Ungarns OppositionsfÃ¼hrer PÃ©ter Magyar gilt in der EU als Symbolfigur gegen Viktor OrbÃ¡n: ein ehemaliger Fideszâ€‘Insider, der nun das System seines einstigen Mentor attackiert und mit seiner Partei Tisza die Parlamentswahlen am gestrigen Sonntag gewonnen hat. Doch hinter dem Bild vom â€žRetterâ€œ taucht eine Vielzahl schwerer VorwÃ¼rfe gegen den designierten MinisterprÃ¤sidenten auf, die auÃŸerhalb Ungarns kaum in die Berichterstattung der Mainstream-Medien eingehen â€“ von hÃ¤uslicher Gewalt Ã¼ber Drogenverdacht bis zu Manipulation und Erpressung.

Schwere VorwÃ¼rfe von Ex-Frau

Die bekanntesten Anschuldigungen stammen von Magyars Exâ€‘Frau Judit Varga, jahrelang Justizministerin in OrbÃ¡ns Regierung. In der Ã¶ffentlichen Debatte nach der Scheidung wiederholte sie immer wieder, Magyar habe sie psychisch und kÃ¶rperlich misshandelt, ihre Familie bedroht und sie erpresst, als sie die Trennung angemeldet habe. In einem Polizeibericht aus dem Jahr 2020 heiÃŸt es, er habe sie am Verlassen der gemeinsamen Wohnung hindern wollen, ihr gedroht, â€žniemand werde ihr glaubenâ€œ, und sie mit der Androhung eines Skandals terrorisiert, der die Regierung zu Fall bringen kÃ¶nne. Magyar selbst wies diese VorwÃ¼rfe stets zurÃ¼ck und bezeichnete sie als Teil einer politischen Kampagne; unbestritten ist jedoch, dass die Ehe im Umfeld von Gewaltâ€‘ und Erpressungsbehauptungen zerbrach.

Brisantes Video und Kokain

Ein zweiter Strang der VorwÃ¼rfe dreht sich um Magyars VerhÃ¤ltnis zu einer frÃ¼heren Freundin.

Es gab in den Medien Berichte Ã¼ber ein nicht publik gewordenes Sexâ€‘Video, das in einer Wohnung in Budapest aufgenommen wurde, wÃ¤hrend ein privater Parteifeier lief. Augenzeugen berichteten, dass weiÃŸes Pulver (Kokain) auf dem NachtkÃ¤stchen im Schlafzimmer gelandet sei, nachdem es aus dem Wohnzimmer dorthin kam. Magyar bestÃ¤tigte zwar, an diesem Abend mit seiner Exâ€‘Freundin Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, beteuerte aber, nie Drogen konsumiert zu haben, und sprach von einer Falle sowie einer Geheimdienstâ€‘Kampagne gegen ihn. Gleichzeitig hat die Polizei nach Medienberichten Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts auf Drogenbesitz eingeleitet â€“ ein Punkt, der in der internationale Berichterstattung oft nur am Rande erwÃ¤hnt wird.

Wie glaubwÃ¼rdig ist der neue MinisterprÃ¤sident?

Politisch ist Magyar ein Extremfall: Er war lange eng mit dem Fideszâ€‘Apparat verbunden, profitierte von Insiderâ€‘Wissen und Netzwerken und gilt vielen als Insiderâ€‘Reicher, der in gekauften GeschÃ¤ftsbeziehungen Vorteile zog. Heute positioniert er sich als moralische Instanz gegen Korruption, Amtsmissbrauch und Kindesmissbrauch, indem er unter anderem vertrauliche Berichte Ã¼ber Missbrauch in Kinderheimen verÃ¶ffentlicht. Doch diese Rolle kollidiert mit den VorwÃ¼rfen, die ihn in der eigenen Familie und in privaten Beziehungen treffen â€“ und die in vielen Medien entweder tabuisiert, runtergespielt oder als â€žrein politischer Schmutzâ€œ abgetan werden.

FÃ¼r PÃ©ter Magyar gilt natÃ¼rlich die Unschuldsvermutung.