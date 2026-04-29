â€žDie Presseâ€œ sieht Ludwig auf RealitÃ¤tsflucht bei Wiens Finanzlage

Die Finanzlage der Bundeshauptstadt ist weiterhin prekÃ¤r â€“ und der Umgang der rot-pinken Stadtregierung damit alles andere als vorbildlich, wie man nun offenbar auch bei der liberalen Tageszeitung Die Presse erkannt hat: Mit deutlichen Worten kritisiert die freie Journalistin Rosmarie Schwaiger in einem aktuellen Kommentar SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig fÃ¼r dessen Umgang mit der angespannten Situation.

Unter der Ãœberschrift â€žWien hat Geldsorgen? Der BÃ¼rgermeister will davon nichts wissenâ€œ wirft sie dem Stadtchef vor, in seiner Rede beim SPÃ–-Landesparteitag am vergangenen Samstag (25. April) die wirtschaftlichen und budgetÃ¤ren Herausforderungen Wiens weitgehend ignoriert zu haben.

Milliardenloch trotz SparmaÃŸnahmen

Im Zentrum der Kritik steht die finanzielle Situation der Stadt. Die Gemeinde mÃ¼sse angesichts eines ausufernden Defizits zahlreiche Einsparungen und GebÃ¼hrenerhÃ¶hungen vornehmen, um das Budget zu stabilisieren. Genannt werden unter anderem steigende Kosten fÃ¼r die Ã¶ffentlichen Verkehrsmittel, Wasser und Parken sowie KÃ¼rzungen bei Sozialleistungen. Auch Infrastrukturprojekte wie die ErÃ¶ffnung der neuen U-Bahn-Linie U5 verzÃ¶gern sich weiter.

Trotz dieser MaÃŸnahmen wird Wien im laufenden Jahr voraussichtlich erneut ein Defizit in MilliardenhÃ¶he verzeichnen. Schwaiger sprach deshalb von einer â€žungemÃ¼tlichen Situationâ€œ fÃ¼r die Stadt und kritisierte, dass Ludwig diese RealitÃ¤t in seiner Rede nicht ausreichend thematisiert habe.

Ludwig zeichnet zu positives Bild Wiens

Statt auf die budgetÃ¤ren Herausforderungen einzugehen, habe der BÃ¼rgermeister vor allem ein positives Bild der Stadt vermittelt. In seiner Rede habe Ludwig Wien als wirtschaftlichen Erfolgsstandort, â€žstabilen Fels in der Brandungâ€œ und internationalen Vorreiter dargestellt.

Schwaiger wirft dem SPÃ–-Wien-Chef vor, damit ein unrealistisch positives Narrativ zu pflegen und die tatsÃ¤chlichen Probleme der Stadt auszublenden. Selbst die jÃ¼ngsten GebÃ¼hrenerhÃ¶hungen und SparmaÃŸnahmen seien in der Rede nur unzureichend zur Sprache gekommen.

Kritik an Haltung zur SonntagsÃ¶ffnung

Ein weiterer Schwerpunkt der Kritik betrifft Ludwigs klare Ablehnung einer SonntagsÃ¶ffnung von GeschÃ¤ften â€“ auch im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Eurovision Song Contest (ESC) in Wien. Der BÃ¼rgermeister hatte argumentiert, ein gemeinsamer freier Tag pro Woche sei wichtig, und verwies auf seine Abstimmung mit Religionsgemeinschaften.

Schwaiger sieht darin eine verpasste wirtschaftliche Chance. Gerade angesichts tausender internationaler GÃ¤ste wÃ¤re eine Ã–ffnung der GeschÃ¤fte ein wirtschaftspolitisch sinnvolles Signal gewesen, so das Argument. Stattdessen verzichte Wien bewusst auf zusÃ¤tzliche Einnahmen und touristische Impulse.

Selbstvergewisserung statt Ehrlichkeit

Insgesamt zeichnet der Kommentar das Bild eines BÃ¼rgermeisters, der trotz wachsender finanzieller Herausforderungen an traditionellen parteipolitischen und ideologischen Positionen festhalte. Schwaiger unterstellt Ludwig, wirtschaftspolitische Reformen aus grundsÃ¤tzlichen Ãœberzeugungen abzulehnen, obwohl sich die Rahmenbedingungen geÃ¤ndert hÃ¤tten.

Schwaigers Fazit ist eindeutig: Ludwigs Rede habe eher der politischen Selbstvergewisserung als einer realistischen Bestandsaufnahme der Lage Wiens gedient.