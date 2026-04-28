Kickl zu Budget-Plan: â€žDiese Bundesregierung hat ihre letzte Chance vertanâ€œ

FPÃ–-Chef Herbert Kickl hat zum vorgelegten Doppelbudget der Verlierer-Ampel eine klare Meinung: â€žAnstelle von Reformen gibt es lediglich groÃŸe AnkÃ¼ndigungen. Diese Bundesregierung hat ihre letzte Chance vertanâ€œ.

Pensionisten als Bankomat der Nation

Damit liegt Kickl wohl im Konsens mit den meisten Ã–sterreichern. In den sozialen Foren werden die SparmaÃŸnahmen, die in erster Linie wieder die Pensionisten treffen sollen, regelrecht zerlegt. Hier einige Kommentare:Â â€žSoziale Gerechtigkeit heute: Umso mehr du ins Pensionssystem eingezahlt hast, desto brutaler wird deine Pension gekÃ¼rztâ€œ, â€žWeitere zwei Jahre ungeniertes Pensionisten-SchrÃ¶pfen. Generationen-Vertrag Eiskalt gebrochenâ€œ, â€žBabler findet locker 300.000 Euro in den Polsterritzen des Budgets (zur FÃ¶rderung der NGO Zara, Anm. d. Redaktion). Pensionisten haben saubere Sitzpolster, finden dort nichts!â€œ, â€žPensionisten sind fÃ¼r die Regierung der Bankomat der Nationâ€œ.

“HandlungsunfÃ¤higkeit der Dreierkoalition”

Der Zorn auf die Verlierer-Ampel ist in der BevÃ¶lkerung wohl gewachsen, seit die Regierung gestern, Montag, die Katze aus dem Sack gelassen hat – mit Grausamkeiten fÃ¼r die Ã¤ltere Generation. FÃ¼r Kickl wird damit die â€žHandlungsunfÃ¤higkeit der Dreierkoalition endgÃ¼ltig offensichtlichâ€œ. Es wÃ¼rden weiterhin jegliche strukturelle Einsparungen fehlen, wÃ¤hrend die Staatsverschuldung weiter anwachse. Auf seiner Facebook-Seite fragt er:Â

Wo bleiben die EinsparungsvorschlÃ¤ge im eigenen Apparat? Wo sind die angekÃ¼ndigten KÃ¼rzungen bei FÃ¶rderungen â€“ bis hin zu Doppel- und MehrfachfÃ¶rderungen? Was ist mit dem Aufnahmestopp im Ã¶ffentlichen Dienst? Wo bleibt die EntbÃ¼rokratisierung?

Erlaubte Maastricht-Grenze nicht erreichbar

Nicht nur Politik und BÃ¼rger sind unzufrieden mit dem Plan der Verlierer-Ampel, auch der Chef des Fiskaltrats, Christoph Badelt, ist sich â€žziemlich sicherâ€œ, dass die von der Bundesregierung geplanten Eckpunkte im Doppelbudget fÃ¼r die kommenden zwei Jahre nicht ausreichen werden, um 2028 das Defizit wieder auf die erlaubten drei Prozent Maastricht-Grenze zu drÃ¼cken.Â

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