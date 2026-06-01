FPÃ– schafft nach 29 Jahren Wiedereinzug in NiederÃ¶sterreichs Landarbeiterkammer

In NiederÃ¶sterreich hat am gestrigen Sonntag eine Kammerwahl stattgefunden, die nach knapp drei Jahrzehnten historische Bedeutung erlangt hat: Die Freiheitlichen sind mit vier Mandaten wieder in die Landarbeiterkammer eingezogen. Spitzenkandidat Herbert Kammerhofer sprach von einem â€žklaren Signal fÃ¼r VerÃ¤nderung” und wertete das Ergebnis als Beginn einer â€žrot-weiÃŸ-roten Wende”.

Ã–VP behauptet die FÃ¼hrung, doch FPÃ– holt auf

Die NÃ–AAB/FCG-Liste der Ã–VP verteidigte ihre Mehrheit und geht mit 33 Mandaten aus der Wahl hervor. Mit rund 80 Prozent der Stimmen bleibt die Volkspartei zwar Nummer eins, hat aber einen Sitz verloren. Die SPÃ–-Liste FSG-LAK musste hingegen deutliche Verluste hinnehmen und schrumpft von ursprÃ¼nglich sechs auf nur noch drei Mandate. Mit 8,71 Prozent rutscht die Sozialdemokratie damit auf Platz drei ab.

Die FPÃ–-LAK-Liste 3 erzielte 10,08 Prozent der Stimmen und krÃ¶nt damit den erfolgreichen Wiedereinzug nach jahrzehntelanger Abwesenheit. Die Freiheitlichen sind damit die neue zweitstÃ¤rkste Kraft in der Vollversammlung der NiederÃ¶sterreichischen Landarbeiterkammer.

Schwache Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung lag bei nur 39,12 Prozent. Von mehr als 21.000 wahlberechtigten Land- und Forstarbeitenden in NiederÃ¶sterreich hat demnach weniger als die HÃ¤lfte von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Insgesamt sind 40 Mandate in der Vollversammlung zu vergeben.

Schutz, LÃ¶hne und weniger BÃ¼rokratie

Im Zentrum des freiheitlichen Wahlkampfes standen konkrete Themen, die die Interessen der Landarbeiter zu lange vernachlÃ¤ssigt hatten. Der Schutz heimischer ArbeitsplÃ¤tze, faire LÃ¶hne und der Kampf gegen Ã¼berbordende BÃ¼rokratie bildeten das Fundament der Kampagne. DarÃ¼ber hinaus kritisierte die FPÃ– Billigimporte aus der Ukraine scharf und wandte sich gegen internationale Handelsabkommen wie Mercosur.

â€žWir werden die verstaubten Strukturen aufbrechen”

Herbert Kammerhofer aus Purgstall fÃ¼hrt die FPÃ–-LAK-Liste an, vor Stefan Bauer und Franz Schaup. Nach der Wahl bezeichnete er das Ergebnis als erst den Anfang einer grÃ¶ÃŸeren Bewegung. â€žWir werden die verstaubten Strukturen in der Landarbeiterkammer aufbrechen und den Arbeitnehmern in der Land- und Forstwirtschaft endlich eine starke patriotische Stimme geben”, sagte der Spitzenkandidat. â€žUnsere Heimat und unsere ArbeitsplÃ¤tze stehen an erster Stelle.”