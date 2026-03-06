â€žStrippenzieher Ludwigâ€œ: FPÃ–-Kampagne zeigt, wer in der SPÃ– die FÃ¤den zieht

Wiens SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig als zentraler Strippenzieher der Sozialdemokratie: In der Kampagne â€žStrippenzieherâ€œ zeigt die FPÃ– auf, wie Ludwig die Geschicke der SPÃ– lenkt â€“ und dabei auch Vorrang gegenÃ¼ber Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler hat.

Babler ohne Wiener SPÃ– machtlos

Die politische Macht der SPÃ– sitze im Wiener Rathaus und nicht in der Bundespartei. Ludwig sei der â€žStrippenzieherâ€œ, wÃ¤hrend Babler seine Linie auf Bundesebene umsetzen mÃ¼sse. FÃ¼r die FPÃ– steht fest: Babler verdankt seine Position maÃŸgeblich der UnterstÃ¼tzung der stÃ¤rksten Landesorganisation â€“ der Wiener SPÃ–. Ohne die Wiener Organisation hÃ¤tte er nicht Parteichef werden kÃ¶nnen.

Ludwigs Landesgruppe bestimmt Kurs im Bund

Kritik Ã¼ben die Freiheitlichen vor allem an der Wiener Sozialâ€‘ und Migrationspolitik. Die Sozialmigration nach Wien kostet rund eine Milliarde Euro an Mindestsicherungszahlungen fÃ¼r AuslÃ¤nder. Gleichzeitig werden in der Verlierer-Ampel strengere Regeln diskutiert, wÃ¤hrend Wien seine groÃŸzÃ¼gigen Steuergeldgeschenke beibehÃ¤lt. Babler verweigere sich einer Kurskorrektur â€“ die Wiener Linie bleibe bestimmend, so die FPÃ–.

Gemeindebau wird zur Einnahmequelle

Zudem weisen die Blauen auf WidersprÃ¼che zwischen Bund und Land Wien hin. Babler tritt auf Bundesebene fÃ¼r Mietbremsen und leistbares Wohnen ein, wÃ¤hrend in Wien die Gemeindebaumieten mehrfach angehoben wurden und die Betriebskosten gestiegen sind. Gemeindewohnungen wÃ¼rden zunehmend zur Einnahmequelle des StadtsÃ¤ckels und verlÃ¶ren ihre Funktion als soziale Absicherung, bilanzieren die Freiheitlichen deshalb.

BÃ¼rgermeister kÃ¶nnte Energiepreise senken

Auch Bablers â€žEnergiepreisbremse-SchmÃ¤hâ€œ komme in Wien nicht an: Die FernwÃ¤rmepreise sind dort nÃ¤mlich deutlich hÃ¶her als in anderen BundeslÃ¤ndern, ohne dass Gewinne der Wien Energie an die BÃ¼rger zurÃ¼ckflieÃŸen. Ludwig kÃ¶nnte als Preisregulator die FernwÃ¤rme preislich senken, verzichtet aber darauf.

Ã„ltere Generation leidet

Besonders betroffen: Pensionisten und Ã¤ltere Menschen. HÃ¶here SozialversicherungsbeitrÃ¤ge, steigende RezeptgebÃ¼hren sowie gestrichene gÃ¼nstige Einzelfahrscheine und hÃ¶here Ticketpreise bei den Wiener Linien fÃ¼hren auch fÃ¼r sie zu spÃ¼rbaren Mehrkosten im Alltag.

FPÃ– hÃ¤lt dagegen

Die Freiheitlichen positionieren sich als klaren Gegenentwurf zur SPÃ–â€‘Politik in Wien und im Bund. Sie fordern leistbares Wohnen, niedrige Energiekosten und faire Sozialleistungen vor allem fÃ¼r Ã–sterreicher.

Zugleich verweisen sie auf ihre Kampagne â€žStrippenzieherâ€œ und auf Social Mediaâ€‘KanÃ¤le wie Telegram. Wer mehr Ã¼ber die Kampagne erfahren und auf dem Laufenden bleiben mÃ¶chte, kann sich unter www.strippenzieher.at fÃ¼r den FPÃ–-Newsletter anmelden.