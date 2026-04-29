Hochsubventionierte NGO â€žZARAâ€œ deckt Rassismus im Kindergarten auf

Vizekanzler Andreas Babler und Eva-Maria Holzleitner (beide SPÃ–) haben in einer â€žSofaritzeâ€œ 300.000 Euro gefunden, um die linke NGO â€žZARAâ€œ (Zivilcourage & Anti-Rassismus-Arbeit) weiter zu fÃ¶rdern. Aber was macht dieser Verein mit dem Geld der Steuerzahler?

Strenger bewertet und seltener getrÃ¶stet

Unzensuriert hat sich die Arbeit dieses ideologischen Netzwerks genauer angeschaut und staunte nicht schlecht, als im Rassismus-Report dieser NGO auch schlimmer Rassismus im Kindergarten festgestellt wurde. Da heiÃŸt es wortwÃ¶rtlich:

Kinder mit rassifizierten Zuschreibungen werden im pÃ¤dagogischen Alltag hÃ¤ufig (un)bewusst anders behandelt. Sie werden Ã¶fter korrigiert, strenger bewertet oder seltener getrÃ¶stet, was subtil, aber nachhaltig ihr SelbstwertgefÃ¼hl und ZugehÃ¶rigkeitsempfinden beeinflussen kann.Â

Frau mit Kopftuch will Kunst und Kultur der WeiÃŸen beanspruchen

Bei den Recherchen sind wir aber auch auf einen â€žZARAâ€œ-Podcast gestoÃŸen, in dem sich eine junge Frau mit Kopftuch dahingehend Ã¤uÃŸert, jene Kunst und Kultur beanspruchen zu wollen, die bislang von der weiÃŸen Mehrheitsgesellschaft geprÃ¤gt werde. Dem nicht genug, wird in einer â€žZARAâ€œ-Kampagne auf YouTube gezeigt, wie ein schwarzer und ein roter Pinsel abwechselnd Ã¼ber ein Mikrofon gestreichelt werden.Â

FÃ¼r Babler ist “ZARA”-Arbeit unverzichtbar

Erst wenn man sich mit der Arbeit von â€žZARAâ€œ nÃ¤her beschÃ¤ftigt, kann man nachvollziehen, was Vizekanzler Babler gemeint hat, als er nach Bereitstellung der 300.000 Euro Steuergeld an die NGO sagte, dass die Arbeit unverzichtbar sei (Ironie off). Als Feminist wisse er nÃ¤mlich, was Hass im Netz gegen Frauen anrichten kÃ¶nne.

Woher das Geld kommt, ist noch offen

Aus welchem Topf die hunderttausenden Euro im Vizekanzleramt von Babler und Frauenministerium von Holzleitner tatsÃ¤chlich kommen soll, ist bislang nicht bekannt. Beide stellen je 150.000 Euro Steuergeld zur VerfÃ¼gung, nachdem zuvor Ã–VP-Familienministerin Claudia Bauer vor dem Hintergrund der notwendigen Budget-Konsolidierung die Subvention gestrichen hat. Wahrscheinlich ist Bauer in ihrer Entscheidung gestÃ¤rkt worden, als sie selbst dahinter gekommen war, mit welchen absurden Themen sich diese NGO den ganzen Tag Ã¼ber beschÃ¤ftigt.Â

In einem sehenswerten Video hat sich auch die frÃ¼here Ã–VP-Politikerin und jetzige exxpress-Chefredakteurin mit der NGO â€žZARAâ€œ beschÃ¤ftigt:Â

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