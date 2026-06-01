Nach NÃ–-Bericht: Hauser fordert erneut EU-Aufarbeitung der Impfstrategie

FÃ¼nf Jahre nach Corona-Beginn ist die politische Aufarbeitung der Corona-Politik lÃ¤ngst nicht abgeschlossen.

Klarer Auftrag von Untersuchungskommission

Dabei liegen mittlerweile wichtige Dokumente dazu vor. So belegt der Gesamtbericht der niederÃ¶sterreichischen Corona-Evaluierungskommission, erstellt im Auftrag der NÃ– Landesregierung, dass zentrale Entscheidungen zu â€žLockdownsâ€œ, Teststrategie, SchulschlieÃŸungen und Impfkommunikation neu bewertet werden mÃ¼ssen.

Die Studienautoren selbst stellten ihre Arbeit unter das Leitmotiv â€žCorona, GrÃ¤ben schlieÃŸen â€“ Verantwortung Ã¼bernehmenâ€œ. Im Bericht heiÃŸt es, Ziel sei es gewesen, â€žim RÃ¼ckblick die StÃ¤rken und SchwÃ¤chen der getroffenen MaÃŸnahmen klar aufzuzeigen und daraus SchlÃ¼sse und Empfehlungen fÃ¼r die Zukunft abzuleitenâ€œ.

Hauser nimmt Ball an

Genau daran knÃ¼pfen nun neue politische Forderungen an â€“ insbesondere gegenÃ¼ber der EuropÃ¤ischen Union.

Ausgangspunkt ist die Kritik an der Kommunikation der EU-Kommission zu Corona-Impfungen. Zwar wÃ¼rden zahlreiche Studien positive Effekte auf schwere KrankheitsverlÃ¤ufe und die Entlastung der Gesundheitssysteme sehen, andere zweifeln an Nutzen und Wirksamkeit einzelner MaÃŸnahmen.

Zu wenig PrÃ¼fungen

EU-Abgeordnete Gerald Hauser (FPÃ–) sagt:

Damals wurde alles zu schnell zugelassen und laut den Experten zu wenig geprÃ¼ft.

Das Ã¼berhastete Vorgehen habe sich nun deutlich gerÃ¤cht.

Kein Wendepunkt im Krankheitsgeschehen

Hauser wirft den damaligen Regierungs- (Ã–VP und GrÃ¼ne) und EU-Parteien vor, die Impfungen jahrelang als entscheidenden Wendepunkt der Krankheit dargestellt zu haben:

Die Einheitsparteien aus Konservativen, Sozialisten, GrÃ¼nen und Liberalen haben die Covid-19-Impfungen jahrelang als angeblichen “Game Changer” und “Lebensretter” dargestellt.

UnterstÃ¼tzt wurde diese Darstellung von groÃŸen Teilen der Mainstream-Medien.

Corona-HÃ¶hepunkt in Impfzeiten

Hauser verweist dabei auf Zahlen, die im Umfeld des Evaluierungsberichts genannt werden:

Dem Bericht zufolge fanden zwischen dem 11. MÃ¤rz 2020 und dem 29. Juni 2023 insgesamt 94,2 Prozent aller Corona-Infektionen in jener Phase statt, in der bereits 76,1 Prozent der BevÃ¶lkerung geimpft waren. Auch 74,1 Prozent aller COVID-19-TodesfÃ¤lle in Ã–sterreich entfielen auf die Impf-Ã„ra.

FÃ¼r Hauser bestÃ¤tigen diese Zahlen aus seiner Sicht frÃ¼here VerÃ¶ffentlichungen, â€žwonach die Impfungen weder Ansteckungen noch die Weitergabe des Virus zuverlÃ¤ssig verhindern konnten.â€œ

Fragen an BrÃ¼ssel

Er hat daher einen Fragenkatalog zur EU-Kommunikation in BrÃ¼ssel und die Forderung nach einer â€žumfassenden, transparenten und unabhÃ¤ngigen Aufarbeitung der Pandemiepolitikâ€œ gestellt.

Konkret werden zwei Fragen an die EU-Kommission formuliert:

Warum verbreiten die EU-Kommission und die BehÃ¶rden der EU weiterhin Informationen zu den Covid-19-Impfungen, die von vielen als unvollstÃ¤ndig oder irrefÃ¼hrend bewertet werden?

Und weiter:

Warum gestehen die EU-Kommission und die EU-BehÃ¶rden nicht â€“ Ã¤hnlich wie das Land NiederÃ¶sterreich im Evaluierungsbericht â€“ mÃ¶gliche Fehlentwicklungen und Defizite der Covid-19-Impfstrategie ein?

