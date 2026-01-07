Bastelt â€žKroneâ€œ am Kern-Comeback? Aber Babler wÃ¤hnt sich fest im Sattel

Der nÃ¤chste SPÃ–-Parteitag findet am 7. MÃ¤rz in Wien statt. Im Vorfeld mischt die Kronen Zeitung bei der Frage um den Parteivorsitz krÃ¤ftig mit. â€žBabler muss weg!â€œ, dÃ¼rfte das Motto der Tageszeitung sein. Doch der wÃ¤hnt sich fest im Sattel.

Ehemalige Kern-Mitarbeiter fÃ¼r Kern

â€žKommt Kampfparteitag?â€œ, fragt die Krone heute, Mittwoch, und teilt seinen Lesern mit, dass die ersten Roten fÃ¼r eine Kandidatur von Christian Kern gegen Andreas Babler wÃ¤ren. Wenig Ã¼berraschend werden vor allem Namen genannt, die seinerzeit im Dienst des Alt-Kanzlers standen – der damalige SPÃ–-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Max Lercher etwa, oder Wolfang Zwander, der ehemalige Sprecher von Kern.

Kern soll Antreten nicht mehr ausschlieÃŸen

Wie berichtet, hatte die Kronen Zeitung einen Tag zuvor, am DreikÃ¶nigstag, eine Umfrage prÃ¤sentiert, nach der die SPÃ– – wÃ¤re Kern an ihrer Spitze – auf 24 Prozentpunkte kommen wÃ¼rde, Babler hingegen nur auf 18 Prozent. Scheint also alles angerichtet fÃ¼r einen Chefwechsel bei den Genossen, zumal die Krone behauptet:

Kern selbst schlieÃŸt ein Antreten nicht (mehr) aus.

Das ist deshalb Ã¼berraschend, weil der SPÃ–-Altkanzler ein politisches Comeback bis dato immer dezidiert ausgeschlossen hat. Jetzt plÃ¶tzlich dementiert er ein Antreten beim SPÃ–-Parteitag im MÃ¤rz nicht mehr, sagt die Krone.

SPÃ– entscheidet Personalie nicht auf Zuruf

Was sind diese Spekulationen wirklich wert? Fragt man Babler, nichts! Er gehe davon aus, dass es am Parteitag keine Kampfabstimmung um den Vorsitzenden geben werde, sagte der SPÃ–-Chef gestern, Dienstag, in der â€žZIB2â€œ. Er sei als Kandidat nominiert und seine Partei entscheide Personalangelegenheiten nicht auf Zuruf.

Schlimmer Verdacht

Was hat die Kronen Zeitung davon, wenn Kern die SPÃ– Ã¼bernimmt? MÃ¶gliches Motiv der Kampagne kÃ¶nnte sein, dass das Unternehmen in der Wiener Muthgasse vor allem mit dem Medienminister Andreas Babler unzufrieden ist, der – wegen des Sparzwangs – das FÃ¼llhorn nicht mehr so ausschÃ¼tten kann wie einst sein Vor-VorgÃ¤nger Christian Kern, der die Medien noch mit mehr Inseraten auf Kosten der Steuerzahler verwÃ¶hnen konnte. Stecken also monetÃ¤re Absichten dahinter? Ein schlimmer Verdacht, der nur bestÃ¤tigt werden kÃ¶nnte, wenn sich an der Spitze der SPÃ– tatsÃ¤chlich etwas tut.





