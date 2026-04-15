Millionen von Benkos Signa: Wo bleibt Bablers Reaktion auf Ex-Kanzler Gusenbauer?

Die jÃ¼ngsten EnthÃ¼llungen rund um mutmaÃŸlich Ã¼ppige Zahlungen aus dem Signa-Imperium an Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer setzen die SPÃ– massiv unter Druck. FPÃ–-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch verlangt von SPÃ–-Chef Andreas Babler eine klare Ã¶ffentliche Stellungnahme.

Geld ohne Leistung

Ausgangspunkt der aktuellen Debatte ist ein Bericht der Kronen Zeitung, wonach Gusenbauer Ã¼ber Jahre hinweg MillionenbetrÃ¤ge aus dem Signa-Reich des kollabierten Immobilieninvestors RenÃ© Benko erhalten haben soll â€“ teils als Privatperson, teils Ã¼ber seine Firma â€“, ohne dass dafÃ¼r in allen FÃ¤llen nachvollziehbare Leistungen dokumentiert wÃ¤ren.

Bindeglied zur Politik

Zugleich bekleidete der frÃ¼here SPÃ–-Bundesparteichef zentrale Funktionen im Benko-Konzern, er galt als besonders wichtiger â€žTÃ¼rÃ¶ffnerâ€œ in Politik und Wirtschaft.

Er war Aufsichtsratsvorsitzender der Signa Prime und der Signa Development â€“ jenen Gesellschaften, in denen die Luxusimmobilien beziehungsweise Entwicklungsprojekte gebÃ¼ndelt waren â€“ und Ã¼berdies Vorsitzender der Haselsteiner-Stiftung.

2,2 Millionen Gewinn mit zwei Mitarbeitern

Die Gusenbauer Projektentwicklung & Beteiligung GmbH mit Sitz am extrem teuren Wiener Rooseveltplatz fungierte als Vehikel fÃ¼r Gusenbauers Beteiligungen und Beratungsleistungen.

Das Unternehmen erwirtschaftete im GeschÃ¤ftsjahr 2024 einen Gewinn von 2,2 Millionen Euro mit zwei Mitarbeitern. Der Ã¼ber Jahre aufgebaute Bilanzgewinn war bis Ende 2023 auf 19,4 Millionen Euro angewachsen. Gigantische Gewinnmitnahmen fÃ¼r ein Mitglied der SPÃ–, die gerade sogenannte â€žÃœbergewinneâ€œ oder â€žMehrgewinneâ€œ von Energieunternehmen abschÃ¶pfen will.

FPÃ–: â€žPhantomsitzungenâ€œ und â€žwahre Fratze dieser SPÃ–â€œ

Gusenbauer war nach seinem Abgang als Kanzler Ende 2008 rasch in das Benko-Umfeld gewechselt. Bereits ab Februar 2009 erhielt Gusenbauer laut Kronen Zeitung eine â€žKanzlergageâ€œ von rund 280.000 Euro pro Jahr â€“ fÃ¼r etwa eine Woche TÃ¤tigkeit als Berater pro Monat. BloÃŸ eine Anfangsgage. Sie soll im Laufe der Zeit deutlich angewachsen sein.

Die FPÃ– spricht von mutmaÃŸlichen â€žPhantomsitzungenâ€œ, fÃ¼r die sich der frÃ¼here SPÃ–-Kanzler â€žfÃ¼rstlich hat entlohnen lassenâ€œ habe.

Heutiges SelbstverstÃ¤ndnis der Sozialdemokraten

Besonders scharf formuliert die Freiheitliche ihre Kritik am SelbstverstÃ¤ndnis der Sozialdemokraten:

Dass sich ein roter ParteigÃ¤nger, der ohnehin schon eine astronomische Luxuspension auf dem RÃ¼cken der Steuerzahler kassiert, bei einem System-Jongleur wie Benko vÃ¶llig ungeniert die Taschen vollgestopft haben soll, zeigt die wahre Fratze dieser SPÃ–.

Kritik an â€žplÃ¶tzlicher Funkstille in der LÃ¶welstraÃŸeâ€œ

Die SPÃ– sei â€žals soziale Vertretung der Ã–sterreicher lÃ¤ngst nicht mehr tragbarâ€œ, urteilt Belakowitsch.

Dass es sich um keinen Einzelfall handelt, wird auch klar, weil sich die SPÃ– zu keiner Verurteilung oder Stellungnahme hinreiÃŸen lÃ¤sst. Belakowitsch:

Wo bleibt denn nun der laute Aufschrei von Andreas Babler?

Forderung nach Stellungnahme

Sonst inszeniere sich Gusenbauers Nachfolger als Parteichef gerne als â€žder groÃŸe marxistische KÃ¤mpfer fÃ¼r die kleinen Leute, aber wenn der eigene Vor-VorgÃ¤nger als Inbegriff der skrupellosen GÃ¼nstlingswirtschaft offenbart wird, dann herrscht plÃ¶tzliche Funkstille in der LÃ¶welstraÃŸeâ€œ.

Herr Babler mÃ¼sse endlich aus seiner Deckung und sich zu diesen VorgÃ¤ngen Ã¤uÃŸern!, fordert Belakowitsch.