Seltenheim keift gegen Kickl â€“ und zeigt den RealitÃ¤tsverlust der SPÃ

FPÃ–-Chef Herbert Kickl und seine Partei sind eine Gefahr fÃ¼r die Demokratie und den Zusammenhalt in Ã–sterreich â€“ das fabulierte SPÃ–-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Klaus Seltenheim in einer Aussendung. Mit der FPÃ– sei kein Staat zu machen, meinte der Manager der 18-Prozent-Partei. Doch damit nicht genug: Kickl fantasiere auch noch von Massenabschiebungen, ist sich Seltenheim sicher. FÃ¼r die Freiheitlichen steht nach diesen Verbalinjurien fest, dass die Sozialdemokraten vÃ¶llig den Bezug zur RealitÃ¤t verloren haben.

FÃ¼r SPÃ– sind konsequente RÃ¼ckfÃ¼hrungen â€žMassenabschiebungenâ€œ

â€žWer die konsequente Abschiebung von illegal aufhÃ¤ltigen Personen und straffÃ¤lligen Asylwerbern als ,Massenabschiebungâ€˜ bezeichnet, offenbart damit vor allem seinen eigenen RealitÃ¤tsverlustâ€œ, erklÃ¤rte FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann. Er stellte klar, wofÃ¼r seine Partei wirklich steht:

Niemand spricht von Menschen, die rechtmÃ¤ÃŸig in Ã–sterreich leben und arbeiten. Es geht um jene Personen, die kein Aufenthaltsrecht haben, unsere Gesetze missachten oder den Sozialstaat ausnutzen. Dass die SPÃ– selbst bei diesen FÃ¤llen noch Schutzreflexe entwickelt, zeigt, wie sehr sie sich von den Interessen der eigenen BevÃ¶lkerung entfernt hat.

Keine LÃ¶sungen, sondern Sprachverbote

Darmann kritisierte die SPÃ– dafÃ¼r, dass sie die Sorgen der Ã–sterreicher Ã¼ber die Folgen der illegalen Massenzuwanderung vÃ¶llig ausblende. ÃœberfÃ¼llte Schulen, steigende Sozialkosten, zunehmende Sicherheitsprobleme und ein immer grÃ¶ÃŸer werdender Druck auf den Wohnungsmarkt seien fÃ¼r die SPÃ– offenbar kein Thema. Statt LÃ¶sungen zu prÃ¤sentieren, wÃ¼rden jene attackiert, die diese Probleme ansprechen.

Von der SPÃ– angepriesenes Asylsystem funktioniert nicht

Zudem wÃ¼rden die BÃ¼rger jeden Tag erleben, dass das europÃ¤ische Asylsystem nicht funktioniere. Die Zahl illegaler Migranten bleibe hoch, Abschiebungen scheiterten regelmÃ¤ÃŸig und Ã–sterreich trage weiterhin eine Ã¼berproportionale Belastung. Dass die SPÃ– dieses System nun als groÃŸen Erfolg verkaufen wolle, zeige, wie verzweifelt sie inzwischen geworden sei.

Keine Hetze, sondern Durchsetzung von Recht

Die Forderungen der Freiheitlichen seien seit Jahren dieselben, erinnerte Darmann: konsequenter Grenzschutz, Asylstopp, Sachleistungen statt Geldleistungen und Abschiebungen von Personen ohne Aufenthaltsrecht â€“ keine Hetze, sondern die konsequente Durchsetzung von Recht und Ordnung. Genau davor habe die SPÃ– Angst, weil sie wisse, dass ihre eigene Migrationspolitik gescheitert sei.