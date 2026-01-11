Trotz Absage von Ludwig: â€žKroneâ€œ glaubt offenbar an Kern-RÃ¼ckkehr

Die Entscheidung darÃ¼ber, ob Christian Kern am 7. MÃ¤rz beim SPÃ–-Parteitag gegen Andreas Babler kandidiert, sei noch nicht gefallen, sagt die Kronen Zeitung, obwohl der mÃ¤chtige SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig seine UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Babler kundgetan hat.Â

Ludwig ortet Kern in der Privatwirtschaft

Wie berichtet, sagte Ludwig in einem Oe24-GesprÃ¤ch:

Also ich lese mit groÃŸer Aufmerksamkeit Interviews von Christian Kern, wo er in regelmÃ¤ÃŸigen AbstÃ¤nden immer betont, wie wichtig ihm seine Funktion in der Privatwirtschaft ist, wo er auch sehr erfolgreich tÃ¤tig ist. Daher schenke ich seinen Worten auch Glauben und gehe davon aus, dass er das auch beibehalten wird, seine sehr erfolgreiche TÃ¤tigkeit in der Privatwirtschaft.

“Bereit fÃ¼r ein aufregende Jahr”

Wie schnell sich Meinungen von Politikern Ã¤ndern kÃ¶nnen und die Wahrheit bei Politikern eine Tochter der Zeit ist, haben die Ã–sterreicher schon oft erlebt. FÃ¼r die Krone ist Kern als kÃ¼nftiger SPÃ–-Chef jedenfalls noch nicht Geschichte, sondern dieser sei bereit fÃ¼r ein â€žaufregendes Jahrâ€œ, wie sie schreibt.

Entscheidung noch im JÃ¤nner

Aufgeschnappt habe man dies bei einer Party von Christian Kern in der Wiener Innenstadt, wo der Ex-Bundeskanzler den 60. Geburtstag feierte. Und wo â€žvernehmbarâ€œ gewesen wÃ¤re, dass Kern tatsÃ¤chlich an einem Comeback basteln wÃ¼rde. Noch im JÃ¤nner soll die Katze aus dem Sack sein. Bei einem Ja zum Antreten mÃ¼sste Kern dann bei der Sitzung des Bundesparteivorstands am 13. Februar auch schon die erste Abstimmung gewinnen und eine einfache Mehrheit der in Summe 51 Vorstandsmitglieder von seiner Kandidatur Ã¼berzeugen.

Krone als Kerns Wegbegleiter

Die Krone tut inzwischen alles, um ihrem â€žWunschkandidatenâ€œ fÃ¼r den SPÃ–-Vorsitz als Wegbegleiter zu dienen. Im Kommentar von Chefredakteur Klaus Herrmann heute, Sonntag, beschreibt dieser den Zustand der Roten als â€žplanlosâ€œ, erinnert aber an die Plan-A-Rede von Kern vor neun Jahren in Wels, wo der damalige Boss der Genossen ein regelrechtes Feuerwerk an neuen Ideen fÃ¼r Arbeitswelt, Wirtschaft, Bildung und Zusammenleben, die Ã–sterreich wieder an die Spitze bringen hÃ¤tten sollen, gezÃ¼ndet habe. Die Krone applaudiert also weiterhin einem Mann zu, von dem sie glaubt, dass er – wie der PhÃ¶nix aus der Asche – die Partei vor dem endgÃ¼ltigen Niedergang retten kÃ¶nnte.