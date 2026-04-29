Eva-Maria Holzleitner und Andreas Babler

Eva-Maria Holzleitner und Andreas Babler fanden 300.000 Euro in einer “Sofaritze”, um die linke NGO “ZARA” weiterhin mit dem Geld der Steuerzahler zu finanzieren.

Foto: Parlamentsdirektion/â€‹Katie-Aileen Dempsey / Parlamentsdirektion/ Ulrike Wieser

SPÃ–

29. April 2026 / 10:18 Uhr

Hochsubventionierte NGO â€žZARAâ€œ deckt Rassismus im Kindergarten auf

Vizekanzler Andreas Babler und Eva-Maria Holzleitner (beide SPÃ–) haben in einer â€žSofaritzeâ€œ 300.000 Euro gefunden, um die linke NGO â€žZARAâ€œ (Zivilcourage & Anti-Rassismus-Arbeit) weiter zu fÃ¶rdern. Aber was macht dieser Verein mit dem Geld der Steuerzahler?

Strenger bewertet und seltener getrÃ¶stet

Unzensuriert hat sich die Arbeit dieses ideologischen Netzwerks genauer angeschaut und staunte nicht schlecht, als im Rassismus-Report dieser NGO auch schlimmer Rassismus im Kindergarten festgestellt wurde. Da heiÃŸt es wortwÃ¶rtlich:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Kinder mit rassifizierten Zuschreibungen werden im pÃ¤dagogischen Alltag hÃ¤ufig (un)bewusst anders behandelt. Sie werden Ã¶fter korrigiert, strenger bewertet oder seltener getrÃ¶stet, was subtil, aber nachhaltig ihr SelbstwertgefÃ¼hl und ZugehÃ¶rigkeitsempfinden beeinflussen kann.Â 

Frau mit Kopftuch will Kunst und Kultur der WeiÃŸen beanspruchen

Bei den Recherchen sind wir aber auch auf einen â€žZARAâ€œ-Podcast gestoÃŸen, in dem sich eine junge Frau mit Kopftuch dahingehend Ã¤uÃŸert, jene Kunst und Kultur beanspruchen zu wollen, die bislang von der weiÃŸen Mehrheitsgesellschaft geprÃ¤gt werde. Dem nicht genug, wird in einer â€žZARAâ€œ-Kampagne auf YouTube gezeigt, wie ein schwarzer und ein roter Pinsel abwechselnd Ã¼ber ein Mikrofon gestreichelt werden.Â 

FÃ¼r Babler ist “ZARA”-Arbeit unverzichtbar

Erst wenn man sich mit der Arbeit von â€žZARAâ€œ nÃ¤her beschÃ¤ftigt, kann man nachvollziehen, was Vizekanzler Babler gemeint hat, als er nach Bereitstellung der 300.000 Euro Steuergeld an die NGO sagte, dass die Arbeit unverzichtbar sei (Ironie off). Als Feminist wisse er nÃ¤mlich, was Hass im Netz gegen Frauen anrichten kÃ¶nne. 

Woher das Geld kommt, ist noch offen

Aus welchem Topf die hunderttausenden Euro im Vizekanzleramt von Babler und Frauenministerium von Holzleitner tatsÃ¤chlich kommen soll, ist bislang nicht bekannt. Beide stellen je 150.000 Euro Steuergeld zur VerfÃ¼gung, nachdem zuvor Ã–VP-Familienministerin Claudia Bauer vor dem Hintergrund der notwendigen Budget-Konsolidierung die Subvention gestrichen hat. Wahrscheinlich ist Bauer in ihrer Entscheidung gestÃ¤rkt worden, als sie selbst dahinter gekommen war, mit welchen absurden Themen sich diese NGO den ganzen Tag Ã¼ber beschÃ¤ftigt.Â 

In einem sehenswerten Video hat sich auch die frÃ¼here Ã–VP-Politikerin und jetzige exxpress-Chefredakteurin mit der NGO â€žZARAâ€œ beschÃ¤ftigt:Â 

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen
Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

29.

Apr

10:18 Uhr
29. April 2026

Hochsubventionierte NGO â€žZARAâ€œ deckt Rassismus im Kindergarten auf

29. April 2026

Studie zu ErwerbstÃ¤tigkeit: Kassieren und Ã–sterreicher arbeiten lassen

28. April 2026

Kickl zu Budget-Plan: â€žDiese Bundesregierung hat ihre letzte Chance vertanâ€œ

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Wir brauchen eine Pflege-Lehre fÃ¼r eigenen Nachwuchs! - Christian Ragger
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.