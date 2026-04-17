Magyar bleibt auf OrbÃ¡n-Linie: Absage an Migrations-Pakt, Ausbau des Grenzzauns

PÃ©ter Magyar hat bei der Parlamentswahl einen entscheidenden Sieg errungen und positioniert sich als designierter neuer MinisterprÃ¤sident von Ungarn. Die Freude bei den westlichen Eliten darÃ¼ber war groÃŸ, doch jetzt zeigt sich: In Sachen Migration unterscheidet sich der Ex-Fidesz-Mann kaum vom bisherigen MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n.

Kernfragen bleiben unangetastet

Magyars konservative Tisza-Partei holte 53 Prozent der Stimmen und sicherte sich 138 von 199 Sitzen â€“ eine Zweidrittelmehrheit, die weitreichende Reformen ermÃ¶glicht. OrbÃ¡ns Fidesz kam auf 38 Prozent und 57 Sitze; OrbÃ¡n rÃ¤umte die Niederlage ein, bei einer Rekordbeteiligung der WÃ¤hler von 78 Prozent. Magyar, einst OrbÃ¡n-Vertrauter, tritt sein Amt voraussichtlich im Mai an und verspricht einen Machtwechsel ohne Kursbruch in Kernfragen.

Klare Absage an den EU-Migrationspakt

Kurz nach dem Wahlsieg erklÃ¤rte Magyar unmissverstÃ¤ndlich: â€žWir werden keinerlei Pakt und auch keinen solchen Umverteilungsmechanismus akzeptieren.â€œ Damit stellt er sich offen gegen den EU-Migrations- und Asylpakt, der verpflichtende Quoten und schnellere Verfahren vorsieht â€“ eine Linie, die an OrbÃ¡ns Politik erinnert. Er kritisiert die EU-Strafen von 200 Millionen Euro plus einer Million tÃ¤glich als schwere Belastung fÃ¼r den ungarischen Haushalt und sucht rechtliche Wege, sie zu stoppen.

Ausbau des Grenzzauns und Kampf gegen Schlepperei

Der bestehende Grenzzaun an der SÃ¼dgrenze, seit 2015 ein Markenzeichen der ungarischen Politik, soll nicht nur erhalten bleiben, sondern ausgebaut werden, um LÃ¼cken zu schlieÃŸen. Magyar plant ein hÃ¤rteres Vorgehen gegen Menschenschmuggel und distanziert sich von OrbÃ¡ns Entscheidung, Ã¼ber 2.200 verurteilte Schmuggler 2023 freizulassen.

Breite Reformagenda jenseits der Migration

Neben der Migrationspolitik kÃ¼ndigt Magyar umfassende VerÃ¤nderungen an: Verlegung des Regierungssitzes, AuflÃ¶sung des Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunks, KorruptionsbekÃ¤mpfung und bessere EU-Beziehungen mit Freigabe blockierter Hilfen in HÃ¶he von 20 Milliarden Euro. Er plant die Auslieferung von OrbÃ¡ns â€žVIP-Migrantenâ€œ und eine Abkehr von der russlandnahen Linie.