâ€œ worden, wie FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz vermerkt.

Vergleich macht sicher

Vor allem im Vergleich mit den anderen Mitgliedern des Bundesparteivorstandes wird die Blamage fÃ¼r Babler sichtbar. Alle anderen erhielten Ã¼ber 90 Prozent an Zustimmung, bei den PrÃ¤sidiumsmitgliedern lagen mit Ausnahme von Christoph Matznetter (88,57 Prozent) alle Ã¼ber 95 Prozent.

Babler ist innerparteilich damit schwÃ¤cher als bisher. Die Phase innerparteilicher Spannungen ist damit nicht beendet, der Parteitag konnte kein Zeichen der Geschlossenheit setzen.

MaÃŸnahmen gegen Teuerung und wirtschaftspolitische Schwerpunkte

Babler setzte seinen Schwerpunkt auf die steigenden Lebenshaltungskosten. Die Regierung wolle verhindern, dass Unternehmen aus internationalen Krisen zusÃ¤tzliche Gewinne auf Kosten der Konsumenten erzielen.

Wir haben die Bankenabgabe durchgesetzt, Konzerne und Privatstiftungen leisten hÃ¶here BeitrÃ¤ge.

Linker Griff in die GeldbÃ¶rse der Ã–sterreicher

Und die rote Handschrift hÃ¤tte in der Regierung GesetzeslÃ¼cken und SteuerschlupflÃ¶cher geschlossen, was in den nÃ¤chsten drei Jahren 1,4 Milliarden Euro bringt. Babler bekrÃ¤ftige seine Forderung nach VermÃ¶genssteuern:

Wir brauchen sie, weil sie Milliarden fÃ¼r Schulen, SpitÃ¤ler und Klimaschutz bringt.

Die BegrÃ¼ndung zeigt das wahre Gesicht der SPÃ–. â€žHinter der Fassade des â€šRobin Hoodâ€˜ steckt in Wahrheit der altbekannte sozialistische Umverteilungswahnâ€œ, wie Schnediltz erklÃ¤rt. Mehr Geld von den Ã–sterreicher statt Reformen und bessere Entscheidungen.

VÃ¶llig abgehoben

Folglich kritisiert die FPÃ–, dass die Ã–sterreicher unter einer Rekordinflation und einer von der Verlierer-Koalition verursachten Wirtschaftskrise â€žÃ¤chzenâ€œ. Gleichzeitig trÃ¤ume die SPÃ– von neuen Enteignungsfantasien.

â€žDas ist ein Anschlag auf Eigentum und Wohlstandâ€œ, kritisierte der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r, der die Ã–VP und Kanzler Stocker auffordert, sich zu diesen PlÃ¤nen zu Ã¤uÃŸern: â€žIst das nur leere Show der SPÃ– oder plant die Bundesregierung inklusive Ã–VP, diesen Anschlag auf das Eigentum und die BevÃ¶lkerung in die Tat umzusetzen?â€œ

Migration und Sicherheit als politisches Thema

Ein weiterer wichtiger Teil der Parteitagsrede war die AuslÃ¤nderpolitik. Babler will der FPÃ– das Thema offenbar abnehmen. Doch die linken LÃ¶sungen passen einmal mehr nicht zu den Problemen. So setze die SPÃ– auf ein geordnetes europÃ¤isches Asylsystem, schnellere Verfahren und stÃ¤rkere Integration. Doch nichts davon beendet und macht die Ãœberfremdung rÃ¼ckgÃ¤ngig, nichts davon macht die StraÃŸen sicherer und nichts davon spart Geld im Sozialsystem.

GlaubwÃ¼rdigkeitsproblem

Das entlarvt auch die FPÃ–: â€žAusgerechnet jene Partei, die Ã–sterreichs Grenzen fÃ¼r illegale Massenzuwanderung sperrangelweit geÃ¶ffnet und unser Sozialsystem an den Rand des Kollapses gebracht hat, will uns jetzt erzÃ¤hlen, wie man das Problem lÃ¶st.â€œ

Das sei an Scheinheiligkeit nicht zu Ã¼berbieten, ja eine VerhÃ¶hnung der Ã–sterreicher und der verzweifelte Versuch, WÃ¤hler mit einem Thema zu kÃ¶dern, das seine Partei seit Jahrzehnten verraten hat, so Schnedlitz.

Rote Antworten: Neue Verbote fÃ¼r alle

Entsprechend weltfremd sind auch die Antworten Bablers auf die Sicherheitspolitik. Er verwies auf geplante gesetzliche MaÃŸnahmen, etwa strengere Regeln beim Waffenrecht sowie Initiativen zum Schutz vor Gewalt.

Nicht bei der Ursache wird angesetzt, sondern Verbote fÃ¼r alle geschaffen.

Appell an Geschlossenheit

Zum Abschluss seiner Rede ging Babler auch auf die schwierige Lage der Partei in Umfragen ein. Die SPÃ– sei derzeit nicht dort, wo sie sich selbst sehen wolle, rÃ¤umte er ein. Ein Teil der Verantwortung liege auch bei internen Konflikten.

â€žEs liegt auch an uns selbstâ€œ, sagte Babler und verwies auf Ã¶ffentliche Streitigkeiten innerhalb der Partei in der Vergangenheit. Nun gehe es darum, wieder stÃ¤rker gemeinsam aufzutreten und politische Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen. Doch mit den roten Antworten, wie sie Babler in seiner Rede darlegte, lassen sich die Probleme der Gegenwart nicht lÃ¶sen; die AbwÃ¤rtsspirale dÃ¼rfte also weitergehen.