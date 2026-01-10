Hans Peter Doskozil und Michael Ludwig

Hans Peter Doskozil (links) soll die AblÃ¶se von Pamela Rendi-Wagner als SPÃ–-Chefin gefordert haben, behauptet Wiens BÃ¼rgermeister Michael Ludwig.

Foto: unzensuriert

SPÃ–

10. JÃ¤nner 2026 / 12:46 Uhr

Rotes Desaster: Ludwig gibt Doskozil die Schuld am heutigen SPÃ–-Malheur

Wien gegen Burgenland, Michael Ludwig gegen Hans Peter Doskozil! In der SPÃ– geht es weiter rund. In einem Interview mit Oe24 macht der Wiener BÃ¼rgermeister seinen Amtskollegen im Burgenland dafÃ¼r verantwortlich, dass heute Babler an der Spitze der Genossen steht.Â 

Rote Talfahrt begann mit Rendi-Wagner-“Abschuss”

Hauptverantwortlich fÃ¼r den Vorsitz von Andreas Babler, meinte Ludwig, sei ja Hans Peter Doskozil. Er erinnerte daran, dass Doskozil die AblÃ¶se von Pamela Rendi-Wagner gewollt habe, die zu diesem Zeitpunkt bei Meinungsumfragen in etwa bei 30 Prozent gelegen sei. Im Vergleich: Heute liegt die Babler-SPÃ– abgeschlagen bei 18 Prozent, in der Kanzlerfrage kommt der SPÃ–-Chef lediglich auf acht Prozent, wÃ¤hrend 32 Prozent der WÃ¤hler FPÃ–-Chef Herbert Kickl gerne als Kanzler sehen wÃ¼rden.Â 

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Ausweichende Antwort zu Kern

Nichtsdestotrotz mÃ¶chte Michael Ludwig Babler die Stange halten. Eine Abfuhr fÃ¼r Christian Kern, der betonte, ohne UnterstÃ¼tzung von Wien und der Gewerkschaft nicht als Gegenkandidat von Andreas Babler beim Parteitag am 7.MÃ¤rz antreten zu wollen. Ein klares Nein von Ludwig zur Personalie Kern gibt es aber nicht, vielmehr klingt die Antwort auf die Frage, ob er den Ex-Bundeskanzler unterstÃ¼tzen wÃ¼rde, ausweichend:Â 

Also ich lese mit groÃŸer Aufmerksamkeit Interviews von Christian Kern, wo er in regelmÃ¤ÃŸigen AbstÃ¤nden immer betont, wie wichtig ihm seine Funktion in der Privatwirtschaft ist, wo er auch sehr erfolgreich tÃ¤tig ist. Daher schenke ich seinen Worten auch Glauben und gehe davon aus, dass er das auch beibehalten wird, seine sehr erfolgreiche TÃ¤tigkeit in der Privatwirtschaft.

Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit

Aber wie sicher kann man sein, dass das auch stimmt, wenn der Wiener BÃ¼rgermeister etwas sagt? SchlieÃŸlich hat Ludwig den Wienern vor der Wahl auch versprochen, die Preise der Ã–ffis nicht zu erhÃ¶hen. Kaum war die Wahl vorbei, kam es anders. AuÃŸerdem sind Interviews mit Politikern unter der PrÃ¤misse â€žDie Wahrheit ist eine Tochter der Zeitâ€œ einzuordnen.Â 

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