Gesamte Corona-Politik am PrÃ¼fstand

Der NÃ–-Bericht beschrÃ¤nkt sich jedoch nicht auf die Impfpolitik. Er zieht auch bei anderen MaÃŸnahmen eine kritische Bilanz. Zu den â€žLockdownsâ€œ heiÃŸt es, dass zu Corona-Beginn noch groÃŸes VerstÃ¤ndnis in der BevÃ¶lkerung bestanden habe. Damals seien Bilder aus Norditalien prÃ¤sent gewesen, gesicherte Informationen zur GefÃ¤hrlichkeit des Virus hÃ¤tten gefehlt, Schutzmaterial sei knapp gewesen.

Doch mit dem zweiten und dritten â€žLockdownâ€œ habe dieses VerstÃ¤ndnis deutlich abgenommen.

Folgen jetzt massiv spÃ¼rbar

Nicht deren Folgen. Der Bericht nennt die groÃŸen negativen Auswirkungen auf soziales Leben und psychosoziale Gesundheit, insbesondere Einsamkeit, Isolation, Ã„ngste und Unsicherheiten. Vulnerable Gruppen wie Ã¤ltere Menschen, Personen mit geringem Einkommen oder psychisch vorbelastete Menschen seien am stÃ¤rksten betroffen gewesen.

Kritik an Corona-Teststrategie

Auch die Teststrategie wird im Bericht kritisch bewertet. Aus fachlicher Sicht wÃ¤re â€ždie Beibehaltung des risikoorientierten Ansatzes zielfÃ¼hrender gewesenâ€œ. Unter Kosten-Nutzen-Aspekten seien die Massentestungen kritisch zu beurteilen; fÃ¼r Testungen wurden MilliardenbetrÃ¤ge ausgegeben. Die bestehenden Parallelstrukturen und Mehrfachtestungen hÃ¤tten die bundesweite Steuerung erschwert.

Mehr SchulschlieÃŸungen als anderswo

Besonders deutlich fÃ¤llt die Analyse der SchulschlieÃŸungen aus. Ã–sterreich habe im europÃ¤ischen Vergleich lange SchulschlieÃŸungen erlebt. Der Bericht verweist darauf, dass Ã–sterreich laut WIFO-Analyse bis Mitte 2021 bei teilweisen oder vollstÃ¤ndigen SchulschlieÃŸungen deutlich Ã¼ber dem Median lag. Die Folgen seien vor allem fÃ¼r jÃ¼ngere Kinder gravierend gewesen.

WÃ¶rtlich heiÃŸt es, die Umstellung auf Distance Learning habe â€žzu massiv negativen Effekten auf den Kompetenz- und Wissenserwerb der Kinderâ€œ gefÃ¼hrt. Eine Metaanalyse habe Lernverluste gezeigt, die â€žetwa einem halben Schuljahrâ€œ entsprÃ¤chen.

Enormer Vertrauensverlust

Zur Stimmung in der BevÃ¶lkerung hÃ¤lt die NÃ–-Evaluierungskommission fest, dass die lange Dauer der erklÃ¤rten Pandemie und die damit verbundenen EinschrÃ¤nkungen â€žin Teilen der BevÃ¶lkerung zu starken Vertrauensverlusten auf verschiedensten Ebenen gefÃ¼hrtâ€œ hÃ¤tten.

Um Vertrauen zurÃ¼ckzugewinnen, brauche es eine Aufarbeitung der Krise, â€žbeginnend bei einer Analyse der gesetzten MaÃŸnahmen und der dadurch entstandenen nicht intendierten Effekteâ€œ.

Impfung spaltete Ã–sterreich

Besonders sensibel ist der Abschnitt zur Impfung. Der Bericht beschreibt, dass die Debatte rund um Impfung und gesetzliche Impfpflicht zur gesellschaftlichen Spaltung beitrug.

FÃ¼r die einen sei die Impfung das rasche Ende der Pandemie gewesen, â€žfÃ¼r die anderen das (gefÃ¼hlte) Ende der Freiheitâ€œ â€“ die letztlich recht behielten. Denn die offiziellen Daten aus Ã–sterreich zeigten â€ždas AusmaÃŸ des Scheiterns der Covid-19-Impfstrategieâ€œ, so Hauser.

Ball liegt in BrÃ¼ssel

Das gilt nicht nur fÃ¼r Ã–sterreich. Die Pandemiepolitik mÃ¼sse nicht nur national, sondern auch auf europÃ¤ischer Ebene neu bewertet werden, so Hauser.

Die EU-Kommission mÃ¼sse erklÃ¤ren, warum sie an ihrer bisherigen Kommunikation zur Impfung festhalte und warum sie mÃ¶gliche Defizite der Impfstrategie nicht offener benenne.