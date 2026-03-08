Mageres Ergebnis: Holzleitner sieht Medien fÃ¼r Babler-Desaster verantwortlich

Die SPÃ– hat einen neuen und alten Vorsitzenden: Vizekanzler Andreas Babler wurde am gestrigen Samstag beim Bundesparteitag der Genossen im Amt bestÃ¤tigt â€“ mit einem bescheidenen Ergebnis: Nur rund 81,5 Prozent der Delegiertenstimmen konnte Babler auf sich vereinen. Bei den Roten sieht man die Schuld dafÃ¼r auch bei den Medien.

Medien schuld an SPÃ–-Chaos?

SPÃ–-Frauen und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner hatte in ihrem heutigen Auftritt in der ORF-Pressestunde unter anderem mediale Auseinandersetzungen fÃ¼r das Ergebnis verantwortlich gemacht. Es seien jedoch viele Inhalte beschlossen und Gremien neu zusammengesetzt worden, und die Regierungsarbeit kÃ¶nne nun â€žkonsequentâ€œ weitergefÃ¼hrt werden.

Holzleitner betreibt RealitÃ¤tsverweigerung

Dass Holzleitner nun die Medien fÃ¼r das Babler-Ergebnis zur Rechenschaft zieht, ist fÃ¼r FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker â€žan LÃ¤cherlichkeit kaum zu Ã¼berbietenâ€œ und â€žnichts anderes als eine skurrile RealitÃ¤tsverweigerung einer Ministerin, die sich fÃ¼r das Amt des SPÃ–-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrers empfehlen mÃ¶chteâ€œ. Wenn eine Wissenschaftsministerin glaube, dass nicht die eigene, tief zerstrittene Partei und das Versagen ihres Obmanns fÃ¼r das Wahldebakel verantwortlich seien, sondern die Berichterstattung, dann sei das eine wissenschaftlich hÃ¶chst fragwÃ¼rdige These, so Hafenecker â€“ denn:

Fakt ist: Das Babler-Ergebnis ist einzig und allein sein Verdienst. Die schlechte Presse ist nur das Echo auf eine SPÃ–, die intern komplett zerrÃ¼ttet ist und von einer Krise in die nÃ¤chste taumeltâ€œ, so Hafenecker.

SPÃ–-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Seltenheim muss zittern

Trotzdem hat Holzleitners Auftritt fÃ¼r den blauen GeneralsekretÃ¤r durchaus Erkenntnisse gebracht â€“ und die dÃ¼rften vor allem SPÃ–-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Klaus Seltenheim nicht gefallen. Holzleitner habe nÃ¤mlich in einer Stunde mehr den BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer gegeben, als man von Seltenheim in den vergangenen Monaten Ã¼berhaupt gehÃ¶rt hÃ¤tte. Den Zustand der Sozialdemokratie fasste Hafenecker prÃ¤zise zusammen: