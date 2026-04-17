Skandal um geschlossene Asylheime: Steuermillionen trotz Leerstand

WÃ¤hrend viele Steirer mit Inflation, hohen Energiepreisen und steigenden Lebenshaltungskosten kÃ¤mpfen, lÃ¤uft der ZÃ¤hler bei vier geschlossenen Bundes-Asylquartieren in der Steiermark weiter. Allein zwischen 2022 und 2025 sind fÃ¼r Mieten, Personal, Reinigung, Energie und Sicherheit an den Standorten Semmering, Leoben, Kindberg und Graz-Puntigam mehr als 44 Millionen Euro Steuergeld verbraucht worden. Bis 2028 kÃ¶nnten noch einmal rund 3,7 Millionen Euro allein an Mietkosten dazukommen. Das letzte Quartier in Kindberg wurde im November 2024 geschlossen â€“ doch die Rechnungen des Bundes laufen munter weiter.

Kunasek rechnet mit dem Bund ab

FPÃ–-Landeshauptmann Mario Kunasek hat die Zahlen jetzt Ã¶ffentlich gemacht und nennt das eine klare Fehlentscheidung:

FÃ¼r mich ist klar: So sieht keine verantwortungsvolle Budgetpolitik aus â€“ das geht direkt auf Kosten der steirischen Steuerzahler

Die vier Einrichtungen waren einst als groÃŸe Bundes-Asylquartiere gedacht, doch mit dem RÃ¼ckgang der AsylantrÃ¤ge wurden sie nach und nach stillgelegt. Dennoch hÃ¤lt der Bund an den langfristigen MietvertrÃ¤gen fest und finanziert sie als sogenannte VorhaltekapazitÃ¤ten weiter.

Bund zahlt fÃ¼r Nichts

Die Quartiere gehÃ¶ren zum Verantwortungsbereich des Bundesinnenministeriums. Das Land Steiermark trÃ¤gt die direkten Kosten nicht allein, doch Kunasek macht klar: Am Ende landet die Rechnung bei den Steuerzahlern und die Steiermark leidet besonders unter dem teuren Erbe frÃ¼herer Regierungen. Konkrete Prognosen fÃ¼r 2028 nennen allein fÃ¼r die Mieten in Leoben Ã¼ber 526.000 Euro, am Semmering rund 293.000 Euro und in Kindberg knapp 496.000 Euro. Das Geld ist gebunden, ohne dass ein einziger Asylwerber betreut wird.

Kontrast zur harten RealitÃ¤t der Steirer

Genau dieser Kontrast macht den Fall so brisant. WÃ¤hrend die steirische Landesregierung unter Kunasek im Budget 2026 bei der Grundversorgung fÃ¼r Asylwerber 25 Millionen Euro einspart, weil weniger Menschen kommen, laufen die alten BundesvertrÃ¤ge weiter. Der Bund hÃ¤lt an den ReservekapazitÃ¤ten fest, obwohl die Zahlen der illegalen Migration durch striktere Politik deutlich gesunken sind. FÃ¼r Kunasek ist das kein Kavaliersdelikt, sondern ein LehrstÃ¼ck dafÃ¼r, wie ideologisch verankerte Entscheidungen von gestern heute noch die BÃ¼rger belasten.