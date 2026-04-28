Budget-Hammer kommt erst: Verlierer-Ampel bleibt Details noch schuldig

â€žDickes Sparpaket! So holt Koalition 5 Mrd. â‚¬â€œ, schreibt Heute, â€žEndlich sinken die Lohnnebenkostenâ€œ, jubelt die Kronen Zeitung, und Der Standard titelt mit â€žDoppelbudget der Regierung bringt harte Einschnitteâ€œ. Schaut man sich das Ergebnis der Budget-PrÃ¤sentation der Verlierer-Ampel gestern, Montag, im Detail an, fragt man sich allerdings, wie man 5,1 Milliarden Euro einsparen mÃ¶chte.Â

Regierung holt sich Geld von den Pensionisten

Bereits sicher ist, dass die Pensionisten weiter geschrÃ¶pft werden. SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer lieÃŸ hier die Katze aus dem Sack und verkÃ¼ndete, dass die Anpassung der Pensionen auch 2027 und 2028 unter der Inflationsrate liegen werde. Der Abschluss wÃ¼rde in beiden Jahren â€žungefÃ¤hr ein Viertelprozentâ€œ unter der Inflationsrate liegen. Die Vermutung liegt nahe, dass mit dieser Einsparung die Senkung der Lohnnebenkosten im AusmaÃŸ von einem Prozentpunkt auf 2,7 Prozent gegenfinanziert werden soll.

Raus aus dem EU-Defizitverfahren als Ziel

Dass die Regierung aus Ã–VP, SPÃ– und Neos die Steuerprivilegien bei Autos von Ukrainern streichen und einen Sachbezug auf e-Autos einfÃ¼hren mÃ¶chte, wird Ã–sterreich wohl nicht aus dem EU-Defizitverfahren herausfÃ¼hren. Schon gar nicht, wenn auf der anderen Seite 600 Millionen Euro fÃ¼r MaÃŸnahmen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Pflege und ElementarpÃ¤dagogik – etwa zur Finanzierung des verpflichtenden zweiten Kindergartenjahres – versprochen wird.

Keine Rede von Einsparungen bei NGOs und ORF

Der groÃŸe Budget-Hammer muss also noch kommen. Marterbauer hÃ¤lt am 10. Juni seine Rede fÃ¼r das angedachte Doppelbudget 2027/28. Da wird auch wieder von Einsparung in der Verwaltung schwadroniert werden, eine deutliche Verkleinerung der Bundesregierung bleibt aber wohl nur Wunschgedanke. Von Einsparungen bei den Ausgaben, etwa bei den Milliarden-FÃ¶rderungen fÃ¼r NGOs (Frauensitzkreis in Guatemala, Meditationen im Irak durch das Institut des frÃ¼heren Ã–VP-Verteidigungsministers Werner Fasslabend), war von der Verlierer-Ampel nichts zu hÃ¶ren. Von notwenigen Einsparungen beim ORF auch nichts.

Sparpaket bringt nÃ¤chstes Schuldenchaos

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz bewertete die Budget-PrÃ¤sentation der Regierung als â€žMurks, der die UnfÃ¤higkeit dieser Regierung in Zahlen gieÃŸtâ€œ. Die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel verkaufe der BevÃ¶lkerung ein milliardenschweres Sparpaket auf dem RÃ¼cken der Pensionisten, Arbeitnehmer und der jungen Generation â€“ und produziere damit trotzdem nur das nÃ¤chste Schuldenchaos, sagte Schnedlitz in einer Aussendung.Â