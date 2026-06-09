SPÃ– Graz Ã¶ffnet TÃ¼r zur FPÃ–: â€žDas Modell der vergangenen Jahre wÃ¼rden wir nicht wiederholenâ€œ

Die Grazer SPÃ–-Chefin Doris Kampus hat im Interview mit dem Standard klare Kante gezeigt. 20 Tage vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni 2026 macht sie unmissverstÃ¤ndlich klar: Das bisherige Modell, in dem die SPÃ– als Mehrheitsbeschafferin fÃ¼r die KPÃ–-GrÃ¼nen-Koalition unter BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr fungierte, ohne selbst im Stadtsenat vertreten zu sein, soll nicht fortgesetzt werden.

â€žDas Modell der vergangenen Jahre wÃ¼rden wir nicht wiederholenâ€œ

Kampus knÃ¼pft eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit KPÃ– und GrÃ¼nen ausdrÃ¼cklich an einen eigenen Sitz im Stadtsenat. In dem Standard-Interview heiÃŸt es:

In den vergangenen Jahren unterstÃ¼tzte die SPÃ– die KPÃ–-GrÃ¼nen-Koalition im Grazer Gemeinderat und sicherte dort hÃ¤ufig die Mehrheiten. Dieses Modell soll es kÃ¼nftig nicht mehr geben

In den Jahren nach der letzten Wahl hatte die SPÃ– mit ihren Mandaten immer wieder linke Vorhaben abgesichert, blieb aber selbst ohne Ressort auÃŸen vor. Diese Rolle als Juniorpartner ohne Gestaltungsmacht will die Partei unter Kampus nicht lÃ¤nger akzeptieren.

Pragmatismus statt Lagerdenken

Kampus betont zwar, dass ihr eine linke Alternative lieber wÃ¤re. Dennoch lÃ¤sst sie die Option einer Zusammenarbeit mit der FPÃ– offen. Das wÃ¤re in der steirischen Landeshauptstadt ein Novum und kÃ¶nnte zu einer Blau-Schwarz-Roten Konstellation fÃ¼hren. â€žWenn wir nicht stark genug sind und nicht in den Stadtsenat kommen, gibt es diese Koalition nicht mehrâ€œ, hatte Kampus bereits in einem frÃ¼heren Interview mit dem Kurier (17. Mai 2026) klargestellt. Die Forderung nach einem eigenen Sitz â€“ vor allem im Gesundheitsbereich â€“ ist unmissverstÃ¤ndlich. Ohne diesen soll es keine UnterstÃ¼tzung mehr geben.

Wandel in der roten Stadtpartei

Doris Kampus, seit 2023 Vorsitzende der Grazer SPÃ–, zieht aus den Erfahrungen der letzten Legislaturperiode Konsequenzen. Nach der Wahl 2021 verpasste die SPÃ– den Einzug in den Stadtsenat und blieb auf die Rolle des Zulieferers beschrÃ¤nkt. Diesen Fehler will sie nicht wiederholen.

Die Offenheit gegenÃ¼ber der FPÃ– zeigt, dass in Graz zunehmend pragmatische Mehrheitsfindung Ã¼ber starre ideologische Grenzen geht. Die aktuelle Umfragelage sieht die KPÃ– mit Elke Kahr vorne, wÃ¤hrend es um die weiteren PlÃ¤tze eng zugeht. Die SPÃ– kÃ¤mpft um den Wiedereinzug in den Stadtsenat und positioniert sich selbstbewusster.

Folgen fÃ¼r die Stadtpolitik

Die Gemeinderatswahl am 28. Juni 2026 in Graz wird damit zur Richtungsentscheidung. Bleibt es bei einer linken Mehrheit unter einer KPÃ–-FÃ¼hrung oder kommt es zu anderen Konstellationen wie etwa zu einer Zusammenarbeit zwischen FPÃ–, Ã–VP und SPÃ–?