Das Oberlandesgericht MÃ¼nchen (OLG) hat in der Berufungsverhandlung klare Kante gezeigt. Im Streit zwischen Arne SchÃ¶nbohm, dem frÃ¼heren PrÃ¤sidenten des Bundesamtes fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und dem ZDF zeichnet sich eine schwere Niederlage fÃ¼r den Sender und seinen Moderator Jan BÃ¶hmermann ab. Die Richter folgen der Linie des Landgerichts MÃ¼nchen und werten die zentralen Aussagen der â€žZDF Magazin Royaleâ€œ-Sendung vom 7. Oktober 2022 als unzulÃ¤ssige Tatsachenbehauptungen. Statt satirischer Zuspitzung nur falsche Unterstellungen Ã¼ber SchÃ¶nbohms angebliche NÃ¤he zu russischen Geheimdiensten, der deshalb seinen Posten verlor.

â€žBestenfalls schlampige Rechercheâ€œ

Der Vorsitzende Richter GÃ¼nther Puhm nannte die Arbeit des ZDF â€žbestenfalls schlampige Rechercheâ€œ. Genau das, was viele BÃ¼rger schon lange vermuten: Ã–ffentlich-rechtliche Sender schieÃŸen mit halben Wahrheiten und reiÃŸerischen Andeutungen, wenn es gegen unliebsame Beamte geht. Das Gericht machte unmissverstÃ¤ndlich klar, dass die Darstellung beim Publikum als Tatsache angekommen sei und damit eine schwere PersÃ¶nlichkeitsrechtsverletzung darstelle. Die Aussagen seien schlicht falsch gewesen. Das OLG legte dem ZDF nahe, die Berufung zurÃ¼ckzuziehen und Ã¶ffentlich klarzustellen, dass es keine solche NÃ¤he gegeben habe.

Politische Kettenreaktion nach der Ausstrahlung

Nur wenige Tage nach der Sendung hatte die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) SchÃ¶nbohm die AmtsgeschÃ¤fte entzogen. Der Verdacht russischer Kontakte verbreitete sich international, und fÃ¼r den Beamten begann eine Welle Ã¶ffentlicher Anfeindungen. SchÃ¶nbohm selbst spricht rÃ¼ckblickend von einer â€žmedialen Hinrichtungâ€œ. Sein Anwalt sieht eine gezielte RufschÃ¤digung vor Millionenpublikum. Die Gerichte folgen dieser EinschÃ¤tzung zumindest in Teilen: Entscheidend sei die Wirkung der Sendung gewesen. Satire dÃ¼rfe zwar zuspitzen, verliere aber ihren Schutz, sobald sie den Eindruck konkreter, unbelegter Tatsachen erwecke.

ZDF-Intendant dreht sich nach juristischem Druck

Auch intern beim ZDF zeigt sich inzwischen Bewegung. Intendant Norbert Himmler hatte zunÃ¤chst behauptet, kein Satz der Sendung sei falsch gewesen. Nach dem Druck der ersten Instanz verpflichtete er sich jedoch, die beanstandeten Aussagen kÃ¼nftig nicht mehr zu wiederholen. Das Landgericht MÃ¼nchen I hatte bereits vier von fÃ¼nf beanstandeten Passagen untersagt und ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro angedroht. Eine Passage lieÃŸ es als zulÃ¤ssige MeinungsÃ¤uÃŸerung durchgehen. Die Frage einer GeldentschÃ¤digung fÃ¼r SchÃ¶nbohm bleibt noch offen, wird vom Oberlandesgericht aber als â€žGrenzbereichâ€œ eingestuft. Das endgÃ¼ltige Urteil soll am 19. Mai fallen.

Satire als Waffe der etablierten Medien

Der Fall legt einmal mehr offen, wie schnell aus angeblicher Satire reale ZerstÃ¶rung wird, wenn sie in die richtigen politischen KanÃ¤le passt. Ein hoher Beamter, der fÃ¼r die Cybersicherheit Deutschlands verantwortlich war, wurde mit zweifelhaften Andeutungen in die Ecke gestellt. Die Folgen trug er allein. WÃ¤hrend das ZDF sich als HÃ¼ter der Demokratie feiert, zeigen die Richter nun, dass es hier eher um schlampige Arbeit und politisch genehme Narrative ging. FÃ¼r BÃ¶hmermann und seine Auftraggeber wird es eng.