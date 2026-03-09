Mit geballter Faust und RealitÃ¤ts-Verweigerung in den langsamen Tod

Mit geballter Faust, aber ziemlich leise und fast schÃ¼chtern hat SPÃ–-Chef Andreas Babler am 7. MÃ¤rz beim Parteitag das sozialistische Kampflied â€žDie Internationaleâ€œ gesungen (siehe Video). Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die einstige staatstragende Partei einem langsamen Tod entgegensteuert.

Scherbenhaufen Ã¼bernommen

Babler und seine Genossen tragen das Ihre dazu bei. Zuerst hatte die SPÃ–-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner in der ORF-â€žPressestundeâ€œÂ RealitÃ¤tsverweigerung betrieben, indem sie das magere Ergebnis fÃ¼r den SPÃ–-Vorsitzenden (nur rund 81,5 Prozent) – allen Ernstes – den Medien in die Schuhe schob. Und Babler selbst, der in Videos auf seiner Facebook-Seite zwar behauptet, dass mit dem Blabla endlich Schluss sein mÃ¼sse, fÃ¼hrte aber genau dieses Blabla gestern, Sonntag, in der â€žZIB2â€œ weiter. Nicht nur das: Man habe von der VorgÃ¤nger-Regierung einen Scherbenhaufen Ã¼bernommen, sagte er. Wohlwissend, dass er damit in erster Linie seinen Koalitionspartner, die Ã–VP, der Misswirtschaft bezichtigte.Â

AbwÃ¤rtstrend geht weiter

Dass die SPÃ– heute so dasteht wie sie dasteht, ist nicht nur allein die Schuld von Andreas Babler, aber auch seine. Seit 1981, als der damalige Finanzminister Hannes Androsch nach einem Streit aus der Regierung von Bruno Kreisky ausschied, verloren die Sozialdemokraten Schritt fÃ¼r Schritt an Zustimmung. Ãœber vier Jahrzehnte hinweg konnte kein einziger Parteichef diesen Trend umkehren. In Umfragen liegt die SPÃ– je nach Institut derzeit bei 17 oder 18 Prozent – und der jÃ¼ngste Parteitag lÃ¤sst keinen Zweifel daran, dass es weiter abwÃ¤rts geht.Â Da trat nÃ¤mlich Parteichef Babler ohne Gegenkandidaten an – und freute sich am Ende Ã¼ber 81,5 Prozent Zustimmung. Fast jeder fÃ¼nfte Delegierte stimmte gegen ihn, obwohl es keinen Gegenkandidaten gab.Â

Bruch zur Basis

Der Bruch zwischen den FunktionÃ¤ren und der eigenen Basis ist nicht mehr zu leugnen und liegt wohl in der Migrationsfrage. Die SPÃ– bleibt ihrer Offenen-Grenzen-Linie treu und stellt sich damit nicht nur gegen die Mehrheit der Ã–sterreicher, sondern vor allem gegen ihre eigene frÃ¼here WÃ¤hlerschaft. Denn die vor allem illegale Einwanderung der vergangenen Jahre trifft genau diese Gruppe. Diese spÃ¼rt die verfehlte Asylpolitik am Arbeitsmarkt, beim Wohnraum, in Schulen, bei den Sozialleistungen und im Gesundheitswesen.Â

Halbe Million WÃ¤hler verloren

Das kÃ¶nnte der Hauptgrund sein, warum die SPÃ– in den vergangenen vier Jahren eine halbe Million AnhÃ¤nger verloren hat. Die meisten davon sind schnurstracks zur FPÃ– abgewandert. Selbst das will Babler nicht wahrhaben. Als er in der â€žZIB2â€œ darauf angesprochen wurde, sagte er: â€žDie Umfrage war vor vier Jahren, da war ich nicht in der Parteivorsitz-Verantwortungâ€œ. ORF-Moderatorin Marie-Claire Zimmermann klÃ¤rte auf: â€žDie Umfrage ist nicht vier Jahre alt, die ist jetzt unlÃ¤ngst herausgekommenâ€œ.Â